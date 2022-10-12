名藝術家Adrian Ghenie個展表達網絡恐懼　其IG竟由陌生人開立

知名藝術家艾德里安格尼（Adrian Ghenie）近日於英國倫敦畫廊Thaddaeus Ropac展出個人近十年最大型的油畫和炭筆畫新作展覽。展覽以「此刻的恐懼」（The Fear of NOW）為題，記錄了藝術家近年受著全球性疫情影響而驅使其作品上的轉變，同時對於當代人們身處的數碼化時代作出深刻的反思和扣問。



展覽標題——「此刻的恐懼」其實充分反映出格尼對於現今社會在網絡文化下產生的互動有所憂慮。對新科技、社交媒體不熟悉的他，其實不太使用網絡與人交流。他在Twitter上的個人帳戶自2016年開設的時候起，六年以來都沒有再更新過；現時他在另一個社交媒體Instagram的帳戶更並非由他本人所設立，而是由不知名的人以他的名義所開設。這個近似於「粉絲」專頁的非官方帳戶現時擁有著三萬名的用户追蹤，並不時為他自己的藝術品宣傳。相信不少人現時仍然依靠著這個並不出自格尼本人意願的方式認識他、了解他的創作。可見他從畫作中預視的恐懼和擔憂是如此的圍繞在我們的生活當中。

藝術家Adrian Ghenie。（圖源：Thaddaeus Ropac官網）

格尼出生於羅馬尼亞，在上世紀共產統治的東歐國度生活的他，經歷過大大小小的失敗和艱苦，使得他的作品風格散發著一種陰沉、恐怖和令人不安的氣息。格尼的作品有著非常鮮明的繪畫風格，最為人熟知的莫過於以調色刀取代畫筆，在畫作上塗抹姿態性的厚塗油彩使得畫布的表面充滿著豐富的質感和層次。而且，擅長取材藝術經典、影視作品的他，不時以切割繪畫對象不同的形態，再拼貼融合的手法重製經典畫作或影視場面，使得他的作品既抽象，卻又十分的具象，充分展現其獨特的藝術觸覺。

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這次格尼展出的新作，其實是格尼近年觀察到人們現今肢體語言有著翻天覆地的轉變，深感當代人的身體被越來越多的手機和電腦以不可思議的方式包圍，故選擇把自己對當下社會的反思，刻畫在自己的作品當中。從前人們習慣仰望天際，抬頭望向世界探求未知的領域；現在的人每時每刻卻總是低著頭、彎下腰，凝視著發光的電子設備獲取最新、最快的資訊。因此，這次展覽的新作中，有不少作品都是在探索數碼時代底下，人類不斷變化的身體姿勢，我們會看到很多形態扭曲、被數碼科技包圍而模糊糾纏的作品。其中，《手握遙控器的人》正是格尼描繪一個人的頭部和軀幹因為俯向著屏幕，雙手緊握著便攜式的電子設備而肢體變形、扭曲得幾乎無法辨認的作品。格尼希望藉著描繪我們身體與科技之間的全新關係，反思以及提醒我們關注科技和數碼世界已深深影響我們的日常。

《手握遙控器的人》。（圖源：Thaddaeus Ropac ＠Adrian Ghenie）