謎病睡美人｜數百兒童陷入多月沉睡卻查不出病變　醫學如何解釋？

不少兒童陷入數月、甚至數年沉睡(圖片來源:Getty Images,示意圖,非文中人物、地點、事件)

神祕(mystery):目前仍屬祕密、不可解或未知之事。

我最早是從新聞網站讀到這個故事。當時是二○一七年末,報導的標題是:瑞典神秘怪病。九歲女童蘇菲已形如槁木超過一年,動也不動,了無反應,不與人溝通,不吃不喝,甚至不睜開眼睛。事實上,她有很長一段時間只是靜靜躺著,似乎渾然不覺時光流逝。

該篇報導附有一張蘇菲的照片。她裹著一張粉紅毯子,背後黃色條紋的壁紙上釘著幾張孩子的塗鴉─也許是她發病前畫的。照片背景不是醫院,她躺在自家臥房床上。雖然她對外界毫無反應,但醫學檢查證明她的大腦健康無恙。掃描不但沒能解釋她為何陷入昏迷,反而顯示她沒昏迷。醫生群對她無計可施,只好請她家人帶她返家自行照顧。她就這樣躺了數月,沒有好轉,也沒有惡化。

雖然報導標題把蘇菲的病寫得猶如無解之謎,但內文其實已透露原因。蘇菲一家原本是俄國人,遭到當地黑幫迫害,逃到瑞典尋求庇護,蘇菲曾經目睹母親被人毆打,父親被警察逮捕。他們一家逃離俄國,抵達瑞典後沒多久,蘇菲就發病。所以醫生合理假設她的病是心理因素造成的。

瑞典難民暫時安置營(Getty Images)

身為神經學家,我很清楚心理對於身體所能發揮的力量,也許比大多數醫生都更明白。我不時看到因為心理機制、而非身體疾病失去意識的病人。我認為這種現象一點也不罕見,甚至稱不上不尋常。許多轉介給我的病人以為自己是癲癇,但他們至少有四分之一是解離型癲癇或心身症癲癇。這種個案為數不少,在我的執業生涯裡不算異數─來神經科求診的病人,可能有高達三分之一其實是心身症。他們的身體症狀是真實的,也的確導致他們失能,只不過那些症狀不是疾病所致,而是心理或行為因素造成。不論麻痺、失明、頭痛、暈眩、昏迷、顫抖,還是任何一種你想得到的症狀或失能,都有可能是心身症。而當然,心理因素不只可能引起神經問題,也可能影響身體任何一個器官,造成各式各樣的症狀,從皮疹、呼吸困難、胸痛,到心悸、膀胱問題、腹瀉、胃痙攣……幾乎無所不包。

然而,儘管這類病症隨處可見,很多人還是心存懷疑,認為它們不像其他醫療問題那麼「真實」。我承認,我不懂大家為什麼小看心理對身體的影響,因為我知道身體會以各種方式對我說話,不論我想不想聽:我的姿勢會隨心情而變;即使我不想透露對別人的觀感,一沒控制好表情就等於昭告天下。既然內在世界會化為外在動作,說心理問題可能致病似乎並不過分。在我看來,「身體為心理代言」應該是不證自明之理,但我有種感覺,不是每個人都像我一樣,把身體變化和想法意念的關連看得這麼理所當然。所以,見到一個孩子因為極端壓力而出現僵直(catatonic)問題,大家才會如此詫異又困惑不已。

不過,只要想想醫生和科學家忽視心身症的歷史有多長,我們或許不會太驚訝大眾為何如此低估其威力。幾乎大半個二十世紀裡,大眾都透過佛洛伊德的眼光看神經性心身症,稱之為歇斯底里症(hysteria)或轉化症(conversion disorder)。在佛洛伊德對這個主題的開山之作《歇斯底里症研究》一書中,他推斷癲癇、麻痺、歇斯底里所造成的各種失能,都是隱藏的心理創傷轉化為身體症狀。舉例來說,過於害怕表達想法的女性可能壓抑恐懼,以致失去語言能力。依佛洛伊德的設想,每個症狀都能回溯到心理創傷形成的特定時刻。他的想法非常有吸引力,甚至到現在,還是有許多人(包括不少醫生)相信:只要從被壓抑的創傷和被否認的虐待切入,就足以完全解釋所有心身症。然而,由於有些醫生堅信病人的問題在於否認尚未解決的內心衝突,而病人如果不願接受這種解釋,便正好映證了醫生的觀點,所以數十年來,「心身症必因心理創傷而起」的看法其實對醫病關係有損無益。

奧地利心理學家佛洛伊德多次被提名諾貝爾獎,但一直未有得獎。圖為佛洛伊德在1935年拍下的照片。

心身症領域的科學進展停滯,為神祕敘事留下了許多開展空間。一個人的大腦看來完全健康,怎麼可能陷入昏迷?心身症患者的神經傳導路徑明明絲毫無損,為何腿部會癱瘓?那個虛無飄渺、被稱為「心智」的東西是怎麼造成癲癇的?事實上,二十一世紀已經為回答這些問題投入大量心血。在神經學領域,心身症已然成為顯學,相關研究迅速增加。至少在科學界,我們已經懂得更細膩地剖析心身症的成因,不再將之一味歸因於心理壓力。目前尚待努力的是,這些新知仍局限於專科醫生和病人團體之內,大眾對之依然相當陌生。

現在有人將過去稱為「歇斯底里症」的病改稱為「轉化症」,但更新、也更貼切的名稱是功能性神經症狀障礙(functional neurological disorder, FND)。雖然大多數醫學專科仍在使用「心身症」一詞,用來指涉他們認為是心理因素所致的醫療問題,可是神經科已逐漸以「功能性」(functional)取代「心身性」(psychosomatic),傾向使用前者,是因為既點出神經系統的功能出了問題,又拿掉了經常被(錯誤)解讀成心理脆弱、甚至瘋癲的前綴詞「psych」。「功能性」既指出這是生物性問題,又不像昔日觀點那樣假設壓力的存在。功能性一詞保持了開放性,接受情緒創傷不是心理過程影響大腦功能,甚至造成失能的唯一可能。

這些兒童陷入的,正是一種「心身症」(圖片來源:Getty Images,示意圖,非文中人物、事件、地點)

不論是一般醫學上的「心身症」,還是神經科的「功能性神經症狀障礙」,不但都十分常見,也都可能發展成非常嚴重的症狀。可是大家未必都能意識到這點,因為在大眾領域,它們可能被各種誤解、委婉說詞、陳腔濫調掩蓋,很難受到注意。從媒體報導就看得出來,他們經常把功能性神經症狀障礙說成「神祕怪病」。

二○一九年,《鏡報》一篇報導如此下標:神祕怪病導致女童癲癇,行為有如幼兒。文中女童阿萊瑟雅十歲,在林肯郡上學。除了癲癇之外,她還有四肢無力的問題。她一開始是腳痛,後來對光線和噪音愈來愈敏感,接著肌肉日益衰弱,最後連頭都沒辦法從枕頭上抬起。另一方面,隨著癲癇症狀逐漸嚴重,她還出現古怪的幼兒行為:她忘了怎麼使用刀叉,必須像嬰兒一樣由旁人餵食。不過,儘管報紙標題說她罹患的是神祕怪病,她的神經科醫生其實已經做出明確診斷:非癲癇性發作(non-epileptic seizures,心身性癲癇的諸多名稱之一)和功能性神經症狀障礙。寫這篇報導的記者顯然不認為這兩項診斷稱得上醫學解釋,因為他接著就說:「醫學檢查未能提供任何答案」。

媒體在報道相關疾病時常使用「神祕怪病」字眼(圖片來源:Getty Images,示意圖,非文中人物、地點、事件)

看完蘇菲和阿萊瑟雅的故事之後,我開始思考:媒體在報導心身症和功能性疾病的時候,為什麼獨鍾使用「神祕疾病」一詞?不會是基於我們還不完全了解它們的成因,只能根據現有知識猜測造成心身症的生物機制,畢竟我們不清楚成因的神經疾病很多:多發性硬化症、運動神經元疾病、阿茲海默症等等,這些病我們都不完全了解,無法治癒,也都不知成因,可是在提及的時候,我們會直接說出病名,不會用神祕疾病這種模糊的稱呼籠統帶過。

腦電圖測試可助監察睡眠狀態。當人感到有意識,但腦部與身體的接連訊號已經分開或未重新連接,便令人感到動彈不能。(江智騫攝)

為功能性神經症狀障礙(以下簡稱FND)患者做客觀醫學檢查乃是常規,即使患者嚴重失能亦然。癱瘓的FND患者,掃描結果依然正常,即使是陷入昏迷的個案,腦電圖還是沒有異狀。我們也許無法解釋多發性硬化症的成因,但患者至少可以拿出白紙黑字的磁核造影結果,明確指出他們的大腦和脊髓哪個部位異常,為自己的受苦背書。但我得說,缺乏檢驗佐證也不可能是功能性神經症被當成神祕疾病的原因,因為偏頭痛同樣無法以掃描佐證,卻不會被當成神祕疾病。FND雖是臨床診斷,卻又遠遠不只是臨床診斷而已。拿帕金森氏症來說,它一直到非常晚近才有檢驗可以佐證,在此之前,醫生只能靠病歷和臨床檢查做診斷,但沒人會說帕金森氏症是神祕疾病,也沒有人會只因沒有客觀檢查佐證,就否認此診斷。難道大家對心身症和FND有雙重標準?

