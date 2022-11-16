「藝文香港」展出齊白石吳冠中標誌性作品　同場邀請名家教授書畫

齊白石、吳冠中、徐悲鴻等中國藝術先驅名字相信大家耳熟能詳，這次「藝文香港」將匯聚國寶級大師真跡及 8 位知名當代中國藝術家近40幅全新作品及代表作。



齊白石和徐悲鴻於1945 年共同創作的「梅竹」（圖片由「藝文香港」提供）

活動「大師作品展區」特別甄選了齊白石、吳冠中、徐悲鴻、陳樹人、傅抱石及林風眠共 6 位中國近現代藝術國寶級先驅標誌性作品。當中包括齊白石和徐悲鴻於1945 年共同創作的「梅竹」，徐悲鴻畫竹、石，齊白石補梅，生動地表現了二人君子莫逆之交的情誼。

「新山水畫」代表人物傅抱石以其開創「抱石皴」技法創作「山水」，散鋒亂筆表現山石結構，表現出崇山峻嶺的巍峨之感。吳冠中的「冬雪」 表現了歐洲油畫描繪自然之生動性；彩墨作品「花卉」則構圖飽滿、色彩豐富，充滿西方印象派精髓，是林風眠融合中西之作。「嶺南三傑」之一的陳樹人所創作的「松雀圖」佈局獨特，淡灰綠的松枝葉與粗厚穏健的松樹，對應了棲息中的小雀與其展翅父母，表達出一家和樂之意。

此外，大會特別邀請了林天行、郝量、梁遠葦、劉建華、王天德、謝曉澤、張恩利及章燕紫共 8 位國內外知名藝術家聯合參展，部分作品為首次亮相。藝術家們運用繪畫、影像和裝置等藝術表現形式，充分詮釋出傳統藝術與當代社會的關聯。

主辦單位亦邀請多位香港書畫名家現場展示及教授水墨畫、水彩畫、書法、篆刻，舉行近二十場工作坊和大師班，為現場觀眾免費提供近距離欣賞藝術，並親自參與創作的好機會，相關詳情請參考主辦單位資訊。

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：「藝文香港」

地點：香港會議展覽中心展覽廳 5G

日期：11月17至19日

