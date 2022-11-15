日本全才藝術家MOZU打造讓人腦洞大開　如置身現實的袖珍模型

日本藝術家MOZU（水越清貴）年紀輕輕就憑著製作超高擬真度的袖珍模型打響名堂。年僅 24 歲的他從幼稚園時期便開始培養他的繪畫和組裝模型的興趣，這位「天才少年」常以他天馬行空的想法創作出一系列魔幻有趣的藝術作品。除了袖珍模型藝術，MOZU也擅長繪畫利用視覺錯覺而成的三維立體圖，還有定格動畫，可謂多方面的全才。讓我們以上帝視角了解他既抽離又寫實的微觀世界。



自學成材的天才少年

MOZU從小跟曾立志成為漫畫家的父親一同畫畫，讓他在升讀小學之前已對繪畫有著濃厚的興趣。小學時期，他從一次跟朋友組裝高達模型的經歷中認識到組裝模型的樂趣，由零開始經由自己雙手把角色重現眼前令他感到非常震撼，也促使他逐漸走向創作微觀場景模型之路。到了高中，他已經用純熟的手藝創作出重現他房間的微縮場景模型，更靠著自學的方式為他的袖珍場景增添內容，製作了一部定格動畫。

MOZU的微縮模型不久便在Twitter上爆紅，獲得了日本甚至國外的廣大迴響；定格動畫《故障中》更榮獲DigiCon6 亞洲大賞最高榮譽的金獎。高中剛畢業的他更收到來自英國製作公司的邀請，邀請他以實習生的身份到英國參加為期兩星期的定格動畫創作。動畫電影《犬之島》和早前於Netflix上映的定格動畫《輕鬆小熊與小薰》也是他近年曾參與製作的作品。

錯視的3D立體繪畫

MOZU的創作範疇非常多元，繪畫是人們最容易忽略這位天才少年異想天開的創作領域。MOZU從國中開始就繪製以視覺錯視法而成的立體圖作品，透過特定的構圖和合適的角度，呈現出3D畫作。插畫乍看是立體、浮著，或是凹陷下去的三維立體圖，但實際上仍然是筆記上的二維圖像，形成相當有趣的感官錯覺。

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置身小人國的微觀世界

MOZU的袖珍藝術源自於他小時候的幻想，他希望能夠在牆壁中製作秘密基地，令變小了的自己可以在微小的空間中居住，這讓他對於微縮模型的細節非常講究，模型中的佈置、道具都是一絲不苟，營造出彷彿真的有一個小人在其生活的真實感。作品《理想房間》是他以自家房間作為藍本，花費半年時間打造的理想房間縮影。模型中的一切細節都處理得淋漓盡致，例如書架上的圖書、漫畫，由書封到內頁全都仔細製作，你可以從放大鏡觀賞到當中的內容；工作枱櫈、雪櫃、冷氣、傢私等一應俱全，細至雪櫃上的磁鐵、鍵盤上的每顆按鈕，甚至開機狀態的電腦主機、顯示器，MOZU都會盡力模仿，使你如果只看模型的相片，幾乎難以察覺這是一個迷你版的房間模型。最近他更挑戰在浴室的磁磚背後創作多一間「迷你浴室」，浴缸、鏡子、沖涼用品都按比例地縮小，精緻的程度就如多啦A夢使用縮小電筒，帶我們進入了不可思議的微觀世界。

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巨大化博物館

製作微縮場景模型除了需要花費非常多的時間處理場景中的細節外，也相當講求創作者的創意才能製作出令觀眾腦洞大開的袖珍藝術。Mozu在一次巨型裝置藝術的展覽中得到啟發，打算設計一個巨型的藝術作品展覽。最後，他想到用真實的食物放置在他的微型美術館中，又以飲管加裝LED燈製作出猶如美術館的燈光，製成真實感滿滿的美術館和水族館，讓人不禁對他夢幻般的創意感到佩服。

由Mozu所經營的Mozu Studios出版了數本作品集紀錄他創作中的點滴和構思，又會在Youtube和社交媒體上發佈袖珍模型的製作過程，假如大家喜歡MOZU的作品，不妨到他的網頁、Instagram了解更多。