Mr Doodle花兩年時間完成兒時心願　親筆塗鴉畫滿新居內外每一處

十月初，英國火紅藝術家「塗鴉先生」（Mr Doodle）向大眾公開他最新的作品——一間內內外外佈滿塗鴉的獨立屋。



「Mr Doodle」（塗鴉先生），本名叫作Sam Cox，他於1994年出生於英國肯特郡。他自小時候便展開其藝術生涯，他曾試過水彩繪畫及拼貼藝術，但最終發現塗鴉才是他命中所屬的東西。他對任何可以拿到的物體都作了塗鴉，並用塗鴉紙貼滿了他的臥室。他很快地創造了一種全新的視覺現象：標誌性的「DoodleLand」（塗鴉樂），密集的字符、物體和圖案不斷地增長和繁殖，展現出了他的宇宙觀。

塗鴉先生的風格經常被形容成是「塗鴉義大利麵」，他的即興創作不僅入侵了畫布，而且還入侵了家具、書、地鐵站和服飾等，並創造了一個不斷擴展的世界，裡面充滿了各種新奇好玩的事物。

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他於2015年在布里斯托爾的西英格蘭大學完成了繪圖專業的學士學位。正是在布里斯托爾，他作為「塗鴉先生」的形象完全出現了。2014年，這位藝術家開始穿著手繪的服裝來上課，為他贏得了這個綽號，而這個綽號已經成為他在藝術界的稱呼。

在一篇報道中，Mr Doodle形容自己的作品為「強迫性塗鴉」，對此他說：「唯一的『解藥』就是放肆地創作，用以減輕強迫症帶來的難耐。起初我以為這個藝術行為不會被家人及朋友理解，怎料他們都覺得我的塗鴉方式很酷。」

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塗鴉先生已在倫敦、首爾和東京舉辦了數次個展；並參加無數個藝術博覽會，例如倫敦插畫博覽會（2016年、2017年和2018年）、東京藝術博覽會2019、京都藝術博覽會2019、台北藝術博覽會2019，和在首爾舉行的2020 URBAN BREAK Art Asia。

根據記錄，塗鴉先生的作品曾多次被拍賣，作品的價格不等，取決於藝術品的大小和媒介。自2020年以來，這位藝術家在拍賣會上的價格記錄是2022年在香港蘇富比拍賣的《大貓》的630萬港元。

花2年打造自己夢想家居

十月初，塗鴉先生向大眾公開他最新的作品——一間內內外外佈滿塗鴉的獨立屋。

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在過去的兩年裡，他用塗鴉覆蓋了據說價值150萬美元的肯特郡的家。從天花板和牆壁到烤麵包機，每一寸土地都採用了他標誌性的單色、手繪、卡通風格。用塗鴉覆蓋整個房產的旅程在2020年從臥室開始。塗鴉先生形容︰「在這個房間裡醒來，對我來說猶如置身於天堂。」

在對臥室進行裝飾後，他繼續對房子的其他部分進行裝飾，其中包括一個大樓梯和平臺，一個帶有獨立浴缸的浴室，以及多個臥室。在廚房裡，甚至連爐子都被塗鴉完全覆蓋，他承認這可能使電器無法使用。

據塗鴉先生說，這個項目是他「最好的作品」，更滿足了他兒時的願望——在充滿塗鴉的環境生活。他在Instagram帖子中寫道︰「我要感謝我的媽媽和爸爸，因為自從我小時候他們讓我在臥室的牆上畫畫，我就想住在一個完全由我自己創造的人物的房子裡。一個充滿了快樂生物的塗鴉樂園，當我看到它們時，會給我帶來快樂。對我來說，這就是我創造藝術的目的，讓自己快樂，並希望能讓別人快樂。」

為了完成這項傑作，他總共花了900公升白色油漆，401罐黑色噴漆用於外部，286瓶黑色繪畫顏料用於內部，以及耗損了2,296個筆尖。畫作完全由他自己創作，它由1,857張照片組成，在2020年9月至2022年9月期間精心拍攝。整個房子是真實的，所有東西都是塗鴉出來的，而且都是全人手繪畫，完全不牽涉任何電腦特技。