展覽｜一人一票決定裝置內容？　deTour參與式設計解讀大眾選擇

【設計/展覽/裝置藝術/大數據】設計除了切合品味和喜好，更需要照顧不同人需要。很多時大眾只能站在消費者位置被動選擇，但有沒有想過自己可以參與設計過程？



今年deTour設計節以「設計共同」作為主題，展出19個參與式設計裝置，透過收集大眾不同意見、偏好、習慣，一人一票影響裝置結果。這次我們找來總策展人黃馨來聊聊今年設計節亮點，以及背後理念。



今年設計節涵蓋不少參與式設計，不少裝置需要參觀者提供個人看法、興趣偏好，以及以往經歷作為數據，才能完成設計。譬如反思美化街道計劃的霓虹燈裝置《在十七天後》：設計師在黑房中裝上17個霓虹燈，在現場設置「保留」或「拆除」按鈕，讓參觀者投票決定每天捨棄哪個招牌，每日結束之時，該招牌會被覆上綠網，意味被拆除。公眾意見直接影響裝置，這也是今年設計節最顯著特色之一。

黃馨透露主題與疫情相關：「疫情來到第三年，我們留意到大家已經開始適應。這次主題定作「設計共同」，是因為我們想在此時為城市找來一些新動力，而這需要很多人、甚至整個城市參與才能夠完成。」她表示，其中一個最重要議題是——人類究竟如何做出選擇？

「今年許多展品都提出大家不常思考的問題，像是時間於生命之含義。我們可以透過展覽重新思考這些議題，也能了解其他人想法。有些問題大家茶餘飯後基本不會提及，即便是最好朋友，你依然可能對其選擇感到驚訝，這某程度上也促進了溝通。」

巴塞隆納設計團隊Domestic Data Streamers（DDS）作品《關於時間》便是其中一例，作品有兩件，其中一個是一個紙鐘，配以滴墨裝置。設計師向參觀者提出不同問題，在他們回答問題後，墨水便朝特定方向滴下，即時改變裝置外觀。而另一件裝置則關於記憶，類似一個碎紙機，由觀眾選擇什麼內容被保留，什麼需要消除。

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相似裝置還有一盒作品《物品.日常.性別（家居版）》，由參觀者為不同家具用品貼上漸變色貼紙，色調寓意觀眾對於日常物品之性別認知。而《詩梭地圖》則讓群眾根據自己過往搬家經歷，繞上代表搬家路徑與心境的棉線，以不同故事和回憶編織出一座線性矩陣。

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黃馨表示，今年展品特點在於開放式解答：「回看往年，會發現以前展品更傾向圍繞特定問題，提出確實解決方案。今年則不然，比起回應特定問題，策展團隊更注重設計與人的互動，認為反應、情感更為重要。形式更類似於策展人提出問題，讓觀眾在參觀時構建不同答案。幾乎每個展品都有問卷供參與者填寫，希望引起大家反思。」

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：deTour 2022 設計節

日期：即日至12月4日

地點：PMQ 元創方（香港中環鴨巴甸街35號）

