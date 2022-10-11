港人壓力大｜展覽以「自療」為主題　開展身心正念城市綠洲旅程

【展覽】對於頌缽相信大家都有聽過，近年現代人生活節奏急速，心理壓力大，久而久之不免會影響身心健康，得到焦慮以及情緒問題，除了適當的休息，也許需要其他方法來減壓。不少朋友會選擇做瑜伽或冥想這些有效的方法，近年還會多了接觸頌缽這種聲音療癒的良方。



頌缽的原理是利用共振來讓身體進入放鬆的狀態（圖片來源：Unsplash）

早前出爐的「2022年香港開心指數」指出，當中32%受訪者有著中度至重度抑鬱，比起2020年升近三成，另外有23%具有輕度抑鬱症狀，總體而言受訪者中有超過半數人具有抑鬱症狀或感到抑鬱。本來香港人工作及生活壓力已經頗大，再加上疫情影響，看來的確急需減壓的方法。

圖片來源：ArtisTree

最近於太古坊提供創意藝術活動的熱點ArtisTree舉行為期兩個月以自療為題的期間限定生活店「+UP! Better Living Pop-ups」，旨在將身心靈健康的概念推廣於大眾同時紓緩日常壓力，其中的重點活動包括「頌缽聲音之旅」，是由著名頌缽藝術家及舞台設計師曾文通所創作的旅程。這一趟身心靈洗滌之旅結合視覺藝術、頌缽聲頻和靜心提供多重感官體驗，參加者可以在這個靜心體驗空間沉澱思緒、整頓心靈，期間可以練習呼吸以放鬆心神，並在頌缽導引下達到修心和調節平衡之效。

頌缽的原理是利用共振來讓身體進入放鬆的狀態，而且不同大小尺寸的頌缽會發出不同的聲音頻率，可以針對身體不同的部位進行療癒，如果身體有所不適或痛症，透過頌缽的聲音將這些位置所屬的脈輪打開，可以得以舒緩。

頌缽藝術家曾文通於2010年創辦Allpamama，主張藝術、音樂、生活和靜心的平衡。從事藝術領域超過二十年，乃屢獲殊榮的藝術家及知名舞台設計師，範疇包括劇場、視覺藝術、音樂及藝術教育等。（圖片來源：ArtisTree）

於這個靜心體驗空間內，參加者將經由「靜水道」進入館內開展旅程，映入眼簾的是香港鄉郊的大型投影，配合沿路潺潺的流水聲以及淡淡的天然香薰氣味，整頓心神同時開啟與大自然的連結，接著在頌缽聲音下練習靜心，整個過程猶如在林中探索，讓身心靈得以充分休息並調整好個人思緒。工作坊結束後還可以享用草本無咖啡因飲品，又或繼續於期間限定生活店內選購滋長身心靈健康的產品如Anima Mundi首次於香港推出的草本產品、有助放鬆的香薰蠟燭和家居裝飾等。

INFO

「頌缽聲音之旅」及「+UP! Better Living Pop-ups」x kapok期間限定生活店

地點： 鰂魚涌英皇道979 號太古坊康橋大廈1 樓ArtisTree