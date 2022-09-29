屬於華人的浪漫　黃偉文如何在歌詞中描繪「緣份」？｜林綸詩專欄

什麼叫緣份? 此乃華人的浪漫之最，普遍認為西方人較為浪漫主義，「浪漫」是屬於他們的，但「緣份」是屬於我們的。

文：林綸詩｜原題：相遇的緣份 埋伏的遠近



10a）荷里活愛情小品電影《情有獨鍾》用「Serendipity」作戲名。（《情有獨鍾》電影海報）

緣份專屬我們? 因為翻譯「緣份」這個詞實在不易。不是「fate」，那是否「serendipity」? 後者亦是一齣戲的片名，講二人失散後，因為相信彼此的「緣份」，故在結婚前嘗試再遇上，包括留意身邊不同的「徵兆」，再根據它們尋找對方。簡直就是用一套戲的時間來說明我們認知裡的「緣份」。主角可能是過份相信緣份和靈魂伴侶之存在，但愛情從來就是不設實際的盼望，而在華人觀眾看來，更令人會心微笑 : 即係夠唔夠緣份囉！

周星馳的孫悟空絕對是經典，而且百看不厭。（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）

緣份這概念，經過我們的粉飾加強，有小部份來自前世今生，或命中註定的概念，這種意思在西方世界及宗教中擔當的角色比較輕，所以外國人不太明白。我有一個美國朋友就在看完《西遊記： 月光寶盒》之後，大罵不明白朱茵為何會喜歡周星馳，她說: 他們不是只是相識了一會兒嗎? 究竟發生什麼事？

現代歌曲主題裡也有不少是關於相遇的緣份，例如陳奕迅的《十面埋伏》，例如黃耀明、張國榮的《這麼遠 那麼近》，歌詞非常近似電影《 Serendipity》的講法，兩首也是出自黃偉文的手筆，簡單地描述以偶遇就是緣份的基點。

「只差一點點 即可以 再會面

可惜 偏偏 剛剛 擦過

十面埋伏過 孤單感更赤裸

總差一點點 先可以 再會面

彷彿 應該 一早 見過

但直行直過 只差一個眼波 將彼此錯過

遲兩秒 搭上地下鐵 能與你碰上麼

如提前 十步入電梯 誰又被錯過

和某某 從來未預約 為何能見更多

全城來撞你 但最後 處處有險阻」



「是誰在對岸 露台上對望

互傳著渴望 你熄燈我點煙

隔住塊玻璃 隔住個都市

自言自語地 共你在熱戀

在池袋碰面 在南極碰面

或其實根本在這大樓裡面

但是每一天 當我在左轉

你便行相右 終不會遇見」



兩者的都市風情，甚至比《向左走 向右走》的主題曲《遇見》(孫燕姿) 更有玩味。在煩嚣的城市裡，要相遇或錯過也是這麼容易的事，怎不能叫人相信，有種叫「緣份」的東西在主宰呢？

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



【林綸詩其他文章：為何聽周國賢的現場 比聽碟更有意思？】

【林綸詩其他文章：看林家謙聽陳奕迅演唱 原來比愛情更深刻的是...】