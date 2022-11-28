世界盃2022｜深入了解與國旗並列的國家隊隊徽設計背後的故事

世界盃現正進行得如火如荼，32支來自世界各國的足球隊雲集於一堂，陸續登場獻技，施展渾身解數為要一較高下。足球賽場上，除了可以欣賞球員的球技，各支球隊的球衣、隊徽一般都包含著代表他們國家特色的設計，亦具相當的可看性。如果細心留意，你可能會發現球員身穿的球衣並沒有印上代表國家的國旗，而是印上他們國家足球協會的隊徽。今屆有份參與世界盃的國家之中，不少代表隊的隊徽均蘊含他們國家悠遠的歷史和文化。欣賞世界盃比賽的同時，也不妨認識多一些各隊代表隊的隊徽以及設計背後的故事，為你支持的球隊打打氣。



英格蘭

在香港擁有不少球迷的英格蘭足球隊，隊徽上印有三隻鮮明的獅子，因此有「三獅軍團」之稱。英格蘭足球隊早於1860年成立，他們的隊徽也是同期設計，並一直沿用至今，具有相當悠久的歷史。放眼世界各國的歷史，獅子是常見的紋章符號之一，因為獅子代表高貴地位和無畏的精神，是許多統治者和王室的象徵。英格蘭足球隊的隊徽設計正是沿用了英格蘭國王——理查一世的印章作為代表球隊的象徵，以致敬國家的歷史。

英格蘭的隊徽有三隻雄偉的獅子之外，還有十朵紅白色的玫瑰圍繞在三獅的旁邊，這些玫瑰是一隻名叫都鐸玫瑰的品種，也是代表英格蘭的傳統紋章，簡潔的設計便包含了兩個充滿英格蘭特色的符號。至於隊徽的顏色，也用上經典紋章的三種顏色，藍、白和紅，代表國家自由、忠誠和勇氣的特質。

法國

貴為上屆世界盃冠軍的法國國家足球隊，隊徽是一個簡單的雄雞圖案。高盧公雞一直是法國的非官方象徵，他也出現在法國奧林匹克委員會的旗幟上，與法國民族有著緊密相連的關係。高盧公雞於18世紀末的法國大革命期間便開始被人使用，點綴在法國的軍旗上象徵法國人民的鬥志和自豪。雄雞昂首挺立，傲慢的氣勢，展現法國雄厚的實力，以嬌人的姿態俯瞰對手，極具氣勢。

公雞圖案下，印有法國足球聯會（French Football Federation）的縮寫FFF；公雞頭頂有兩顆星星，代表法國隊奪得過世界盃冠軍的次數。隊徽的顏色也融入了法國的元素，以法國國旗的藍、白、紅三色作主調，代表自由、平等和博愛精神，展現球隊的歸屬感。

日本

日本足球隊在足球界有武士之藍（Samurai Blue）的稱號，武士是日本的代表，武士又具有對戰鬥的自豪感、公平競技的意識和對勝利強烈渴望的內涵，故被日本足球隊採用。武士之藍的藍色是由日本足球隊在一次大型比賽上身穿藍色球衣，為球隊帶來了好運所以沿用下來。

日本隊的隊徽是一隻擁有三隻腳的八咫烏圖像，八咫烏是日本的神鳥，在日本神話故事中因受高皇產靈神和天照大神之命，曾為神武天皇帶路而被視為神道教太陽女神的化身。隊徽上八咫烏一隻腳抓住代表日本的紅日，昂首仰望天空，象徵神鳥會保佑球隊和國家，並帶來好運。

巴西

奪得史上最多次世界盃冠軍的巴西足球隊一直以來都是足球強國，從他們的暱稱——被選中的人（Seleção）便能略懂一二。巴西足球隊的隊徽經過多次的改動和變更，是各國之最，例如他們就曾在1981至1982年間把巴西盛產的咖啡豆標誌加到球隊的隊徽上作宣傳；後來因國際足協禁止任何贊助商的標誌印在國家足球隊的隊徽上才更換下來。

巴西隊的隊徽有著與葡萄牙足球隊隊徽相似的基督十字勳章標誌，十字標誌是代表葡萄牙的勳章，暗示巴西與葡萄牙曾經有過緊密的連繫。隊徽的主色與國旗一樣，黃色和綠色分別代表巴西盛產的黃金和動植物，藍色則象徵巴西佈滿星星的夜空；隊徽充滿熱情的色彩正好反映了巴西人對足球運動的熱愛。

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克羅地亞

克羅地亞是上屆世界盃亞軍，於獨立之後首次參加1996年歐洲國家盃就晉身八強而引起國際足球界的關注。克羅地亞足球隊隊徽的中央以克羅地亞語印著克羅地亞足球協會（Hrvatski nogometni savez）的縮寫HNS，底下是從前足球的古老形象，球徽背景呈紅白色格仔，恍似龍門內的球網，被古老足球射入。克羅地亞足球隊標誌性的紅白格仔參考了著名的克羅地亞棋盤圖作藍本，來源猜測是來自古波斯地區曾出土帶有棋盤圖案的陶器碗具，或是在建築物牆壁上的裝飾。紅白格仔自中世紀克羅地亞國王起便代表了克羅地亞，紅、白、藍三色象徵國家和足球隊的熱情、和平、進步。

各國足球隊的隊徽都各具特色，在此實在不能盡錄，深入了解之下會發現當中包含了代表各自國家文化的獨有特色與標誌，有時比起國旗設計甚至更多姿多彩。