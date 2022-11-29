Amy Winehouse未公開畫面集結成書　重新認識一代傳奇爵士女伶

時至今日，我們依然戒不掉爵士歌手 Amy Winehouse（艾美·懷絲）的絕世風華，而她飽含靈魂的嗓音、復刻 60 年代風潮的不羈美學，仍在時光沖刷中反覆對音樂產業、流行文化刻下難以磨滅的印記。本書《Amy Winehouse: Beyond Black》由 Amy 的專屬服裝設計師 Naomi Parry 操刀，從最靠近她的位置一點一點發掘她的創意遺產，並在 Winehouse 家族的支持下隆重出版。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Amy Winehouse: Beyond Black》



《Amy Winehouse: Beyond Black》（圖片來源：https://moom.cat/l/swlZRm）

我不是好東西，快把我戒了吧！ 艾美·懷絲

本書大致按時序編排，收錄從未公開過的檔案照片，委託攝影師拍攝的紀念品、收藏品，全新翻拍的歌詞單、手稿、書報雜誌或廣告等印刷品。脈絡分明的系列照和錄像側拍，不只帶領觀者穿梭在催生專輯、單曲及宣傳照的幕前與幕後，某些當年被剪掉的遺珠畫面，也在書中重獲新生。特別的是，作者 Naomi Parry 根據 Amy 穿過的服飾，重新在書中量身打造了更衣室場景，每幅畫面都能和特定時期的 Amy 連結，彷彿下一秒就會看見她款擺地走進來吹澎頭髮，準備上場迷倒眾生。

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在第一人稱的視角之間，點綴著相關人士與 Amy 的生命或作品交會的經驗，而故事的來源包括歌手 Ronnie Spector、龐克教母 Vivienne Westwood、創作歌手兼攝影師 Bryan Adams、饒舌歌手 Little Simz、吉他手 Carl Barât 等同業，還有 Amy 的摯友 Catriona Gourlay、餐廳老闆 Douglas Charles-Ridler、刺青師 Henry Hate、擔任 DJ 的 Bioux，乃至她的乾女兒 Dionne Broomfield。

來自各種角度的回憶，折射出 Amy Winehouse 既立體、複雜而玲瓏的面貌，使《Amy Winehouse: Beyond Black》獲《先驅報》選為年度最佳音樂書籍，而由藝文雜誌《Vice》的文化暨音樂線編輯 Emma Garland 撰寫的介紹文，點出 Amy 一生中的重大經歷與成就，以及在其中扮演要角的每個關鍵人物。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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