日本自由行｜新潟稻草藝術節2022　大學生與農家合作保留傳統技術

【日本自由行/ 日本藝術】今天日本全面開放各地旅客到日本自由行，相信不少香港人都不急及待到日本旅行！新潟縣是日本最重要的稻米生產地之一，是日本的市、町、村裡面水田面積和大米生產量最多的農業城市。每年新潟市都會舉辦「稻草藝術節」，為當地的稻草進行大變身！



有稻米生產的地方，自然會有大量稻草。在古時候的日本，人們會把稻草加工，製作各式各樣的日常生活用品，可以鋤進土裡當作堆肥，給馬隻或牛隻等家畜當作飼料，也可以編製成各種日本傳統裝飾品或草鞋等。然而隨著現代社會科技發達，它們的功能早已被其他產品取代，稻草文化藝術亦日漸式微。

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為了保存日本傳統稻草文化，新潟市在2006年與東京武藏野美術大學（以下簡稱「武藏美」）合作，利用稻草製作出巨大的裝置藝術，也就是「稻草藝術」，並自2008年起開辦了「稻草藝術節」活動展示這些藝術品，為新潟稻草創造出一片新天地。

稻米支撐著日本人的生活，而「稻草」正是稻米的象徵。武藏美的學生與新潟市民合作建造稻草藝術品，並透過規劃活動展示，讓世人看見稻草在現代的嶄新用途，也促進了地方活力、帶動人與人之間的交流。

東京美術大學聯同西蒲區農家 為稻草進行大變身

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稻草藝術的製作及展示起始於2006年，一切源於時任武藏美的宮島慎吾教授提議，讓米鄉西蒲區利用象徵稻米文化的「稻草」製作藝術作品，以活化地方發展。於是，來自東京市區的武藏美便遠道前往新潟，與西蒲區農家及師傅交流合作，創作出一件件融合年輕藝術感性及傳統技藝的作品。

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根據活動網頁介紹，武藏美每年都會招募有志學生，組成稻草藝術製作小組。學生們構思作品的意象及造型，由西蒲區的師傅們依據這些提案，搭建稻作品的骨架，作為材料使用的稻草則由農民收割後提供給學生。在創作期間，學生們會住在西蒲區內，邊聽取師傅與農民們的建議創作，而住宿期間的餐食則由農民們提供當地鄉土料理。如此一來，學生們最後完成了作品，也加深了與當地居民的交流。

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稻草藝術中使用一種稱為「TOBA編織（とば編み，TOBAAMI）」的傳統稻草加工技法，也在這樣的背景下逐漸流失。稻草處於一根根的零散狀態，是無法用於作品上的，所以區內的農民們會先將稻草編織成一大片（TOBA編織）以供使用。以前日本各地普遍存在這項「TOBA編織」的技法，但現在已很少有人會這項技能了。西蒲區正因為是稻米王國，才能將這麼珍貴的技術傳承至今。

正如官網所言：「TOBA編織」是一項枯燥卻細膩的作業。只有一根又細又軟的稻草雖然無法拿來使用，但只要耐心編織、累積起來，再加上武藏野學生的設計，就能轉換成動感又富有生命力的作品。

「稻草藝術節2022」在8月21日至10月31日於西蒲區上堰潟公園舉行，大家不妨趁日本放寬入境限制到日本自由行期間，到現場參觀一下。

資料參考：

稻草藝術節官方網頁

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