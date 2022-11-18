【展覽】將空氣化成藝術　零污染互動空間籲大眾關注香港空氣

空氣是我們維持生命的必須品，一個成年人一天就呼吸超過兩萬次，不過你又知不知道我們日常吸入的空氣有多乾淨？香港貴為「國際大都會」，但空氣質素一直未達國際級大城市的水平，有毒的空氣對我們的健康構成嚴重的威脅，然而我們每天卻被迫吸入大量充滿污染物質的廢氣，慢性傷害著我們的身體。



香港對於空氣污染議題經已討論了十多年，可是政府的環境政策和市民的關注程度似乎並未能反映在我們城市的空氣質素上。所以，油街實現及健康空氣行動（CAN）最近就共同策劃了一個推動大眾關注空氣的公眾參與計劃與展覽——《ON AIR》，通過各類型參與式的展覽和教育活動，鼓勵觀眾思考在高度城市化的香港中，空氣質素是如何與我們的生活息息相關，呼籲大眾跟這個計劃一樣，把對空氣的關注付諸行動。



健康空氣行動（CAN）於2009年成立，為關注香港空氣議題的主要倡導者，也是香港目前唯一專注空氣問題的非政府組織。組織向來以提升社會大眾對空氣污染問題的認識，在香港爭取潔淨的空氣為目標。他們持續探索如何以創意及協作的方式為環境城市身心健康等議題引入新的視點，《ON AIR》便是組織期望連結不同人士，融和各類知識和經驗，以不同角度反思我們現有生活及環境而舉辦的活動。

香港摩天大廈林立，街道被高聳、擁擠的建築物包圍形成了「街谷效應」，空氣缺乏流通令污染物殘留，惡化城市的空氣質素。現時的空氣監測網絡又未能全面反映地區的空氣質素實況，不少路面繁忙的地區污染問題嚴重，危害該區老人與小童的健康，更衍生地區不公義等的新環境問題。儘管上述與空氣相關的議題牽涉市民的日常生活，但以往不少呼籲關注環境保護議題的資訊和教育，公眾都缺乏興趣、充耳不聞，最多也只是水過鴨背的勉強記住，導致推動改善空氣質素的情況未如理想。有見及此，今次《ON AIR》除了往常的展覽之外，把重點置於跟公眾的互動交流上，《ON AIR》籌劃了不少活動給公眾參與，希望藉著不同的活動體驗在推動改善城市空氣取得更好的成效。

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是次展覽，健康空氣行動（CAN）與油街實現安排了講座對談、放映會，以及一系列的工作坊，適合不同的年齡層參與。藝術家Adam Heduc打造了一個完全零污染的無塵互動空間——《—無—塵室》，讓觀眾體驗在沒有任何塵蟎、皮屑和其他日常殘餘物的空氣下呼吸，感受身處看似遙不可及的潔淨烏托邦下生活，配合歷時五分鐘的呼吸練習，疏通呼吸管度、調劑身心，叫觀眾記住療癒的感覺並一同為創造乾淨空氣的環境努力。

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展覽將在周末舉行多個工作坊，例如瓶景工作坊，由導師指導與分享下讓參加者發揮創意，以不同的泥土、植物重現自己理想的社區設計瓶景，也從中明白城市中不同植物對於淨化我們空氣的能力。另外，展覽安排了參加者一起自製空氣測量燈球，燈球會按照空氣質素的好壞而變色，給參加者親身經歷組裝過程，掌握儀器的設計與應用之餘，鼓勵他們多觀察自己處身的空氣環境。此外，策展團體特別為小朋友設立了「空氣冒險」活動，以冒險遊戲形式帶小朋友漫步北角社區收集資料數據和探索空氣質素，用有趣互動的方法教育他們人類與環境的關係，保護環境改善空氣的必要。