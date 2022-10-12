專訪插畫家皮忠｜新展受疫情困頓啟發　曾創作Loewe千與千尋壁畫

今年初時你到過PMQ外墻的Loewe《千與千尋》壁畫打卡嗎？原來作品出自IG人氣插畫家皮忠之手，這次他挑選橫跨8年職業生涯17幅作品展出，以拿手水彩媒介探討「人與動物」主題，希望通過藝術帶領人們走出疫情帶來的精神困頓。這次我們找來皮忠談談創作心路歷程，原來展覽中有幅畫作，讓他愈畫愈無法面對自己？



望籍著畫作突破恐懼，卻完全失敗？

畫展名為《動物世界》，其中「動物」意指所有「運動」之物，人類自然也不例外：「這幾年疫情裡，大家都是被困住的『動』物。大家一直困在香港，感覺會很苦悶、需要找點什麼來做，於是舉辦這個畫展。我挑選了這些年來比較療愈人心的作品，多數是動物主題。」

他特別介紹一幅畫有巨型青蛙的畫像，原來是將自身恐懼具象化：「我最害怕青蛙，原意是鼓勵大家衝破自己恐懼，豈料一邊畫時，我一邊『起雞皮』，完全沒有說服力。」畫中青蛙身體滑溜溜，更帶一絲可愛。「我嘗試讓青蛙在畫中拍拍我肩膀，仿佛對我說：『不要害怕。』但似乎沒有成功，我還是很怕青蛙。」雖然沒有完全克服障礙，但他笑指這件作品在社交媒體引起不少迴響。

鹿、海洋、水母是三種他最喜歡畫的元素，在他社交媒體裡可以看到不少作品都有涉獵這幾個主題。不同動物在他心中印象全然不同，像水母身體纖細，就讓他感受到一種淒美：「在現實生活中我們會被水母螫傷，但畫中人物依然抱緊水母。理念是有一些事物、有一些人，你明明清楚會傷害自己，依然會奮不顧身上前親近，飛蛾撲火一般。」

皮忠作品《讀心術》（圖片由ARTW提供）

鹿則反之，對他來說與世無爭、很有靈性，但偶爾也會出現在題材比較黑暗的作品：「這作品名為《讀心術》。我曾經幻想過——如果我像X-men一樣有特異功能，我會想和X教授一樣擁有讀心術，於是創作出這幅畫。作品中小鹿一隻腳踩進人類心臟，人類眼睛則如同投影儀，把牠所讀到的通通播出來。我現在不會再想要這個讀心術了，覺得很恐怖。這幅大概畫成有四五年了。」

Blackpink MV是創作靈感之一

皮忠曾受正規插畫訓練，但香港較少公司會聘請一位全職插畫師，多是以Freelance約稿形式合作。所以在還未正式成為插畫師前，皮忠從事平面設計，但他一直清楚自己目標為何。大約八年前Instagram剛剛興起，他便每天下班後畫一幅畫上載到平台，每日如是，堅持大概一年左右，便漸漸累積了一些粉絲。

皮忠作品（圖片由ARTW提供）

從事插畫八年，畫風亦跟隨時間進化。早期作品色彩繽紛，常運用水彩易於混合不同顏色的特性：「早期作品比較沒有那麼多概念在背後，純粹覺得畫面很美，就要把它畫下來。可能隨著自己年齡漸長，風格變得沒有那麼花俏，看事物方式更加現實，喜歡顏色更素淡。像是剛剛提及那一幅青蛙畫像，只會用青蛙和人本來的顏色，沒有和以前一樣色彩非常鮮艷。」

題材反而變化不大，多是日常觀察而得來的靈感。平常和朋友聊天、到不同地方工作、甚至在通勤途中，都有可能找到繆斯：「最近坐地鐵時看到一個男孩子，大概是下班回家，坐在座椅上目光呆滯，沒有用電話，純粹地放空，與身邊其他人形成鮮明對比，像是這種畫面我會特別想留下。」

皮忠作品（圖片由ARTW提供）

影音作品同樣是他創作靈感來源，他愛看MV，尤其是超現實風格作品：「特別喜歡天上突然出現一條金魚那種類型。我也愛看韓國Kpop MV，他們風格比較鮮明，譬如最近當紅的Blackpink、還有以前EXO。」

香港壁畫短板在場地限制

皮忠曾與Vivienne Westwood、adidas等國際品牌合作，今年初更替Loewe在PMQ外墻繪製大型《千與千尋》壁畫，吸引不少人特意前往打卡。他認為創作壁畫，最大挑戰是時間限制：「若租借中上環的場地，只有大約一個禮拜時間可以讓你畫畫。一般會租一個月，第一個禮拜畫，剩下來時間全都用以展出。天氣對於壁畫來說也很重要，一旦天氣不好完全無法進行。」與國外街頭文化比較，他感歎香港始終步伐太急速，假若時間、場地許可，本地作品必然可以更精緻。

在香港畫壁畫，是和時間競賽。 皮忠

壁畫以外，他也進行妝容創作，拍照修圖由他一手包辦。「我覺得化妝比畫畫複雜很多，畫畫可能你鋪開畫紙專心創作就好了，化妝卻需要顧及很多零碎事情，譬如出汗、打燈反光之類。」與畫畫不同，每次化妝前他會先構思角色設定，有些許像角色扮演：「每化一次妝我會變成一個不同的X-men，誘發不同角色出現。」

水彩是他主要創作媒介，這次個展便是展示他水彩作品。從前修讀插畫時，他隨著老師嘗試不同顏料，由於性格愛新鮮，便感覺水彩最適合自己：「用水彩作畫，每次效果都難以預料。你可以大概控制渲染範圍，但顏料具體化成怎樣無法控制，對我來說很有趣。」選擇水彩也不止因為個人喜好，他租工作室前主要在家中作畫，空間始終有限。假若用塑膠彩之類的顏料，往往要鋪張開來「一大壇」，加上每天下班後都要畫好一張圖，水彩變相是他最便捷的工具。

說到未來計劃，他表示會在十周年之時舉辦大型展覽，希望屆時能突破平面，挑戰立體作品。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：【動物世界•MOTION ANIMALS】皮忠個人畫展

地點： 荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠 5樓SeedSkate室內滑板場

日期： 即日至10月30日（逢星期一休息）

請先與主辦單位預約參觀。

