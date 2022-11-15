藝術大師Basquiat與Andy Warhol曾同住　二人故居出租索價6萬美元

80年代傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat，是一位年少已成名、一生也極為短暫的藝術名家，他的影響力持續至今，不少人或多或少都擁有印上他的標誌的作品或聯乘單品，而且他的畫作更愈來愈炙手可熱，今年5月就有一幅作於1982年的《無題》以8,500萬美元之天價成交。



眾所周知Basquiat與Andy Warhol份屬好友，二人更曾經住在一起，這個單位至今依然存在，而且近日更重新推出市場，可供對藝術有濃厚興趣的人士租用，今次來回顧一下Basquiat的傳奇人生以及與Andy Warhol的緣份。



Jean-Michel Basquiat（圖片來源：Poly Auction）

上世紀80年代藝術界百花齊放，其中炙手可熱的藝術家就有大家都熟悉的Andy Warhol和Keith Haring，他們亦是Basquiat的朋友，三位皆是著名的Pop Art藝術家，Keith Haring是他的同學，而Andy Warhol的身份更偏向於亦師亦友。Basquiat年少時已經非常仰慕Andy Warhol，16歲之時一次因緣際會與Andy Warhol共進午餐而結識，二人相識不久已相當交心，於1983年當Basquiat提出想移居紐約時，Andy Warhol便將位於Great Jones Street 57號的物業的二樓出租予他，用作住所同時亦是工作室，直到後來成名之後，榮登上《時代雜誌》封面時亦於此住所拍攝，直到27歲逝世之前一直住在這裡。

今年5月一幅作於1982年的《無題》以8,500萬美元之天價成交（圖片來源：富藝斯）

Basquiat本來專注於街頭塗鴉創作，以「SAMO©」之名做塗鴉，可是只為興趣而沒有收入，據說當時曾靠著製作明信片並賣給Andy Warhol才得以維生。直到1979年以「SAMO IS DEAD」的標語宣告結束街頭塗鴉創作，由街頭走進畫室，並開始將自身身份和文化背景融入繪畫，他大部分作品中的主角都是黑人，當時的主流畫作中是鮮有見到的，他在作品中表達對黑人文化的關注，用藝術來作出控訴。Basquiat著名的《無題》作品中可以見到他最早期擁有黑人面孔為符號的作品，當中象徵權威的「三尖皇冠」更自此成為了展現其獨特個人風格的標誌性符號，戰士、拳擊手、國王等皆是他常用的標誌性圖案，透過創作去展現他的情感與主張，藉此征服藝壇。

與Jean-Michel Basquiat的聯乘作品：

年僅21歲的Basquiat於1982年已在全球舉行6場個展，來到22歲時作品入選Whitney Biennial（惠特尼雙年展），是為代表美國參展的藝術家當中最年輕的一位，風頭一時無兩，可惜的是最後染上毒癮，嚴重影響他的事業和藝術道路，據說只有Andy Warhol可以制止他，可是在1987年Andy Warhol逝世之後更加一發不可收拾，在翌年因為服藥過量而終結他的一生。雖然Basquiat已離大家而去，可是他的影響力卻從來不減，他的作品及標誌向來是各大品牌的靈感來源，所以一直以來有聯乘企劃不盡，當中由高級時尚以至親民品牌皆有，例如著名的Supreme、Louis Vuttion、Comme des Garcons以及Converse和Uniqlo等等。

圖片來源：Meridian Capitol Group

至於Basquiat的故居Great Jones Street 57號，是Andy Warhol於1970年所買入的，據說這座建築之前曾是當地黑幫的總部，實在充滿傳奇色彩。現時由當地房產公司Meridian Capitol Group代理，總計面積達6,600平方尺，共有三層，而Basquiat所居住及工作的二樓的樓底更要高一些，方便進行創作。相信是次出租主要是吸引一些對藝術以及兩位大師有濃厚興趣的人士，在內甚至還存在了Basquiat的塗鴉，所以即使是相當高昂的租金，月租索價6萬美元，而且要簽約十年，也能夠吸引到知音人吧。