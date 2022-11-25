訪問｜最簡單的樂器吹奏古典名曲　牧童笛男打造爆笑古典樂真人騷

說到最「入屋」樂器，牧童笛估計能佔一席位。不少人小時候都在音樂課上學過牧童笛，但甚少人看過以牧童笛為主角的古典音樂演奏會。這次「牧童笛男」Gabor Vosteen來訪香港，不僅要為大眾展示高超牧童笛技藝，更想挑戰用樂器講一場棟篤笑？



Gabor Vosteen（圖片由CCOHK提供）

想打造最搞笑音樂表演

古典音樂一般給人印象典雅且嚴肅，如果要去演奏會，更要特別注意禮儀。如果不合時宜笑出聲，可能會引人側目，讓當事人尷尬非常。「牧童笛男」Gabor Vosteen留意到這種情況不少見，有時候音樂聽起來稍微奇怪，就會有觀眾忍不住笑出聲，於是他決定利用這種「失禮」時刻，打造個人音樂表演。

「牧童笛男真人騷」不僅是一場音樂演奏，更是一場喜劇表演。如果說喜劇演員的武器是語言，那麼牧童笛便是Gabor最拿手兵器，所有笑料都由音樂表達。他表示靈感來源Avant Garde Music（先鋒音樂，又稱為前衛音樂）：「有人提倡除了音樂本身，演奏者也需要著重表演部分，這為我帶來很多啟發。」

前衛音樂讓我反思——為什麼不將表演變得搞笑？ 「牧童笛男」Gabor Vosteen

他透露自己從小喜歡魔術表演、也愛玩拋接雜耍，但由於早早決定要進音樂系，多年以來一直將重點放在音樂。實際進入大學學習後，卻又「移情別戀」：「我發現自己還是喜歡搞笑愉快氣氛，所以重拾當初興趣愛好。後來我創作第一個融入喜劇與音樂的表演，發現演技有很多提升空間，所以特意前往布魯塞爾學習形體戲劇。」

Gabor Vosteen（圖片由CCOHK提供）

他第一次與交響樂團合作便融入雜技元素，當時反響不俗：「很多人都想在演奏會中獲得更多樂趣，這種表演比較有娛樂性，相對沒那麼拘謹，對小朋友來說尤其友好。」

牧童笛可能有「魔幻治愈」能量？

即使很多人都學過牧童笛，專攻牧童笛卻很少見。當被問及選擇牧童笛緣由時，他表示：「實際上原因並不複雜，我從牧童笛開始著手學習音樂，自此沒有停止過演奏牧童笛罷了。」他笑言當年報考大學音樂系時，已經發現牧童笛便是自己唯一成功機會。

其中一表演亮點在於Gabor同時吹五支牧童笛的環節，原來不是一來就決定要挑戰高難度：「最初構思是我同時吹兩支牧童笛，手上再拋接三支笛子。在觀眾面前試演時，發現他們對拋接興趣不大，更想知道我能用兩支牧童笛吹什麼曲子。後來我嘗試同時吹三支，就有觀眾來問我：『為什麼不試試四支呢？』大部分人只是開玩笑，但我當真了，結果還成功演奏。繼續嘗試後，發現同時吹五支更有趣 ，於是一直採用這個環節。這個編排有一個演變過程，並不是空降靈感。」

既然有喜劇表演元素，那麼觀眾反應也難以預料，他透露最難忘表演經歷在英國：「當時有一位坐在輪椅的女士來看我表演，先前已經來過幾次，算是熟面孔，應該是有某種疾病故無法行走。那天我照常進行喜劇表演，結果她笑得特別大聲，完全無法停下。因為實在是笑得很誇張，也逗樂其他觀眾，她發現後竟然站了起來，就這樣走出了場館。我心想——不是吧？是什麼奇跡嗎？」他之後發現那位女士應該還有一些行走能力，當時覺得尷尬於是逃離場館，但看起來很像是有什麼魔幻治愈能量，印象難以磨滅。

這次他特別為了香港編排選曲，除了經典莫扎特、韋瓦第樂曲，亦有他原創曲目。他形容對於大部分樂團，自己會像一種擾亂因子（disturbance），與傳統莊重古典音樂形成一定衝突。這次與香港城市室樂團合作便經常討論節目流程，不僅想保留嚴肅部分，同時也希望讓觀眾笑出聲。那麼究竟他的牧童笛「梗」是否能成功傳達，就有待觀眾自行揭曉。

【表演地圖】



【表演詳情】

名稱：牧童笛男真人騷

地點：香港大會堂音樂廳

日期：2022年11月27日

時間：02：30pm/ 05:00pm

