《小王子》華人插畫師個展 原創角色聯乘Mr. Men Little Miss
撰文：梁嘉欣
出版：更新：
如果你喜歡新版《小王子》繪本的細膩筆觸與濃厚色彩，那麼這個展覽不容錯過。
首位獲法國官方授權繪畫《小王子》的華人插畫師Steven Choi最近推出個展，讓其筆下原創角色小白（LITTLE WHITE）與英國童書經典形象Mr. Men Little Miss相遇，創作出一系列療癒畫作。Steven Choi作品曾進駐羅浮宮、Tate Modern及巴黎龐畢度藝術中心。
繼重繪《小王子》後，Steven Choi與英國的Mr. Men Little Miss聯乘，創作《謝謝你找到了我》系列繪本，這次將展出該系列的畫作。他把自己的原創角色小白帶到作品當中，繪本講述魔法森林中唯一缺少另一半的孤獨靈魂的小白，決意踏上尋找心靈伴侶的旅程。
相信讀者對同樣出現在作品的Mr. Men Little Miss會更為熟悉，Mr. Grumpy、Mr. Snow、Little Miss Hug與Little Miss Sparkle等經典角色都會出現在作品中。Mr. Men Little Miss 1971年於已故的Roger Hargreaves筆下誕生，他去世後子承父業，繼續寫作和繪製系列書籍，其豐富色彩、簡約線條及幽默詼諧的風格多年來深受讀者愛戴。
繪本畫作以外，Steven Choi亦以「擁抱」作為創作核心創作。展覽主題畫作《念念》描繪小白與性格暴躁的Mr. Grumpy擁抱，互相治癒彼此的內在小孩。藝術家有感近年都市人深受情緒問題影響，望畫作提供心靈慰寂，這次個展將展出逾20幅新作。
+25
【展覽地圖】
【展覽詳情】
名稱：名稱：謝謝你找到了我 Time for a LITTLE hug
地點：海港城．美術館（尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖）
日期：即日至10月23日
韓國⼗⽉⽂化節｜女高音巨星曹秀美獻唱 35個藝術文化活動一覽芬蘭達人完全不用剪貼摺出奇幻世界 日本武士西方騎士妖魔鬼怪村上春樹《棄貓》憶父子關係 曾懷疑父親參與南京大屠殺？｜王璞全新風格懸疑奇案黑色喜劇《一台殺戲》｜何故火鍋館︱何故專欄離開赤柬屠殺歷史後 觀光旅遊和消費主義何以影響當代柬埔寨人?最愛｜當受害人同時是加害人 道德困境有什麼出路？｜湯禎兆專欄發掘香港救護歷史 初代救護主任需通過「非人」求職試？｜開卷樂