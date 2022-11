展覽｜美國頂級藝術家以色彩豔麗世界觀襯托人物空洞不安弦外之音

美國當代頂級藝術家Andy Rementer,他的藝術創作一向備受各大知名品牌青睞,Apple、Samsung、Kiehl’s、BMW就先後邀請過Andy Rementer製作商業產品,相信即使是甚少留意藝術品的朋友,或許都曾在不知不覺間見過他的作品。



最近Quiet Gallery HK聯同WAY by Way of Difference邀請了美國藝術家Andy Rementer展出他在香港首個最全面的個人作品展——《盡在當眼處》。是次展覽將會一併展示藝術家在不同媒介中的嘗試,包括油畫、雕塑,還有特別為香港展覽創作的塑膠彩裁切畫作。Andy Rementer作品中的人物都擁有一對奇大而矚目的雙眼,仿似觀眾進入展場鑒賞作品的同時,作品也正觀察著你的一舉一動。環視展覽的四周,你將感覺到數十對眼睛從不同的視角把你包圍,這種新穎有趣的互動為觀眾和作品建立出獨特的觀賞感受和體驗。

Andy Rementer曾在《紐約時報》等報刊刊登過他的藝術創作。最近他的作品甚至被中國位於南京的美術館永久收藏展出,可見大眾給予這位曾在紐約和倫敦獲得藝術殊榮的藝術家一致的肯定。Andy Rementer年幼時在美國新澤西州附近的海濱小鎮成長,童年經歷令他早早對懷舊和色彩學有濃厚的興趣。完成學業之後,他曾到意大利工作和深造兩年,受到當地濃厚的藝術氣息熏陶,他的作品散發著不少文藝復興時期的藝術色彩,也幫助他日後從歐洲的生活中發展出自己獨特的藝術風格。

+ 2

Andy Rementer的作品色彩斑斕又充滿活力,他經常使用大膽的色彩和扁平的視角將觀眾帶入他神秘詩意的視覺世界。不過,他就曾向外界透露,他採用鮮艷的用色某程度上是因為他色盲的小缺憾,讓他需要使用明亮的色調來避免混淆中性的色調才能順利創作,而恰巧這個小毛病卻成為了他日後具代表性的藝術風格。Andy Rementer的創作除了鮮明的色彩之外,他筆下的人物總是帶給觀眾一種空洞、不安全和不確定的感覺。他表示這來自於他從日常觀察人們的生活時,感受到人們在城市和城市空間下被迫過著太親近的生活而來。因此,不論Andy Rementer的雕塑、漫畫,或是動畫,我們都可以看到畫中人物毫無表情,眼神空洞凝視著某處;在孤獨、孤立的矛盾心景配搭豔麗的背景的有趣對比。作品表面上賞心悅目,但同時在底層暗示著一種憂鬱、苦樂參半的弦外之音,令觀眾跟作品互動的過程中,誘使他們有衝動去探尋箇中故事,細味那個若有所思的面孔,以及揭開神秘面孔下所隱藏的秘密。

+ 3

是次展覽將會有Andy Rementer 14幅油畫作品和3個大如真人的人物雕塑,它們全部都是經過特別排列,讓觀眾可以從不同角度圍繞Andy Rementer的創作,與畫中人物持續的眼神交流,了解角色看似身處靜止的世界、神色淡然的眼神下到底有什麼謎團。本次香港個展Andy Rementer特別為此創作了5幅塑膠彩裁切畫作,是他繼2008年首次展覽以來鮮有的裁切畫作。另外,展覽現場亦有一系列相關精品發售,例如襟針、手提袋、搪膠公仔及木板絲印版畫等。

+ 1

展覽地圖:



展覽詳情:

名稱:In Plain Sight 《盡在當眼處》

日期:即日至11月27日

時間:11am-7pm (Mon-Sat) | 11am-5pm (Sun)