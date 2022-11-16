舞台劇《流徙之女》以中華美食為引子見證大時代的變遷︱何故專欄

《流徙之女》編、導、演都非常出色，以中華美食為引子，講述四代華人的「流徙」故事，見證大時代的變遷。



《流徙之女》海報（圖片來源：一條褲製作）

《流徙之女》由胡海輝導演，鄭迪琪編劇，王曉怡、高少敏、羅正心、譚安婷、蘇育輝和李肇桐主演，改編自英國餐館Sweet Mandarin老闆之一Helen Tse的回憶錄。Helen和孿生姐姐Lisa是英國華人明星大廚，因為對英國餐飲業的卓越貢獻，兩姐妹於2014年被英女王冊封為MBE。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

故事由Helen的太公在「省港大罷工」時，帶同妻子和Helen的外婆Lily（郭梁瑞瓊）等四位女兒，從廣州南下香港開設醬油廠，可惜英年早逝，廠房產業被親搶走，Lily只好為英國人家庭當傭工，其後隨主人移居英國，主人過身後，給Lily留下一筆錢，讓她可以在曼徹斯特開辦首家中式餐館「龍鳳」，招牌菜卻是秘製咖哩「Lily Kwok Chicken Curry」。完成了在父親墳前立誓的開店夢想後，Lily將交由母親照顧多年的兒子Arthur和女兒Mable（寶儀）接到英國。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

Mable是第二代「流徙之女」，她起初在英國生活得不愉快，很想念留在香港的外婆（Lily的母親），其後她跟在「龍鳳」工作的香港移民Eric結婚，滿以為終於得到幸福，但當時英國的華人圈盛行賭博，Lily因為好賭而欠債累累，Mable將已開設多間分店的「龍鳳」變賣還債，兩母女從此心結難解。Mabel不再和Lily同住後，兩夫婦一起經營外賣店，養育了Lisa、Helen、Janet和Jimmy四名子女。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

Helen是第三代「流徙之女」，她在英國出生和長大，一直不喜歡華人身份，但在2002年和外婆一起回鄉探親，聽到外婆以至太公從前的流徙歷程，加上Janet愛上了快要失傳的中菜「百鳥歸巢」，令三姐妹決定開設屬於她們的中式餐館。當時Helen已擁有執業律師資格，Lisa和Janet分別是精算師和工程師，她們從小已經成績優異，其後考入著名大學，各自成為專業人士，都是父母的驕傲，卻突然要放棄轉高薪厚職，父母當然極力反對，為此引發出家庭衝突。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

《流徙之女》的第一個主題是「選擇」。當年Helen的太公選擇南下香港，很多人都笑他戇居，正如Helen三姐妹選擇開設中餐館，不只她們的父母，很多朋友都不支持。第一代華人移民從事餐飲業，是因為沒有選擇，第二代華人有條件的都會離開廚房，選擇在辦公室的舒服工作，第三代華人仍然從事餐飲的非常罕見，謝氏姐妹的選擇，跟大部份華人移民的選擇完全是背道而馳，因為她們沒有律師比廚師更有出息或體面的傳統華人舊觀念，她們以開餐館作為夢想，因為相信開餐館不只是「揸鑊鏟」。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

《流徙之女》的第二個主題是「轉變」。「Lily Kwok Chicken Curry」並非一般的咖哩，這是Lily在前往英國的旅途上，將不同地方的煮食方法融會貫通，改變了傳統的咖哩，因此連印度人也讚不絕口。同樣，謝氏姐妹開設的中餐館，也不是一般的中餐館，她們以傳統中式做法，結合西式餐飲特點，為客人提供fine dining，前總理李克強品嚐後，稱讚為「英國最好吃的中餐」。謝氏姐妹的中餐館還有烹飪課程，以及生產自家品牌的醬汁。更重要的是，Helen不像外婆和父母只是普通的餐館老闆，她是CEO，為英國的餐飲業帶來貢獻和轉變的CEO。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

《流徙之女》的第三個主題是「傳承」。Lily將獨門咖哩傳授女婿Eric，是令人感動的一幕。Helen撰寫食譜，鑽研祖傳味道，並且發揚光大，謝氏姐妹的餐館以醬汁馳名，秘製的酸甜醬和酸辣醬，正是來自於多年前外婆Lily的獨家配方，醬料不含蕎麥，不含味精，無人工色素，Lily對醬料的認識，正是來自開設醬油廠的父親，雖然廠房產業被親搶走了，她仍然擁有這方面的知識，終於在創業後大派用場，甚至惠澤兒孫，現時謝氏姐妹購置工廠，專門生產醬汁。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

《流徙之女》有好劇本，也有一班好演員，幾位「流徙之女」都各自各精彩！羅正心外型討好，英語流利，演活了在英國出生和長大的Helen。高少敏分別飾演成年的Mable、太婆和Janet，其中以帶有鄉音的太婆最精彩。譚安婷分別飾演Lisa、少女Mable和Lily的妹妹梅，Lisa和Helen為開店而吵架的一段，盡顯大家姐本色。王曉怡飾演人生不同階段的Lily，分別是隨父親來香港的幾歲孩童、喪父後的12歲少女、遇人不淑的35歲母親、約六十歲的「龍鳳」老闆、以及八十多歲的退休老人，揮灑自如，惟肖惟妙，帶同妹妹上山拜祭亡父的一段令人垂淚，被迫變賣「龍鳳」的一幕也教人唏噓，她是全劇的最大亮點。蘇育輝和李肇桐的演出都恰到好處。

《流徙之女》劇照（圖片來源：一條褲製作）

《流徙之女》於2015年首演，2018年獲邀到上海演出，2020年獲選入香港藝術發展局【賽馬會藝壇新勢力】計劃於香港重演，2022年載譽而歸，在新一浪移民潮下第四度公演，別具歷史和社會意義，是2022年最重要的香港舞台劇之一。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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