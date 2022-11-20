「性別與空間」展覽發掘女性隱藏歷史　香港性別平等前進了多少？

【女性主義／性別平等／歷史／展覽】「性別與空間」以性別角度重溫中區警署建築群首一百年歷史(1841–1941)，利用照片、建築繪圖以及文獻資料引證策展，揭露大館性別元素無處不在的空間建構，以及隱藏其中之女性歷史。整個展覽圍繞一個根本問題——究竟香港於性別平等道路上前進了多少？



「性別與空間」展覽場景（相片由大館提供）

「性別與空間」Gender & Space（相片由大館提供）

大館曾經標誌著權力與陽剛氣質，由男性設計、同時主要為男性所用，在歷史記載中絕少提及在其中生活之女性，但原來其日常運作離不開女性勞動力。展覽仔細發掘大館建族群內隱秘的女性故事，如外籍人士妻子在香港建立家庭之經歷，以及女性犯罪者監禁問題，漸漸揭露歷史全貌。

在父權及資本主義體底下，不少罪行涉及貧困女性買賣。19至20世紀初期，大量男子獨自來港，包括英國海陸軍人、國際商人及來自內地的苦力，令女性性工作者長期供不應求。與此同時香港也是勞工轉口港，無論是為了結婚、立妾、性交易、抑或尋找家傭，海外人士對女性需求持續高企。人口買賣、綁架以及逼良為娼等罪行常見，不少女童更被賣為「妹仔」。

受害人以外，當時不少加害者亦是女性，監獄中自然也有女性人口。這些女囚徒在監獄中所遭受懲罰、育兒經歷、以及基於性別元素構建的特定監獄設計甚少被提及，這次展覽將一一探討相關議題。

「性別與空間」展覽場景（相片由大館提供）

隨著商業及城市發展，男女勞動力接觸增加、外國機構也帶來新思潮，女性社會地位逐漸改變。華人家庭妻妾、歐亞混血兒、自梳女、性工作者等不同女性，於時代變遷下之身份定位改變，以及教育對其影響亦是展覽重點之一。

除了展覽，主辦單位同時舉辦「性別沙龍」活動，涉及少數族裔聲音、男性凝視、性工作與人口販賣、家庭傭工等不同議題。除工作坊外，所有「性別沙龍」節目免費開放予公眾參與，詳情可參考主辦單位資訊。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：性別與空間

地點：大館01 座複式展室

日期：即日至2023年1月15日

