謎病睡美人｜數百兒童陷入多月沉睡卻查不出病變　醫學如何解釋？

【藝文編按】在瑞典邊境，數百名難民兒童陷入類似睡眠的狀態數月至數年，但這些個案用醫學儀器都查不出任何病變，不少媒體形容其為「神祕怪病」，又或是稱作「睡美人症」。不少醫生推斷病情由心理因素所指，原來這種「心身症」並不少見，為何相關科學進展停滯？本文摘自麥田出版《謎病睡美人》前言，由腦神經與癲癇權威蘇珊‧歐蘇利文撰寫，介紹心身症概念，並探討其被醫學界及大眾忽視之緣由。



不少兒童陷入數月、甚至數年沉睡（圖片來源：Getty Images，示意圖，非文中人物、地點、事件）

神祕（mystery）：目前仍屬祕密、不可解或未知之事。

我最早是從新聞網站讀到這個故事。當時是二○一七年末，報導的標題是：瑞典神秘怪病。九歲女童蘇菲已形如槁木超過一年，動也不動，了無反應，不與人溝通，不吃不喝，甚至不睜開眼睛。事實上，她有很長一段時間只是靜靜躺著，似乎渾然不覺時光流逝。

該篇報導附有一張蘇菲的照片。她裹著一張粉紅毯子，背後黃色條紋的壁紙上釘著幾張孩子的塗鴉─也許是她發病前畫的。照片背景不是醫院，她躺在自家臥房床上。雖然她對外界毫無反應，但醫學檢查證明她的大腦健康無恙。掃描不但沒能解釋她為何陷入昏迷，反而顯示她沒昏迷。醫生群對她無計可施，只好請她家人帶她返家自行照顧。她就這樣躺了數月，沒有好轉，也沒有惡化。

雖然報導標題把蘇菲的病寫得猶如無解之謎，但內文其實已透露原因。蘇菲一家原本是俄國人，遭到當地黑幫迫害，逃到瑞典尋求庇護，蘇菲曾經目睹母親被人毆打，父親被警察逮捕。他們一家逃離俄國，抵達瑞典後沒多久，蘇菲就發病。所以醫生合理假設她的病是心理因素造成的。

瑞典難民暫時安置營（Getty Images）

身為神經學家，我很清楚心理對於身體所能發揮的力量，也許比大多數醫生都更明白。我不時看到因為心理機制、而非身體疾病失去意識的病人。我認為這種現象一點也不罕見，甚至稱不上不尋常。許多轉介給我的病人以為自己是癲癇，但他們至少有四分之一是解離型癲癇或心身症癲癇。這種個案為數不少，在我的執業生涯裡不算異數─來神經科求診的病人，可能有高達三分之一其實是心身症。他們的身體症狀是真實的，也的確導致他們失能，只不過那些症狀不是疾病所致，而是心理或行為因素造成。不論麻痺、失明、頭痛、暈眩、昏迷、顫抖，還是任何一種你想得到的症狀或失能，都有可能是心身症。而當然，心理因素不只可能引起神經問題，也可能影響身體任何一個器官，造成各式各樣的症狀，從皮疹、呼吸困難、胸痛，到心悸、膀胱問題、腹瀉、胃痙攣……幾乎無所不包。

然而，儘管這類病症隨處可見，很多人還是心存懷疑，認為它們不像其他醫療問題那麼「真實」。我承認，我不懂大家為什麼小看心理對身體的影響，因為我知道身體會以各種方式對我說話，不論我想不想聽：我的姿勢會隨心情而變；即使我不想透露對別人的觀感，一沒控制好表情就等於昭告天下。既然內在世界會化為外在動作，說心理問題可能致病似乎並不過分。在我看來，「身體為心理代言」應該是不證自明之理，但我有種感覺，不是每個人都像我一樣，把身體變化和想法意念的關連看得這麼理所當然。所以，見到一個孩子因為極端壓力而出現僵直（catatonic）問題，大家才會如此詫異又困惑不已。

書名：謎病睡美人：各種罕見心身症的奇妙故事，一位腦神經專家的醫療人類學全球踏查報告

作者：蘇珊・歐蘇利文

譯者：朱怡康

出版社：麥田出版



不過，只要想想醫生和科學家忽視心身症的歷史有多長，我們或許不會太驚訝大眾為何如此低估其威力。幾乎大半個二十世紀裡，大眾都透過佛洛伊德的眼光看神經性心身症，稱之為歇斯底里症（hysteria）或轉化症（conversion disorder）。在佛洛伊德對這個主題的開山之作《歇斯底里症研究》一書中，他推斷癲癇、麻痺、歇斯底里所造成的各種失能，都是隱藏的心理創傷轉化為身體症狀。舉例來說，過於害怕表達想法的女性可能壓抑恐懼，以致失去語言能力。依佛洛伊德的設想，每個症狀都能回溯到心理創傷形成的特定時刻。他的想法非常有吸引力，甚至到現在，還是有許多人（包括不少醫生）相信：只要從被壓抑的創傷和被否認的虐待切入，就足以完全解釋所有心身症。然而，由於有些醫生堅信病人的問題在於否認尚未解決的內心衝突，而病人如果不願接受這種解釋，便正好映證了醫生的觀點，所以數十年來，「心身症必因心理創傷而起」的看法其實對醫病關係有損無益。

奧地利心理學家佛洛伊德多次被提名諾貝爾獎，但一直未有得獎。圖為佛洛伊德在1935年拍下的照片。

心身症領域的科學進展停滯，為神祕敘事留下了許多開展空間。一個人的大腦看來完全健康，怎麼可能陷入昏迷？心身症患者的神經傳導路徑明明絲毫無損，為何腿部會癱瘓？那個虛無飄渺、被稱為「心智」的東西是怎麼造成癲癇的？事實上，二十一世紀已經為回答這些問題投入大量心血。在神經學領域，心身症已然成為顯學，相關研究迅速增加。至少在科學界，我們已經懂得更細膩地剖析心身症的成因，不再將之一味歸因於心理壓力。目前尚待努力的是，這些新知仍局限於專科醫生和病人團體之內，大眾對之依然相當陌生。

現在有人將過去稱為「歇斯底里症」的病改稱為「轉化症」，但更新、也更貼切的名稱是功能性神經症狀障礙（functional neurological disorder, FND）。雖然大多數醫學專科仍在使用「心身症」一詞，用來指涉他們認為是心理因素所致的醫療問題，可是神經科已逐漸以「功能性」（functional）取代「心身性」（psychosomatic），傾向使用前者，是因為既點出神經系統的功能出了問題，又拿掉了經常被（錯誤）解讀成心理脆弱、甚至瘋癲的前綴詞「psych」。「功能性」既指出這是生物性問題，又不像昔日觀點那樣假設壓力的存在。功能性一詞保持了開放性，接受情緒創傷不是心理過程影響大腦功能，甚至造成失能的唯一可能。

這些兒童陷入的，正是一種「心身症」（圖片來源：Getty Images，示意圖，非文中人物、事件、地點）

不論是一般醫學上的「心身症」，還是神經科的「功能性神經症狀障礙」，不但都十分常見，也都可能發展成非常嚴重的症狀。可是大家未必都能意識到這點，因為在大眾領域，它們可能被各種誤解、委婉說詞、陳腔濫調掩蓋，很難受到注意。從媒體報導就看得出來，他們經常把功能性神經症狀障礙說成「神祕怪病」。

二○一九年，《鏡報》一篇報導如此下標：神祕怪病導致女童癲癇，行為有如幼兒。文中女童阿萊瑟雅十歲，在林肯郡上學。除了癲癇之外，她還有四肢無力的問題。她一開始是腳痛，後來對光線和噪音愈來愈敏感，接著肌肉日益衰弱，最後連頭都沒辦法從枕頭上抬起。另一方面，隨著癲癇症狀逐漸嚴重，她還出現古怪的幼兒行為：她忘了怎麼使用刀叉，必須像嬰兒一樣由旁人餵食。不過，儘管報紙標題說她罹患的是神祕怪病，她的神經科醫生其實已經做出明確診斷：非癲癇性發作（non-epileptic seizures，心身性癲癇的諸多名稱之一）和功能性神經症狀障礙。寫這篇報導的記者顯然不認為這兩項診斷稱得上醫學解釋，因為他接著就說：「醫學檢查未能提供任何答案」。

媒體在報道相關疾病時常使用「神祕怪病」字眼（圖片來源：Getty Images，示意圖，非文中人物、地點、事件）

看完蘇菲和阿萊瑟雅的故事之後，我開始思考：媒體在報導心身症和功能性疾病的時候，為什麼獨鍾使用「神祕疾病」一詞？不會是基於我們還不完全了解它們的成因，只能根據現有知識猜測造成心身症的生物機制，畢竟我們不清楚成因的神經疾病很多：多發性硬化症、運動神經元疾病、阿茲海默症等等，這些病我們都不完全了解，無法治癒，也都不知成因，可是在提及的時候，我們會直接說出病名，不會用神祕疾病這種模糊的稱呼籠統帶過。

腦電圖測試可助監察睡眠狀態。當人感到有意識，但腦部與身體的接連訊號已經分開或未重新連接，便令人感到動彈不能。（江智騫攝）

為功能性神經症狀障礙（以下簡稱FND）患者做客觀醫學檢查乃是常規，即使患者嚴重失能亦然。癱瘓的FND患者，掃描結果依然正常，即使是陷入昏迷的個案，腦電圖還是沒有異狀。我們也許無法解釋多發性硬化症的成因，但患者至少可以拿出白紙黑字的磁核造影結果，明確指出他們的大腦和脊髓哪個部位異常，為自己的受苦背書。但我得說，缺乏檢驗佐證也不可能是功能性神經症被當成神祕疾病的原因，因為偏頭痛同樣無法以掃描佐證，卻不會被當成神祕疾病。FND雖是臨床診斷，卻又遠遠不只是臨床診斷而已。拿帕金森氏症來說，它一直到非常晚近才有檢驗可以佐證，在此之前，醫生只能靠病歷和臨床檢查做診斷，但沒人會說帕金森氏症是神祕疾病，也沒有人會只因沒有客觀檢查佐證，就否認此診斷。難道大家對心身症和FND有雙重標準？

（本文獲麥田授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜蘇珊‧歐蘇利文（Suzanne O’Sullivan），都柏林聖三一大學醫學系畢業，專精神經學與臨床神經生理學。曾任職英國皇家倫敦醫院，現為倫敦神經學暨神經外科手術國家醫院顧問，並為英國癲癇學會專家。二○一五年亦取得倫敦大學伯貝克學院之創意寫作碩士學位。



專精複雜型癲癇研究與功能型神經障礙，亦對心因性障礙症特別有興趣。前作《It''s All in Your Head》在探討心因性生理疾病（心身症），曾獲得英國皇家生物學會圖書獎，以及英國衛爾康基金會圖書獎肯定。前作《腦內風暴：頂尖神經科醫師剖析離奇症狀，一窺大腦異常放電對人體的影響》獲得英國《衛報》年度最佳書籍。

