展覽｜攝影大師貼地紀實舊香港民生面貌　穿梭街頭重溫昔日情懷

不少香港人今時今日仍然十分緬懷六、七十年代的舊香港，當時生活雖然刻苦，但正值百業俱興之初，鄰舍間在資源匱乏的時候又經常守望相助，盡顯可一而不可再的人情味，令人留戀。



最近Eastpro Gallery就邀請了本地攝影大師——劉冠騰出版他紀實昔日香港生活景況的攝影作品，更聯同1881 Heritage向公眾呈獻作品集《老香港》的部分精彩作品。《奔騰不息》攝影作品展展出過百幅劉冠騰對香港60年代民生面貌的細膩紀實，觀眾可以借助大師的眼睛重回昔日的舊香港，重溫和見識當日街頭的情懷跟點滴。



上世紀五十至七十年代，香港經歷過一系列的動盪和改革後，香港社會逐漸邁向轉型的道路。那時正值香港經濟發展的轉捩點，有很多重要的事件發生和新穎有趣的街頭景象，而劉冠騰自六十年代初開始，便隨身帶著相機穿梭橫街窄巷，把日常平凡的人事物以人文紀實的方式拍下。劉冠騰的攝影題材以香港的民生和街頭景況為主，他認為平民的生活點滴與人生百態非常珍貴但又很容易被人忽略，錯過了更未必能夠重拍，所以他的工作正正就是為那些平凡時刻留下不平凡的印記，透過鏡頭記錄香港每一瞬間的轉變。的確，經過時間的浸淫，這位攝影大師的作品現在已經成為了我們了解昔日社會面貌的珍貴藝術創作。

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劉冠騰出生於四十年代的深水埗，攝影於當時並不是平民大眾能夠接觸的玩意，相機和菲林都是相當珍貴和罕有的物品。平民家庭出身的劉冠騰，在僅有的資源下憑藉熟練的技法仍舊拍出獨特、巧妙的構圖，令他很早便在攝影界獲得了不少美譽。劉冠騰數十年的攝影生涯一直活躍於香港的攝影圈，熱衷參與各項比賽及活動的他在各大攝影協會舉辦的攝影比賽中獲獎無數，更榮獲多個攝影協會邀請成為榮譽會員，也在後期多個國際沙龍和攝影比賽中擔任評委，足見他在攝影界舉足輕重的地位。

劉冠騰是一位別具觸覺的紀實攝影大師，他經常以有趣的切入角度捕捉到那些轉瞬即逝的時刻，他曾多次冒著生命危險，前往意外現場拍攝救援實況。我們可以看到他的作品出現不少暴雨、火災及颱風吹襲的情景，運用慢快門拍出煙、水的動感，再配上高明的光影交錯效果，形塑出他風格鮮明的街頭攝影藝術。

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紀實攝影的特別之處在於作品可以帶出非筆墨能所能形容，對象和景象的真情流露，藉著相片穿越時空回到過去一幕又一幕被遺忘的場景，展現出豐富的歷史價值和情感價值。《老香港》攝影集緝錄了劉冠騰過百張攝影作品，分「交通」、「生活」、「孩童」等七大主題，作品展也會展出部分從未公開的珍貴作品，讓觀眾一睹劉冠騰在六十至七十年代拍攝的香港風光。

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【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：《老香港——奔騰不息》攝影展

日期： 即日至2023年1月15日

時間：10：00－22：00

地點：尖沙咀廣東道2A，1881 Heritage地下及1樓古蹟展覽館



日期：2023年2月4日至17日

時間：14：00－18：00

地點：銅鑼灣告士打道223號海聯大廈9樓A室 Eastpro Gallery

