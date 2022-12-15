展覽｜⼆⼗世紀最具爭議攝影師Diane Arbus　專拍邊緣人改寫攝影

撰文：梁嘉欣
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【展覽/攝影/Diane Arbus】攝影是什麼時候從純記錄工具變成藝術作品呢？有人認為，是Diane Arbus⼀⼰之⼒將攝影變成純藝術。

Diane Arbus專拍六十年代不被社會認可的「怪胎」，裸體主義者、⼥性異裝者等均是她鏡頭下常客，當時面對不少尖銳評價，後來卻備受其他攝影師敬仰。這次《黛安・阿巴斯： 初現》是Diane Arbus首個香港個展，將呈現其⼀系列攝影作品，記錄她短暫但極具影響⼒的⼗五年職業⽣涯。

黛安·阿巴斯（Diane Arbus），《塗著閃亮唇膏的金發女孩，紐約市，1967年》 ©黛安·阿巴斯藝術遺產基金會（圖片由David Zwirner提供）

Diane Arbus被譽為二十世紀最具原創性攝影師之一，曾為《Vogue》拍攝商品作品，後來卻厭倦時尚界，叛離經道走上街頭拍攝。職業生涯短短十五年，打響名堂幾年後即自殺離世，享年48歲。Arbus生前不算為人熟知，但在死後第二年即獲紐約現代藝術館（MOMA）為她舉行大型回顧展，同年其作品亦⼊選威尼斯雙年展，為首位獲此殊榮的攝影藝術家。

黛安·阿巴斯（Diane Arbus），《青少年洲際交誼舞冠軍，紐約州揚克斯市，1963年》©黛安·阿巴斯藝術遺產基金會（圖片由David Zwirner提供）

Diane Arbus以拍攝社會邊緣人見稱，她會接觸變性人、裸體主義者、馬戲團演員等群體，顛覆美學慣例，以獨特手法描繪人性。Arbus經常在紐約下東區街道或公園裏攔下路⼈，和他們交談，然後開始拍攝，捕捉他們各種各樣姿態和表情，再回到暗房挑選其中一張。藝評⼈霍蘭·科特（Holland Cotter）對此評論：「她所有作品都很真實，她通常會選擇⋯⋯最不格格不入那張。」

黛安·阿巴斯（Diane Arbus），《在華盛頓廣場公園長凳上的年輕情侶，紐約市，1965年》 ©黛安·阿巴斯藝術遺產基金會（圖片由David Zwirner提供）

其前衛作品在當時帶來極大反響，獲不少作家、思想家作出尖銳反饋，有人形容她作品「慘不忍睹」且「不祥」，同時有人認為其作品令人眼前一亮，在其死後備受攝影節推崇。有評論認為，正是Arbus攝影作品為博物館、藏家及公眾鋪平了接受攝影之路，理解攝影媒介記錄以外力量。《紐約時報》藝評家希爾頓・克萊默（Hilton Kramer）曾經如此評價Arbus：「Diane Arbus為攝影帶來一種野心，接觸以往只限於虛構藝術——如⼩說、繪畫、詩歌和電影等才會處理的特殊體驗，傳統上被認為是靜態攝影這種非虛構媒介的『禁區』。」

Diane Arbus傳奇生涯備受關注，曾被拍成紀錄片，亦被改編成電影《皮相獵影》（Fur），由妮歌潔曼（Nicole Kidman）飾演其角色。這次展覽將呈現不少藝術家生前拍攝肖像，不少作品曾在1972年回顧展上亮相。其中包括《在裸體營的年輕⼥侍者，新澤⻄， 1963年》，為其廣為流傳作品之⼀。

Diane Arbus其他作品——

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【展覽地圖】

【展覽詳情】
名稱：黛安·阿巴斯：初現
地點：⾹港中環皇后⼤道中80號， H Queen’s 5樓 卓納畫廊⾹港空間
日期：即日至12月21日（逢星期日及星期一休息）

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