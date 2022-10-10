「鏈鋸人」預習｜破天荒聯乘13個音樂單位　打造史無前例動畫配樂

超人氣漫畫「鏈鋸人」的動畫製作，是由日本動畫製作工作室MAPPA負責。MAPPA近年已先後製作過不少人氣動漫作品，例如《進擊的巨人The Final Season》和《咒術廻戦》。MAPPA不論在作畫、分鏡，以及忠於原作方面也都深得不少觀眾的認同，令大眾對「鏈鋸人」動畫在尚未開播之先便已經充滿期待。



一部成功的動畫都必須擁有優秀的音樂配合，因為印象深刻的配樂能夠強化視覺畫面所帶來的觀映感受。動畫的主題曲、片尾曲一直都與動畫作品相輔相成，一些經典的動畫之所以為經典，就是當作品的配樂響起時，能夠瞬間勾起我們無數的畫面。早前，MAPPA便再次為一眾翹首以待的觀眾發出震撼消息，MAPPA宣報「鏈鋸人」的首季動畫預計將有12集，而每一集的片尾曲將會由12位不同的音樂單位負責製作！雖然每集動畫有不同的歌曲配樂並非新鮮事，過去便有不少的動畫作品開創過先河。然而，MAPPA這次找來了日本數十位火紅的音樂單位為「鏈鋸人」製作一系列的動畫配樂，陣容星光熠熠的程度絕對是史無前例。「鏈鋸人」的漫畫劇作本身已獲得不少的好評，現在搭配堪稱「明星陣容」的音樂單位加持，還未開播的「鏈鋸人」相信已經足以在日本動畫史上名留青史。



MAPPA這次邀請了不同音樂風格的音樂單位參與動畫的配樂製作，相信是希望以不同類型的音樂扣連作品劇情上的轉變，昇華劇中的情感。當中的音樂單位除了有主流的搖滾樂團之外，也有非主流的金屬樂團，以及由Vocaloid製作音樂的網絡歌手。以下是音樂單位的完整陣容：米津玄師、極限賀爾蒙（Maximum The Hormone）、ano、Eve、Aimer、Kanaria、syudou、女王蜂、永遠是深夜有多好（ZUTOMAYO）、TK （from 凜冽時雨）、TOOBOE、Vaundy、PEOPLE 1。

12位音樂製作單位。（圖源：鏈鋸人官方網站）

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米津玄師Ｘ常田大希

日本天才音樂人米津玄師是近年最具人氣的日本創作歌手，他的音樂全日本無人不曉，名曲《Lemon》至今已經有7億點擊率。米津玄師這次為「鏈鋸人」製作動畫主題曲，更邀請了日本樂團——King Gnu的成員常田大希一同製作樂曲。King Gnu是現時日本非常火紅的樂團之一，早前就為《劇場版咒術迴戰0》的電影製作過兩首歌曲《一途》和《逆夢》。而常田大希則是樂團當中的大腦，他除了是樂團的主唱，也是結他手和大提琴手；King Gnu所有歌曲的作詞和作曲更是他自己一手包辦，是相當全能的音樂人。這次米津玄師聯乘常田大希為「鏈鋸人」帶來主題曲——《KICK BACK》，是兩位繼《馬與鹿》後再次合作，相信必定會是震撼人心的激昂作品。

兩位鏈鋸人主題曲的製作人。（圖源：常田大希Twitter）

Eve

Eve 是一位格外神秘的網絡vocaloid歌手，本名、年齡和出生地也並不公開。Eve是以電子和聲程式製作虛擬人聲合成音樂的創作人，當中初音未來就是以vocaloid形式製作音樂最具代表性的歌手。Eve早在2009年就在網路發布自己翻唱不同歌手歌曲的影片，及後以黑暗、邪異的曲風獲得了破億點擊率，是一位極具實力的網絡歌手。最近，他也為動畫《咒術迴戰》寫了第一主題曲《迴迴奇譚》，以及劇場動畫《喬瑟與虎與魚群動畫版》之主題曲《蒼之華爾茲》。

Amier

Amier低沉、磁性的聲線在一眾日本高音系女歌手中突為而出。2019年，Amier就曾在香港舉行過個人演唱會，門票在開賣當日便火速售罄，可見其受一眾香港樂迷的歡迎程度。Amier因為時常為動畫作品主唱主題曲，而獲得新世代「動漫歌姬」之稱，當中包括《機動戰士鋼彈UC》、《死神BLEACH》和《鬼滅之刃遊郭篇》等人氣大作。

Vaundy

Vaundy是這一兩年日本樂壇的超新星，現年21歲的他在大學時代已因一曲《TOKYO FLASH》而火速爆紅。從音樂作品到MV拍攝也展示出超強創作才能的他已經得到不少樂壇巨星的認同，邀請他一同創作。相信很快Vaundy就會成為日本樂壇獨當一面的創作人。而Vaundy早前也為另一部人氣動漫作品——《國王排名》製作過第二主題曲《裸之勇者》，反應也是一致好評。