展覽｜火紅數碼藝術家Beeple　天價作品《人類一號》亞洲首次展出

相信近來大家對於NFT的話題已經冷感，但即使對於NFT藝術品如何不以為然，Beeple這位數碼藝術先驅還是值得尊敬，畢竟他最著名的作品《Everydays: The First 5000 Days》，是經過14年歲月每天孜孜不倦親手繪畫而成的。擅長數碼藝術的他，甚至創作出首件實體作品——生成式數碼雕塑《人類一號》（Human One），即將於12月登陸香港，是為首次在亞洲展出。



Beeple《人類一號》截圖（Ryan Zurrer’s personal collection｜相片由藝術家提供）

近年有留意藝術的朋友對於Beeple定必熟悉。於2021年其作品《每天：最初的5000天》（Everydays: The First 5000 Days）於拍賣場上以6,900萬美元之天價成交，一舉成為當時最貴的天價NFT藝術作品，直至現時也位列第二（第一名是數碼藝術家Pak的作品《The Merge》，成交價為9,180萬美元）。而且《人類一號》亦位列第四高價的NFT作品，於2021年11月以2,890萬美元成交，這兩件作品令到Beeple不單只在NFT界發光發熱，亦能夠躋身於在世最有價值畫家三大之列。

Beeple（圖片由 Scott Winkelmann 提供）

Beeple算得上是半途出師的藝術家，他本來修讀電腦，亦沒有接受過藝術範疇上的訓練，曾經做過一段時間設計網頁，雖然後來他的作畫工具都是電腦，與他的本職也不無關係吧。自2007年開始他每天都以電腦作畫，直到2018年才開始在網絡世界嶄露頭角，據說在2021年之前，他的作品很少賣得超過100美元，不過他的名號於近年瞬間火熱起來，也印證數碼藝術的影響力正日益增長。

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》（© 2021 圖片由佳士得提供）

至於《人類一號》這件作品即將於當代視覺文化博物館M+展出，作品是一件混合數碼與實體形式、持續蛻變的藝術作品，由於是數碼作品，所以可以隨時作出變化，而變化就取決於Beeple，他的作畫風格向來涵蓋流行文化、科幻小說和政治，並不時帶諷刺意味，所以《人類一號》的變化亦會因應當下議題作出回應。作品的實體是一個高七呎四面裝有龐大LED屏幕並會持續旋轉的箱型結構，屏幕內的是一位身穿太空衣的「旅人」，展現邁步向前的姿態，寓意人類文明的進步，困在箱子內永無止境的前進，不禁令人想起西西弗斯的神話。

Beeple《人類一號》（Ryan Zurrer’s personal collection｜相片由Christie's Images Ltd提供）

作品其中一個引人入勝之處是「旅人」所身處的環境，是為不斷變化的景象，以Beeple在現實世界、網絡世界中的觀察及感想作為素材，時而身處於仙境，時而變化成反烏托邦世界，皆以回應世界大勢為主旨。這種變化令人感受到網絡化世界的瞬息萬變，那「旅人」被困與孤獨的心理狀態，豈不是這個時代的人類寫照嗎？但Beeple也不忘寄語，即使是面對怎樣的困局，也要掌握不斷向前的無限可能性。

細看《人類一號》的變化細節：

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「Beeple:人類一號」展覽

展覽日期：2022 年 12 月 9 日至 2023 年 4 月 30 日



地點：M+博物館——焦點空間（地址：西九龍博物館道38號 M+ Cultural District）



門票：訪客可憑 M+標準門票入場參觀

