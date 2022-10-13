香港故宮博物館馬文化主題展覽　展郎世寧名作及羅浮宮珍藏

香港故宮博物館現正展出來自北京故官博物館和羅浮宮一百多件與馬相關的珍貴藏品。展覽展出一系列世界不同文明中馬的繪畫、雕塑、陶瓷，希望觀眾藉從馬在人類不同時期、不同階段所扮演的角色，了解到馬在人類的歷史、藝術、軍事和政治層面上蘊含的文化意義。是次展覽中，由羅浮宮借出，將近四米高的——《西庇阿高原交戰掛氈》，以及由著名清代官廷畫師——郎世寧繪畫的數幅舉世聞名之作，《乾隆帝盔甲乘馬圖》、《獅子玉》等都是亮點之一。



馬一直與古時人們的生活息息相關，而在藝術領域上，馬更一直是激發人們藝術創作靈感的源泉之一。在歷代中西文化當中，就有很多以馬為題的優秀作品。好像由意大利宮廷畫師朗世寧所畫的名畫《獅子玉》就結合了中國傳統筆墨和西方繪畫手法描繪當時乾隆帝的愛駒，畫作中的獅子玉毛髮細膩如絲，神態自若，氣勢非凡，深得當時乾隆帝所喜愛。清朝以弓矢打天下，每位滿族人也精騎善射，躍馬馳騁，而《乾隆帝盔甲乘馬圖》一作就繪製了帝王當時身穿鎧甲、騎乘白馬的英姿。

朗世寧所畫的《乾隆帝盔甲乘馬圖》。（圖源：由香港故宮博物館提供）

朗世寧所畫的《獅子玉》。（圖源：由香港故宮博物館提供）

從羅浮宮借出，高達四米的《西庇阿高原交戰掛氈》則是香港故宮開幕以來展出最大幅的作品。掛氈記述公元前208年，今天西班牙一帶的一場戰役，是法國國王路易十四在位期間下令製造，於1689年由哥白林染織廠帶領當時歐洲最優秀的工匠製造。當時，染織廠所生產的掛氈只提供給王宮使用或作為王室的禮物送出，代表這件作品是當時盛極一時，歐洲最頂尖的掛氈工藝。

由羅浮宮借出的《西庇阿高原交戰掛氈》。（圖源：香港故宮博物館官網）

展覽中，還有耗時11年創作的傳奇動物、神獸繪本《獸譜》，以及描繪乾隆帝與一位皇室女子在木蘭圍場騎射場景的稀有畫作《威弧獲鹿圖》等藝術傑作。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：馳騁天下──馬文化藝術

地點：香港故宮文化博物館

展期：即日至 2022年12月31日

門票詳情請參考官網。

