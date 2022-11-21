中國巴黎｜杭州模仿巴黎街景打造艾菲爾鐵塔 對照實物效果如何？
撰文：moom bookshop
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天都城，俗稱「小巴黎」，是一個位在中國杭州市，以模仿巴黎街景而打造的城中之城。文：moom bookshop｜圖片來源：《Paris, China》
當中的一切盡是巴黎的複製品，坐擁數百幢仿傳統歐式別墅、浮誇的噴泉、山寨雕塑，甚至仿造出相似度極高的凡爾賽花園和艾菲爾鐵塔。遊走在城內的人，有些是追尋異國感婚紗照的新婚夫妻，其他則是定居於此的中產階級居民，他們在這形同虛構的國度裡，過著生活在他鄉的幻影。
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來自巴黎的攝影師 François Prost，得知天都城的存在之後，便用相機紀錄了兩地的真實模樣：一處是他所熟悉的故鄉巴黎，一處是這遙遠的東方複製之城。2020年出版的攝影集《Paris, China》，兩地的相似場景被並置在一起，乍看之下難分真偽，叩問著本體和複製物之間的界線，兩者的微妙差異也揭露出富有諷喻的當代城市奇觀。
事實上，天都城僅是中國「在地西方化」的其中一部份，周邊還佇立著由維多利亞式屋宇組成的「小倫敦」、德國與意大利風格的社區，而奧地利城鎮的複製品則落腳於廣東省；居高不下的房價，與這些視覺奇觀並存著，難逃杳無人煙、裝飾性的空城命運。
（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）
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