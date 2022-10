Andy Warhol首幅自畫像《挖鼻子的人》　奠定風格初出道挑戰評審

Andy Warhol(安迪・沃荷)是上世紀影響力極為廣泛的普普藝術開創者,相信就算對於藝術不太認識的朋友,都對其作品甚至金句有所熟悉。他擅長使用絲網版畫技法來重現並複製圖像,令藝術公開普及起來。原來這個技法早在他的學生時期已經萌生起來,並且表現在他的首幅自畫像之上。



Andy Warhol(1928-1987)是上世紀影響力極為廣泛的普普藝術開創者(圖片來源:Getty Images)

Andy Warhol最著名的作品當中有很多都是肖像畫,而是次介紹的這幅《挖鼻子的人,我:為何跟我過不去(上帝給了我的臉,但我可以挖自己的鼻子)》(Nosepicker I: Why Pick on Me (The Broad Gave Me My Face But I Can Pick My Own Nose)更是被視為Andy Warhol所創作的首幅自畫像,創作時期是在卡內基理工學院就讀的最後一年。這幅作品體現出他將複製行為作為一種媒介要素,使之在後續職業生涯出啟發出最為人所熟知、以機械式重複的絲網印刷將人物化成視覺商品的創作風格。

《挖鼻子的人,我:為何跟我過不去(上帝給了我的臉,但我可以挖自己的鼻子)》(圖片來源:富藝斯)

這幅帶有幽默感的畫作用上了「塗印技巧」畫法,原理是類似於中國水墨畫的技法,先在畫紙下墊上另一張紙,當顏料滲透到底紙時就得到複製品般的效果。由於Andy Warhol在讀書時期經濟環境並不佳,所以往往只用最便宜的繪圖紙來創作,墨水常常不受控制地在紙上流動和擴散,卻藉此建立出他藝術生涯早期的美學商標。另一方面,他亦因為在大學生涯的最後一年結識了兩位二十世紀藝術大師Ben Shahn及Paul Klee而受到他們對於如何演繹圖形語言有著深厚影響。

《挖鼻子的人》所用到的塗印技巧,有助建立出他藝術生涯早期的美學商標以及標誌性的絲網版畫技法。(圖片來源:Getty Images)

在大學時期,Andy Warhol積極參與了各種學生活動,曾加入過現代舞俱樂部成為當中唯一的男學生,當然還有美術學會,也擔任當時的學生刊物的編輯並為其中一期設計封面,但說到其中一件最轟動的事件就與這幅自畫像有關。他於1949年將這幅作品提交參與匹茲堡畫家協會年展,當時作品命名為《上帝給了我的臉,但我可以挖自己的鼻子》,可是當時的評審團並沒有接納它,並且引起了激烈的審美爭議,從學生時期Andy Warhol已經開始引起作品到底是藝術還是「垃圾」的辯論。直到同年畢業時,他再將這幅作品改名為《為何跟我過不去》並將之提交給學生展覽。

《客廳》(圖片來源:富藝斯)

這幅作品後來被其家族珍藏起來,直到最近宣布將會登上拍賣場。於11月15日在富藝斯舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣上可以見到這幅作品,估價為30萬美元至50萬美元。同場還會呈獻Andy Warhol的另一幅早期作品《客廳》,這幅作品近期在紐約惠特尼美術館所舉行的《Andy Warhol: From A to B and Back Again》亮相,是為一幅夾雜想像與反映現實的創作,將自己成長環境添加的想像元素與自我投射的知名創作。