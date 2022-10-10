列支敦士登王室珍藏首次來港　巴洛克巨匠魯本斯名作最大規模展示

【香港故宮/列支敦士登/Rubens/ Anthony van Dyck】不用飛到歐洲，就能看到其中一個最重要的王室藝術收藏系列？香港故宮與列支敦士登王室合作推出新展，讓香港市民一覽歷史超過400年的王室藏品，巴洛克時期名家魯本斯（Rubens）與凡戴克（Anthony van Dyck）作品會是這次展覽的亮點之一。



馬爾斯與雷亞．西爾維亞 彼得．保羅．魯本斯（法蘭德斯，1577–1640年） 約1616–1617年 布面油畫© LIECHTENSTEIN.The PrincelyCollections, Vaduz–Vienna

列支敦士登城市宮 © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

列支敦士登四面環山，人口為歐洲第四少，以阿爾卑斯山的美麗自然風光、低稅率以及國民平均高收入而為人熟知。列支敦士登王室是歐洲歷史最悠久的貴族家族之一，在過去四百多年，歷代親王收藏了眾多藝術品，令列支敦士登王室收藏成爲當今世界其中一個最大規模、最重要的藝術藏品系列。

+ 13

策展團隊從三萬多件王室藏品中挑選逾120件，種類涵蓋油畫、版畫、掛毯、雕塑以及裝飾藝術等。展覽按主題分為八個部分，展示列支敦士登王室的藝術收藏史，重點介紹為列支敦士登王室收藏作出重要貢獻的五位親王。

最為矚目的展品包括17世紀巴洛克時期的歐洲藝術巨匠彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens，1577–1640年）和安東尼．凡．戴克（Anthony van Dyck，1599–1641年）的經典畫作。

魯本斯經常為歐洲王室成員作畫，被譽為「畫家中的王子、王子們的畫家」；凡．戴克為魯本斯的合作者，曾被英國國王查理斯一世任命為宮廷畫家。是次展覽將呈獻兩位巨匠合共36幅重要作品，其中包括《馬爾斯與雷亞．西爾維亞》、《發現嬰兒厄里克托尼俄斯》以及《瑪利亞．德．塔西斯像》等，是香港歷年來對兩位大師名作最大規模的展示。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：藝苑尋珍——列支敦士登王室收藏名品

地點：香港故宮文化博物館

展期：2022 年 11 月 9 日至 2023 年 2 月 20 日

