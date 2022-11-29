AI設計是否未來趨勢？猶如天才兒童畫作般不被理解的無限創意想象

AI（人工智能）可以做到的事愈來愈多，AI議題早在上世紀甚至更久遠的年代已經被提出，在近年更加一一被測試出機械是否具備智能的可能性。其中一個值得被擔心的問題是，AI的發展速度之快令大部分的人們難以適應，當AI可以取代人類的工作時，原本擔任這些職位的人們將無所適從。當我們本以為AI只能處理一些機械性的工作，原來事實並非如此。



於1950年，電腦以及人工智能之父Alan Turing發表了一篇劃時代的論文，指出假如機器能夠與人類對話而不被認出，「思考的機器」是可能的，這個測試被稱為「圖靈測試」。據說此測試曾經於2014年在University of Reading成功被通過了。至於在今年9月，有一位男子參加科羅拉多州博覽會舉辦的「Fine Arts Exhibition」美術展並且獲獎，後來發現他的作品竟然是以人工智能工具「Midjourney」所生產出來的。

圖片來源：Jason Allen

這個話題被持續地發酵起來，一方面這位名為Jason Allen的參賽者備受責罵，恍如出術般贏得比賽。此外亦有業界人士擔心連藝術這個一向是人類專屬的感性範疇都被AI有機會取代了，莫談近年愈來愈多自動生成的設計工具，雖然現時是平面設計居多，但難保將來發展至更多不同設計範疇。AI竟然能夠在比賽中擊敗其他專業對手，的確令人懼怕，但真正令業界人士擔憂的是其普及性以及易用程度，自推出以來Midjourney已在社交媒體及網上爆紅，將來有工具的輔助之下或許對作品要求不大的用家不再需要花錢僱設計師了⋯⋯

Alan Turing對於人工智慧的發展有諸多貢獻，曾寫過一篇名為《計算機器和智慧》的論文，提問「機器會思考嗎？」，並提出一種用於判定機器是否具有智慧的測試方法「圖靈測試」（圖片來源：Wiki）

不過，其實Jason Allen參賽時所使用的名字是「Jason M. Allen via Midjourney」，光明正大地道出了作品的起源。此外，他亦指出即使是使用Midjourney來產出作品，但當中涉及大量訊息處理的工作以及時間，因為工具需要根據用家輸入相關資訊才能運作而且產生出有意義及指向性的作品。換言之即使人人會用Midjourney，也未必人人都能獲獎。而且問題是可能連評判亦未必知道Midjourney這一工具的存在，所以未能從作品中發現出是AI的手筆，豈不是又一個通過了圖靈測試的例子？

建築設計師Kaveh Najafian以Midjourney製作出來的椅子設計（圖片來源：IG/contingency_plans）

最近，有一位建築設計師Kaveh Najafian發布了一系列新作品，正是以Midjourney製作出來的椅子設計，風格超現實，這些設計非常難以想像出來但又似乎可行。設計師指出，人工智能在所產生的圖像猶如一個4歲的天才兒童的畫作，圖中的事物並不是在現實情況下不可能被製作出來或者不夠準確，而是單純地並非我們一般所理解的事物。所以人工智能創作藝術和設計皆有可能，說到底人工智能與我們人類並非同一個「物種」，於未來透過更多的工具輔助，或者將會開闢出超越功能性和實用性的無限創意想像。