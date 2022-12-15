荷蘭推千加百趣的老人政策　宣揚正向老化助老年人對抗孤獨

每個人都會老，每個人都怕老。身為全球最長壽國家的日本最近就有研究發現，不少日本人不再憧憬長壽，更加希望不要太長命，原因是大部份年輕人對自己的老年生活感到憂慮。人口老化、老年問題已是本世紀全球其中一個最大的議題，各國都想盡辦法在資源負擔和社會責任上取得適當的平衡。 荷蘭政府和社會各界近年就積極推行各式各樣具創意又有趣的老人政策，希望為老年人營造一個「正向老化」的晚年生活。



孤獨感是老年問題最常被忽視的因素，社會各界一般只會關注老人的醫療問題、生計問題，卻甚少意識到老年最折磨人的地方其實是老人所面對的孤獨感。老年人很容易被社會標籤和孤立，特別在這個講求效率和利益的城市環境，社會習慣以生產力和貢獻來衡量人們的價值，老年人對社會而言正是社會的負擔。年老令他們失去生產力，不再為社會帶來資源，更需要使用大量的資源來照顧和幫助他們的生活，導致老年人在社會中總是被人厭棄、排斥，或視為被淘汰的一群⋯⋯

荷蘭早前進行了關於老年的調查發現，130 萬 75 歲以上的老年人中，就有超過一半以上的人表示經常感到孤獨。有見及此，數年間全國推出了不同的對抗孤獨計劃，希望社會能夠重新接納老年階層，為老年人提供正面積極而又有趣的生活。

超市的聊天櫃檯

科技發展的速度之快，有時連年輕一代也未必能瞬間適應。英美兩地近年就陸續推出無人商店的概念，店內不會有職員亦沒有收銀處，客人只需要進去拿走想要的東西並用手機掃描，出店時便會自動從網上付款，相信在後疫情時代將會是未來的大趨勢。不過，另一邊廂，不少老人家其實在傳統商店排隊結帳都頗有壓力。老年人的動作較慢而引起排在身後的其他顧客不滿，有時就連向職員詢問多兩句的時間也沒有。

所以，荷蘭超市Jumbo就在200多家分店特設了聊天結賬櫃位（Kletskassa），讓老年人結帳不需要為匆忙收拾東西而煩惱，收銀員更加會花時間與你聊聊日常、關心你的近況，給老年人有對話的對象，減少他們的孤獨感。超市內又另設「聊天角」，為不同人提供放鬆和聊天的位置。超市會有聊天專員歡迎任何人來交談聊天，老年人可以在這裏飲咖啡，與鄰居閒聊幾句，務求在自動化的時代，使老年人仍有與他人面對面互動連結的機會。

老人與青年同住的合租房屋

荷蘭近年大幅剝減老人資源，也關閉了不少護老院讓老人家回到自己的社區居住。這個政策的目的看似是為國家節省開支負擔，但背後其實是抱持以人為本的原則。善終服務的出現是因為從前老年人和病人沒有被給予人應有的尊嚴和尊重，而荷蘭政府就是希望為仍有自理能力的老人提供最大的自由度，使他們可以重回社區與人交流，而不是困在護老院。

荷蘭政府推出了合租房屋計劃，把一些退休房屋或照顧房屋的多餘房間免費租給大學生租往。年青人會與老年人共享設施，而且需要每月花至少30小時與這些室友聊天、購物或學電腦。政策希望為年青人提供居住環境的同時，亦期望打造一個為老年人注入活力的環境；年輕人的陪伴和交流能夠讓老年人退而不休，吸收新知識，也為老年人給予心靈上的慰藉，叫他們的晚年生活縱使因疾病疼痛，生活卻不痛苦。

為失智老人而建的虛擬小鎮

不少老人家的確需要長時間的貼身照顧，但這不代表他們需要被困在一處不能自由活動。荷蘭一個名叫霍格威（Hogeweyk）的普通小鎮，其實是特別為患有阿茲海默症的長者而設立的大型療養院。雖然是療養院，但這個虛擬小鎮並沒有圍欄，老年人能夠無拘束地散步、曬太陽、如常的生活購物。專業護士會打扮成鄰居、髮型師，甚至店員暗中照顧著這些老人，讓這些失智老人即使生病、對從前的事忘記得一乾二淨，仍不至於只可以呆坐家中等待臨終的一日到來。

每個人都會老，所以我們更加要將心比己了解老年人的困難和孤獨。沒有人想脫節，沒有人想被厭棄，幫助老年人渡過積極的晚年生活有多種方式，而互相尊重和體諒會是其中一種。