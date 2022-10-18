Andy Warhol首幅自畫像《挖鼻子的人》　奠定風格初出道挑戰評審

Andy Warhol（安迪・沃荷）是上世紀影響力極為廣泛的普普藝術開創者，相信就算對於藝術不太認識的朋友，都對其作品甚至金句有所熟悉。他擅長使用絲網版畫技法來重現並複製圖像，令藝術公開普及起來。原來這個技法早在他的學生時期已經萌生起來，並且表現在他的首幅自畫像之上。



Andy Warhol（1928-1987）是上世紀影響力極為廣泛的普普藝術開創者（圖片來源：Getty Images）

Andy Warhol最著名的作品當中有很多都是肖像畫，而是次介紹的這幅《挖鼻子的人，我：為何跟我過不去（上帝給了我的臉，但我可以挖自己的鼻子）》（Nosepicker I: Why Pick on Me (The Broad Gave Me My Face But I Can Pick My Own Nose）更是被視為Andy Warhol所創作的首幅自畫像，創作時期是在卡內基理工學院就讀的最後一年。這幅作品體現出他將複製行為作為一種媒介要素，使之在後續職業生涯出啟發出最為人所熟知、以機械式重複的絲網印刷將人物化成視覺商品的創作風格。

《挖鼻子的人，我：為何跟我過不去（上帝給了我的臉，但我可以挖自己的鼻子）》（圖片來源：富藝斯）

這幅帶有幽默感的畫作用上了「塗印技巧」畫法，原理是類似於中國水墨畫的技法，先在畫紙下墊上另一張紙，當顏料滲透到底紙時就得到複製品般的效果。由於Andy Warhol在讀書時期經濟環境並不佳，所以往往只用最便宜的繪圖紙來創作，墨水常常不受控制地在紙上流動和擴散，卻藉此建立出他藝術生涯早期的美學商標。另一方面，他亦因為在大學生涯的最後一年結識了兩位二十世紀藝術大師Ben Shahn及Paul Klee而受到他們對於如何演繹圖形語言有著深厚影響。

《挖鼻子的人》所用到的塗印技巧，有助建立出他藝術生涯早期的美學商標以及標誌性的絲網版畫技法。（圖片來源：Getty Images）

在大學時期，Andy Warhol積極參與了各種學生活動，曾加入過現代舞俱樂部成為當中唯一的男學生，當然還有美術學會，也擔任當時的學生刊物的編輯並為其中一期設計封面，但說到其中一件最轟動的事件就與這幅自畫像有關。他於1949年將這幅作品提交參與匹茲堡畫家協會年展，當時作品命名為《上帝給了我的臉，但我可以挖自己的鼻子》，可是當時的評審團並沒有接納它，並且引起了激烈的審美爭議，從學生時期Andy Warhol已經開始引起作品到底是藝術還是「垃圾」的辯論。直到同年畢業時，他再將這幅作品改名為《為何跟我過不去》並將之提交給學生展覽。

《客廳》（圖片來源：富藝斯）

這幅作品後來被其家族珍藏起來，直到最近宣布將會登上拍賣場。於11月15日在富藝斯舉行的「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣上可以見到這幅作品，估價為30萬美元至50萬美元。同場還會呈獻Andy Warhol的另一幅早期作品《客廳》，這幅作品近期在紐約惠特尼美術館所舉行的《Andy Warhol: From A to B and Back Again》亮相，是為一幅夾雜想像與反映現實的創作，將自己成長環境添加的想像元素與自我投射的知名創作。