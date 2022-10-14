長澤雅美粉必看｜當《新・超人》遇上《信用欺詐師》︱何故專欄

2022年10月13日，兩部令人期待的日本電影同時在香港上映，分別是庵野秀明「重啟」經典的《新・超人》，以及古澤良太編劇的《信用欺詐師JP》系列第三部電影《英雄篇》。有趣的是，兩部電影的女主角都是長澤雅美！



《新・超人》，近乎完美的「重啟」電影！

《新・超人》是庵野秀明將1966年的特攝電視劇《超人》以「新世紀」的模式「重啟」的「空想特攝電影」，既是慶祝超人系列55週年的新作，也是作為由東寶、Khara、圓谷製作和東映共同合作的日本跨媒體共享宇宙「新‧日本英雄宇宙」（シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバース，Shin Japan Heroes Universe）在《真・哥斯拉》和《福音戰士新劇場版：終》後的第三部作品，打開了日本次文化的多元宇宙。

《新・超人》海報

《新・超人》以「空想與浪漫。以及、友情。」（空想と浪漫。そして、友情。）作為宣傳文案，由庵野秀明企劃和編劇、樋口真嗣執導、《真・哥斯拉》的團隊製作、齋藤工、長澤正美、西島秀俊主演，而片中的配樂都是來自舊版《超人》，由庵野秀明親自選曲，充滿懷舊韻味，喚起集體回憶。庵野秀明以《新世紀福音戰士》改寫了日本動畫歷史後，高調進軍日本特攝界，成功將昭和年代的哥斯拉轉化成為新世紀的「使徒」，某程度上，《真・哥斯拉》其實是《新世紀福音戰士》的真人版變奏！《新・超人》更上一層樓，庵野秀明保留了元祖昭和咸蛋超人的味道，卻拍攝出新世紀的獨特風格，近乎完美的「重啟」電影！

《新・超人》海報

《新・超人》的CG令人嘆為觀止，超人的全新造型也值得一讚！超人的銀色身體加強了電鍍感，雖然胸口沒有了時間燈，卻改為以身上的紅色紋理變成綠色來顯示能量多寡，這個設計很有趣，也可以賣多不只一款周邊產品（就像長頭髮的綾波麗）。然而，我更想擁有的是大鬧東京、巨大卻呆萌的淺見弘子（長澤雅美 飾）！身穿短裙套裝的巨大淺見弘子，被市民從不同角度拍攝後放上互聯網，其後更被神永新二（齊藤工 飾）聞她全身的體味，雖然很變態，卻是極搞笑，庵野秀明Good Job！

《新・超人》預告片截圖

《新・超人》和《真・哥斯拉》中的「シン」（Shin），具有包含「新」、「真」、「神」的多重意義。《新・超人》既是全新的故事，也嘗試還原超人的「真」面目（解釋了超人的力量泉源、如何變身和飛行等），更表現出人類在絕望中將超人視為「神」的崇拜。連場超人打怪獸固然睇得好爽，巨大化的長澤雅美更令人眼前一亮！在匠心獨運的鏡頭下，不斷開會的情節充滿隱喻，其中一句台詞令人拍案叫絕！這是一部娛樂性豐富，而且言之有物的電影。教導我們要愛護大自然同時，更重要是要分清誰是友好？誰是敵人？

《新・超人》預告片截圖

《新・超人》另一驚喜，正是由竹野內豐飾演的「政府人士」，這是呼應《真・哥斯拉》的彩蛋角色（總理大臣輔佐官赤坂秀樹，其後接任內閣官房長官）。好奇一問：如果在《真・哥斯拉》飾演內閣總理大臣大河內清次的大彬漣沒有在2018年因為心臓病突然猝死，他會否在同一宇宙的《新・超人》繼續登場？

補充一句：齊藤工也有演出《真・哥斯拉》，他是自衛隊戰車第1中隊長池田。

《信用欺詐師JP 英雄篇》，少數一集比一集優秀的系列電影！

說英雄，誰是英雄？這正是《信用欺詐師JP 英雄篇》的主題，也是最引人入勝的地方！

被尊稱為「英雄」的欺詐師「第三代槌之子」去世後，擅長以豪華、大膽和燒腦手法「行騙天下」的信用欺詐師三人組──達子（長澤雅美 飾）、少爺（東出昌大 飾）和Richard（小日向文世 飾），為了爭奪「英雄」之稱號，在地中海設下史上最大騙局，怎料在少爺的叛變後，達子和Richard都墮進了國際刑警的局中局⋯⋯

《信用欺詐師JP 英雄篇》劇照

《信用欺詐師JP 英雄篇》是這個系列的第三部電影，劇情峰迴路轉，騙局精彩絕倫，全場笑聲不斷，少數一集比一集優秀的系列電影！繼先後在香港及新加坡取景的《浪漫篇》和《公主篇》，《英雄篇》的背景設定在地中海的馬爾他島，松重豐、江口洋介、石黑賢、廣末涼子、關水渚、生瀨勝久、小手伸也、織田梨沙、瀧川英次、山田孝之等原班人馬再續前緣，加入瀨戶康史、城田優、生田繪梨花、真木陽子等新演員，在千「騙」萬化之間，編劇古澤良太繼續不斷扭橋，繼續「眼看見的不一定就是真實」，再次為觀眾帶來峰迴路轉的歡樂，以及揭開真相後的快感和餘韻。

《信用欺詐師JP 英雄篇》劇照

《英雄篇》可算是《信用欺詐師JP》系列最盛大的嘉年華會，雖然三浦春馬和竹內結子都已離世，卻透過達子的台詞讓他們的角色延續下去。正如《信用欺詐師JP》的一貫模式，觀眾都是「難分真與假」，在「人面多險詐」的大前提下，《英雄篇》的佈局竟然是由前作已經開始，所以當大家為達子等人擔心時，她其實早已留有後著，讓她反敗為勝的「貓仔」，實在令人意想不到，這記伏筆太厲害了，深信沒有太多觀眾可以在過程中悉破真相，值得為此重溫《浪漫篇》和《公主篇》。

《信用欺詐師JP 英雄篇》劇照

《英雄篇》如果作為《信用欺詐師JP》電影三部曲的最終章，可算是一個近乎完美的結局。然而，古澤良太已為達子等人安排了新的對手，加上阿部寬以特別的形式客串（足以媲美只在片尾出場的生瀨勝久！），實在令人充滿遐想，下一部電影究竟會在哪裡取景？究竟會是什麼篇？

補充一句，片尾提及的《烏獸戲畫》，的確真有其事，這是京都高山寺代代相傳的繪卷，共有甲、乙、丙、丁四卷，內容反映當時的社會，將動物、人物以諷刺畫的形式描畫，是日本戲畫（諷刺畫）的集大成之作。特別是其中的甲卷，以擬人化的方式描畫兔子、青蛙、猴子等，是其中最有名的一卷。因為其中部分的繪畫手法，類似現代的日本漫畫手法，《烏獸戲畫》常被稱為日本最古老的漫畫，屬於日本文化財保護法指定的國寶。

《信用欺詐師》劇照

再補充一句，古澤良太是我非常欣賞的日本新生代編劇，除了《Legal high》和《信用欺詐師JP》兩個日劇系列，我最喜歡的是由舞台劇搬上大銀幕的《如月疑雲》（キサラギ）！一個房間，五名主角，在黑色幽默中，解開D級偶像的「自殺」謎團，最厲害是有兩個不同結局，情理之內，驚喜之外，叫人拍案叫絕！可惜內容太敏感，現時在香港可能會難以上映⋯⋯後記

2022年10月13日，可以定為「長澤雅美日」！

你喜歡足智多謀且嬌俏的達子？還是高大強猛卻呆萌的淺見弘子？

小孩子才做選擇！《新・超人》和《信用欺詐師JP 英雄篇》，兩部都不要錯過啊！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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