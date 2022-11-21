世界盃2022｜國際足協禁酒令原來出師有名？細看足球飲酒文化

世界盃2022今年在信奉伊斯蘭宗教的卡塔爾舉行，由於宗教規矩卡塔爾在國內一直禁止人民飲用或買賣酒精飲品，國際足協（FIFA）當初宣報卡塔爾成功申辦世界盃主辦權時便惹來眾多反對的聲音。酒精和足球一直以來都有著千絲萬縷的關係，在足球文化中，酒精猶如比賽不可或缺的一部份，不論在足球場外、場內，比賽前還是比賽後，你總是可以看到球迷手握著啤酒，高歌跳舞，歡愉地享受著比賽和他們的美酒。因此，這使得FIFA跟卡塔爾政府就世界盃期間容許前來的觀眾買賣酒精飲品開展了長時間的斡旋商討，以協調和滿足多方的期望。



儘管卡塔爾政府最終作出了讓步，破例為前來觀賞世界盃的球迷設立飲用和買賣酒精的專屬區，也豁免了不少非國民飲用酒精飲品時的限制。可是，FIFA在世界盃開幕前的48小時，突然向世界宣報卡塔爾政府決定取消原本設立在球場周邊買賣酒精飲品的專區，意味著親身到現場觀賞賽事的球迷將無法享用酒精飲品。卡塔爾政府臨時變卦的舉動再度為這屆本來就充滿爭議聲音的世界盃蒙上多一重陰影，未來更可能令國際足協損失不可估量的商業機會。不過，翻查資料之後，發現原來世界盃禁止買賣酒精已有先例可尋，支持禁酒令的原因更是有理有據，就讓我們了解過中的由來。



現代足球起源於十九世紀的英國，足球隨後的發展愈趨成熟使足球能夠推廣至全球不同地區。同時，這項體育項目也逐漸走向專業化，出現了專業的足球隊和聯賽，並在周末進行賽事吸引觀眾假期時入場觀賞比賽。另一方面，歐洲氣候寒冷，飲酒又有助保暖讓大部份的歐洲人都習慣飲酒，兩者結合之下，酒精慢慢便成為了足球文化的一部份。酒精是休閒作樂的助燃劑，英國人平日公餘時間已經不時會飲酒來紓解工作壓力；足球賽事又在周末為國民提供娛樂，因此一邊享受酒精一邊欣賞賽事成為了英國人假日必做的放鬆活動之一。及後，大型足球賽事陸續舉行，各國的足球隊和球迷彼此的交流增多，觀賞足球比賽時飲酒的文化也隨之而帶到世界各處。恰巧當時德國、英國、比利時等歐洲足球列強盛產啤酒，國民又熱愛飲酒，各種因素夾雜之下便形成了在足球比賽飲酒的文化傳統。

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雖然飲酒是足球文化的傳統，但並不表示歷屆足球賽事就會讓球迷自由的在球場內外飲酒。酒精始終有使人飲醉失控的風險，興奮刺激的足球比賽有時又可能涉及國家榮辱、比賽執法爭議等可以牽起球迷情緒的因子，使一場普通的賽事很容易出現互相謾罵、毆鬥，甚至演變成騷亂、暴動。歷史上，英格蘭球迷就因為經常在足球比賽前後醉酒鬧事而臭名遠播。這一群「足球流氓」不但在場內惹事生非，阻礙比賽進行，與意見不合的球迷大打出手造成人命傷亡的悲劇更是屢見不鮮。

有見酒精可能令賽事，也令社會造成亂象，自上世紀八、九十年代開始，各國的政府和足球聯賽都開始為飲用酒精飲品定下各式各樣的規則和限制。例如在英國舉行的英格蘭超級足球聯賽，球迷就只可以在球場的特定位置中購買和飲用酒精飲品，看台上及其他位置都是禁止飲用酒精。意大利的頂級足球聯賽也限制球場內只能出售低於5%酒精濃度的酒精飲品，以防止球迷醉酒鬧事。上一屆世界盃，俄羅斯同樣為飲用酒精飲品定下很多的限制，包括在比賽前和後的特定時間內禁止售賣酒類產品、球迷只可以在球場外的「球迷區」飲用酒精飲品等。

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由此可見，今屆世界盃對球迷飲用酒精飲品雖然限制多多，但並不是無中生有，而是有跡可尋。再者，其實世界盃容許球迷飲酒只是這數十年新訂立的措施，FIFA在2006德國世界盃前的歷屆世界盃中，一直都是全面禁止球場內飲用任何含酒精類的飲品，只是在後來數屆賽事上突然放寬。

至於為何FIFA會忽然容許酒精飲品回到世界盃的賽事？背後可能涉及不少不為人知的政治操作。世界盃一直以來都是一隻「生金蛋的雞」，世界盃的轉播權及其帶來的消費為主辦國和FIFA帶來無數的商機與利潤；百威啤酒自2010年開始成為世界盃主要的贊助商暨官方啤酒，每年給FIFA數百億元的贊助費，實在很難不聯想世界盃放寬對酒精飲品的限制沒有牽涉商業的因素於當中。2012年時任FIFA秘書長Jerome Valcke就曾在訪問中表示：「酒精飲品是FIFA世界盃的一部份，所以我們將提供它們。對不起，如果我聽起來有點傲慢，但這是我們不會談判的事情。」2014年巴西世界盃，媒體也曾報道FIFA涉嫌向巴西施壓，要求解除巴西自2003年設立的酒精飲品限制，允許在世界盃期間於球場出售酒類產品。

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總括而言，今屆世界盃卡塔爾突然更改售賣酒精飲品的決定必然對酒商造成重大損害，日前百威啤酒便一度在Twitter上表示決定令他們非常尷尬。而按照「傳統」，FIFA這次也算是「出師有名」，但勢必有所損害未來賽事的商業機會。