瑞士哲學泰斗疑遭中國教授侵權翻譯　致信國家主席要求公開道歉

撰文：梁嘉欣
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瑞士哲學家耿寧（Iso Kern）早前發現自己多年學術成果未經授權於中國出版，涉事人為其多年前學生倪梁康，即現時浙江大學文科資深教授。事件於微博引起軒然大波，倪梁康早前回應事件，指耿寧應向自己道歉。

耿寧為瑞士著名哲學家，主要研究中國15世紀王陽明之哲學理論，在內地學界廣為人知。其學術生涯其中一主要成就是整理德國哲學家胡塞爾（Edmund Husserl）留下的手稿，並翻譯成現代德語，出版成《共主觀性的現象學》（Zur Phänomenologie der Intersubjektivität）。胡塞爾手稿數量高達四萬頁，內容幾乎全由潦草速寫符號造成，花費耿寧近十年時間整理翻譯，被指是其為哲學界的一大貢獻。

《共主觀性的現象學》中文版書封，封面表明主編為倪梁康（商務印書館）

據《瑞士資訊》報導，耿寧名氣吸引香港攝影團隊Insight Studios於今年七月前來拍攝紀錄片，取材期間製作人劉怡詢問耿寧其著作是否有中文譯本，遭耿寧強烈否認，但後來卻在網上發現該文本中文版《共主觀性的現象學》已於2018年由商務印書館出版，主編為耿寧多年前學生倪梁康。倪梁康於書籍出版一年後獲浙江大學聘任為文科資深教授，據耿寧所說，他更曾於同年到訪瑞士，住在耿寧家中，期間完全沒有提起翻譯事宜。

書籍德文版出版社Springer表示從未授權其他出版社翻譯、出版此系列書籍，而商務印書館早前就該事道歉，指其編輯部誤以為書籍已屬公共領域才重新出版。倪梁康回應：「版權問題是出版社之間的問題，與我無關。所以出版社會出面道歉，我不會向耿寧道歉，我覺得耿寧應該向我道歉。」

書籍出版一年後倪梁康獲任浙江大學文科資深教授（資料圖片）

事件不僅關乎倪梁康學術誠信，更有關中國社會科學基金公信力。倪梁康曾憑《胡塞爾文集》文集獲基金列為重大項目，並獲得撥款。該基金以評審嚴謹見稱，此次事件引起大量網民質疑審核過程。

《瑞士資訊》指，事件披露後耿寧給國家主席習近平去信，寫道：「我一生熱愛中國，就像熱愛我的祖國——瑞士一樣，我熱衷於傳播中國文化，努力效仿中國先賢，追隨儒家聖賢王陽明，致良知，力求做到知行合一，令我痛心疾首的是，現在欺世盜名的事情居然發生在我引以為豪的中國學生身上。」

倪梁康昨日亦通過微信公眾號「現象號」針對事件再次回應，指耿寧的名字已於版權頁及編者導言末頁表明，稱耿寧一早已經知曉相關書籍之翻譯計劃，而《胡塞爾全集》編著版權問題屬出版社責任。目前相關著作於在內地社交平台豆瓣評分大幅降低，不少網民留言支持耿寧，亦有人指出問題不在倪梁康一人身上，譯者、出版社同樣出現問題。

《共主觀性的現象學》因事件獲大量劣評（網頁截圖）
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