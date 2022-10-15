今敏唯一電視動畫《妄想代理人》　受日本泡沫十年影響？｜湯禎兆

因為今敏的離世，我們得有幸較全面化地得睹大師的所有作品，尤其是一些以前難得一見的，０４年１３集的電視動畫《妄想代理人》絕對是當中的滄海遺珠，現在一看仍教人感到當中令人坐立不安的迫力。

文：湯禎兆｜原題：《妄想代理人》的心魔由來



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那當然糅滲了今敏不同作品的氣息在內，鷺月子作為知名的角色設計師，遭遇的經歷可說是《藍色恐懼》的延伸變奏；《千年女優》以原節子為原型，但帶出人生不斷出入不同角色中的體味，在《妄想代理人》中正好以不同人物來加以突出表現，當中尤其如蜻美般的分裂角色，更加令人印象猶深；而《妄想代理人》也正是《東京教父》的反面黑暗版，同樣的大都市當相濡以沫的人生喪失，路難行的凶險度絕非我們想面對的。

（《妄想代理人》官方宣傳海報）

看完動畫後，我想起今敏之前的一篇文章〈泡沫十年〉，當中具體仔細地談到他的成長期與日本泡沫十年交疊的迷惘，當中包含對自己實力的懷疑，對城鄉之間的矛盾反思，以及最深刻的自殺思量。他直言東京是盲目的鄉下人樂園，但鄉下同時也不應是城市落伍者的收容所。在進退維谷的日子中，他細緻地交代了自己非常接近實行自殺的個人經歷——黑暗的陰影正是由此而來，造夢從來都要代價的，甚至可以肯定地說代價不菲。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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