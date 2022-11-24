感恩節由來｜並非溫馨節日背後是忘恩負義的血腥侵略黑歷史

今天是美國的感恩節，是美國全年最重要的節日。關於感恩節，對身處地球另一端的香港來說，火雞和感恩節後一天的瘋狂購物日——「黑色星期五」（Black Friday）我們可能更加熟悉。畢竟節日的主要目的當然是好好的盡興歡騰，又有誰在意節日的由來是如何開始？



節日的歷史意義和背後的文化脈絡從來都不是人們關注的地方。然而，近年美國出現愈來愈多的聲音認為人們應該正視每段歷史，慶祝節日的背後，到底蘊含著怎樣的真相？從前歷史的編寫，總是夾雜著很多外在的考量因素導致撰寫歷史的人會試圖美化或修飾過中細節，使現今流傳的歷史故事版本很多時候都與真實的情況有所出入。感恩節正是其中一個近年被廣泛討論需要平反、糾正的節日，其實曾有著血腥駭人的經過，今天是時候讓我們認識一下這個節日的前世今生。



現時教科書版本的感恩節

17世紀，基督宗教改革與分裂開展了全個歐洲長達數百年的宗教紛爭。當時有一班英國的清教徒眼見英國教會腐敗不堪，他們又不時受到教會的迫害和打壓，於是便決心逃離本島，前往美洲大陸過新生活。1620年，數百名清教徒便乘坐客船「五月花號」從普利茅夫出發前往現今位於美國麻省的普利茅夫殖民地。可惜好景不常，他們到達北美之後由於未能適應當地的氣候及環境，又在冬季遭遇嚴寒，使不少人在飢寒交迫之下最終染病身亡。幸好，後來得到當地原住民的幫助下，幸存者學會了狩獵、種植等的技巧，並成功捱過了艱難的日子；為了答謝原住民的救命之恩，這些美洲的新移民便在翌年豐收的時候，邀請印第安人一同慶祝、會宴，以感謝上帝的恩典。

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感恩節的黑歷史

乍看之下，我們很容易會以為感恩節是象徵美洲新移民與原住民友好、和平的日子。事實上，對於原住民和他們的後裔來說，這個假期卻是每年提醒他們曾經受壓迫、受殺害的悲慘日子。當年幫助英國清教徒渡過險峻難關的原住民——萬帕諾亞格人（Wampanoag）比新移民更早紮根於普利茅夫殖民地一帶，當時他們部落的人口眾多非常鼎盛，估計約有接近一萬住民。但自有歐洲的新移民到來起，很多便因清教徒從歐洲帶來的傳染病而被殺害。加上從1620年開始每年有愈來愈多的歐洲人遷入美洲大陸，令普利茅夫殖民地的土地逐漸短缺。僧多粥少的情況下，那些歐洲新移民便開始侵略、強搶萬帕諾亞格人、佩科特人等的土地，十多年間在爭奪資源和拓展土地同時屠殺上千名原住民。經過猛烈的火炮與瘟疫的殺傷後，原本有近萬人的原住民部落到了1637年只剩下一千多名生還者，而僅存下來的有不少不是被賣去當奴隸、就是遭到流放，也讓白人從此成為了美洲大陸的新主人。

那位曾經幫助清教徒的大恩人，酋長Massasoit妄想可以與這些「文明」的新移民和平共處，可惜那短暫的蜜月期不過維持了二十年。及後承繼部落的新酋長Metacomet因擔心原住民將再失去更多土地給他們的新鄰居，下定決心對抗歐洲人殘暴不仁的行為，雙方在1675年爆發了著名的「菲利普國王戰爭」。最終，被稱為菲利普國王的酋長Metacomet戰敗，戰爭奪去了當時居住在美洲多達30%的英國人口和一半的美洲原住民，Metacomet更被殖民者處決和肢解，他的頭顱被釘在普利茅夫殖民地長達25年，以儆效尤，也成為了這些殖民者忘恩負義、感恩節溫馨背後的血腥背景。

因此之故，一些美國原住民給感恩節起了「感恩節大屠殺」、「Takesgiving」之類的名字，為了正視並紀念土著祖先為生存而奮爭的歷史。每年的感恩節，他們會回到當年原住民聚集的普利茅夫，擊鼓遊行和祈禱哀悼。作為外人的我們在普天同慶感恩節同時，即使沒有能力為這些原住民討回公道，不過也應好好為他們記住曾經發生過的真相，應該便是給予他們後裔最大的安慰。