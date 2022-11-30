DFA設計獎結果出爐　傳奇書法家浅葉克己、蔦屋書店創辦人均獲獎

DFA設計獎是香港設計界每年其中一大盛事，主辦單位昨日公佈得獎結果：由傳奇書法藝術家浅葉克己奪得終身成就獎，DFA設計領袖獎花落日本蔦屋書店創辦人增田宗昭，而DFA世界傑出華人設計師則由中國知名時裝設計師郭培奪得。



2022 DFA設計獎結果已出爐（DFA Awards）

DFA亞洲設計終身成就獎向來是每年最受關注獎項，往年得獎者包括川久保玲、山本耀司等家傳戶曉設計師。今年得獎者為日本藝術總監、書法大師浅葉克己，他創作過大量平面設計作品，在字體設計方面成就尤其突出。其許多創作均在日本廣告設計史上留下烙印，代表作品有西武百貨、三得利、武田製葯等品牌的標誌性廣告，以及三宅一生hommeplisse標誌設計。在其設計中，文字不僅是語言交流工具，更是一種表達方式，電腦字體設計融入水墨技巧是他最顯著特色之一。

傳奇書法藝術家浅葉克己奪DFA亞洲設計終身成就獎（圖片來源：DFA Awards）

浅葉克己得獎無數，更曾獲日本政府頒發旭日勳章嘉獎。他昨日未能親身出席頒獎典禮，提前為主辦單位拍片，留下信息：「謝謝，希望下次能來香港。」由於得獎感言十分簡短，引起現場不少笑聲。

今年DFA設計領袖得主為文化便利俱樂部行政總裁增田宗昭，亦即蔦屋書店創辦人。蔦屋書店向來是不少「文青」朝聖地，其代官山店更被譽為「日本最美書店」。增田專注生活方式提倡，致力於規劃共享休息室，通過舒適的空間、書籍推薦和辦公設施，促進人與人之間思想交流。

而DFA世界傑出華人設計師則由中國知名時裝設計師、玫瑰坊創辦人郭培奪得。郭培之設計結合中國刺繡技術與前衛剪裁，是亞洲首位且中國唯一法國巴黎高級時裝公會受邀會員。她更在2016年被《時代周刊》評為全球100位最具影響力人物之一。她為中央電視台年度春晚主持人和表演者設計禮服二十多年，也是2008年北京奧運會頒獎典禮禮服設計師。郭培一直致力於保護和創新傳統刺繡藝術，秉承「中學為體，西學為用」理念，帶領團隊恢復幾近失傳的「皇家刺繡」。Rihanna在2015年Met Gala引起轟動的黃色晚禮服便是出自她手。

此外，主辦單位亦設DFA亞洲最具影響力設計獎，分別授予九個大獎、21個金獎，及165個銀、銅和優異獎。其中M+建築以及視覺形象設計均分別獲得大獎，位於東京住宅區的小型古典音樂廳「空中音樂廳」(Music Hall in the Sky) 亦是大獎得主之一。