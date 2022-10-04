美演員Littlefeather逝世　替馬龍白蘭度拒領奧斯卡揭露警民衝突

美國影藝學院（The Academy）於10月2日在Twitter表示，美國原住民演員、人權運動家Sacheen Littlefeather與世長辭，享年75歲。



Sacheen Littlefeather曾在1973年代替《教父》演員馬龍白蘭度（Marlon Brando）拒領奧斯卡最佳男主角獎，登台維護印地安人權益，隨即遭美國演藝界封殺，奧斯卡獎今年八月正式向她道歉。



1973年馬龍白蘭度憑《教父》獲奧斯卡最佳男主角殊榮，卻缺席頒獎典禮。當時26歲Littlefeather身穿原住民服裝上台，在致辭中表示白蘭度拒領獎項的原因是無法接受美國影視業對印地安人的種族歧視刻畫，亦是對美國政府掩蓋傷膝谷事件（Wounded Knee Occupation）的抗議。

在1890年，南達科他州原住民保留區的傷膝鎮（Wounded Knee）曾發生印地安人大屠殺事件。約200名原住民與原住民人權組織成員於1973年佔領該地，向美國政府要求重啟原住民人權討論，但演變成警民暴力衝突事件，事件遭政府隱瞞。據2021年衛報報導，Littlefeather的發言引起公眾關注，成功減少大量傷亡。

在Littlefeather當年演說時，不少台下人士對她發出噓聲，男星John Wayne更一度衝上台企圖作出暴力行為打斷發言，最後被六名保安阻止。Littlefeather在今年初的紀錄片《Sacheen：Breaking The Silence》中表示，當年是奧斯卡首次全球轉播，在此以前從未有人在頒獎台上發表政治相關言論，故選擇這個平台發言。她說由於自己沒有晚禮服，便在白蘭度建議下穿上原住民服裝登台。事件在當時掀起軒然大波，有人懷疑Littlefeather只是租借服裝假裝原住民，亦有人認為不應將政治帶到娛樂圈。在其發言過後，奧斯卡獎宣布禁止他人代領獎項，她亦隨即被美國演藝圈封殺。

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw — The Academy (@TheAcademy) October 3, 2022

今年八月，負責舉辦奧斯卡的美國影藝學院發表聲明正式向她道歉，形容她當年的舉動「提醒我們尊重人權的重要性」，並指她當年所受遭遇並不公正。對此她幽默回應：「我們印第安人有的是耐性——現在區區只過了50年！」Littlefeather晚年受乳癌困擾，年初在訪問中宣布：「我要去另一個地方了，我要到祖先所在之地，現在向你道別。」