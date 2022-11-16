丹麥童話式圓形村落設計以人為本　隱居避世夢幻環保綠色社區生活

﹙建築/ 環保】近十年航拍機的出現和衛星相片的普及，令我們能夠從嶄新的角度觀賞世界上優秀的建築設計。在丹麥，就有一個佈滿不規則圓形的社區，花園的樹籬呈現一個個的圓圈，從高空觀望非常優美、震撼，看起來更跟被認為是外星文明製造的《麥田圈》有幾分相似，莫非這裡是丹麥童話的夢幻世界？



這個橢圓形狀的神秘花園名為Nærum Allotment Garden，位於哥本哈根郊區，是丹麥人刻意設計的分配房屋社區。第二次世界大戰結束後，丹麥政府開始重新規劃和建設城市社區的環境，這一組橢圓形的家庭花園是由當時著名的設計師Carl Theodor Marius Sørensen 於1948年所設計。這40個大小相若的圓形花園結合了避暑別墅和小農莊的設計，同時為居民提供種植蔬果和度假的地方，以自給自足的方式在社區中生活。

分配花園的由來

儘管世界各地普遍都有結合耕種和居住的社區花園，但丹麥算是最早設立「分配花園」（Allotment Gardens）的國家。丹麥第一個分配花園於1821 年在Aabenraa 建造，初時是為城市居住的人提供種植自己蔬菜的地方而把土地分配給居民，後來隨著城市的發展，這些配給的花園容許居民加設可以在那裡度假休息的小屋別墅，成為了現在既能與自然交流，又供人們度假的多元社區——「Kolonihave」。

分配房屋是由丹麥政府租借土地給花園協會建造，建成的分配房屋會經由協會再配給會員租住。在土地的面積，以及租住分配花園的人士上，政府為分配房屋設置嚴格的限制，期望讓所有人都能以可負擔的價錢享用這個設施。例如在嚴寒的冬季，分配房屋會暫停使用，居民一般只能在4月至10月期間租住房屋，所以協會規定租住房屋的居民必須確保他們在城市的另一處有可居住的地方才能申請。

童話式的分配房屋

將實而不華的分配花園提升到園林藝術的水平，正是由圓形花園的設計者Sørensen開創。Sørensen共為Nærum設計了 40 個樹籬圍合的橢圓形花園，每個均長 25 米，寬 15 米，好讓人們能遠離城市的煩囂，在社區中過著連接自然、沉迷耕種和莊稼的生活。圓形的設計除了美觀之外，更是為居民提供更大的私隱度，給居民享有與家人共聚的私人空間之餘，又不失卻社區間鄰舍的親密度。

最初Sørensen計劃把社區設計成劃一、規矩的形狀並平均分布在整個場地上，不過他後來決定給租用圓形花園的居民自行設計他們花園內部的佈置，不論房子的位置大小，或是周圍樹籬的樹木植物，皆可以由居民自由選擇。Sørensen只為每戶準備了一本七頁的「綠化說明指南」，並強調指南是為居民提供指導和建議之用，而不是居住的規則。

不少人認為圓形花園唯一的瑕疵是它沒有設立馬路和車位放便居民出入，然而這其實也是設計師刻意設計的用心，Sørensen希望居民擁有健康和良好的社區生活，因此特別把泊車處置於花園之外，鼓勵居民多散步運動，同時跟他們的鄰居有更多的互動，建立相互了解、愛與和諧的鄰舍關係。