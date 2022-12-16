一場翻譯遊戲衍生雙語香港詩集　挑戰表達口語書面語分別｜開卷樂

飲江是香港著名詩人，著作等身，曾獲香港青年文學奬、工人文學奬、職青文學奬及香港中文文學奬等詩歌創作奬奬項。可是今次出版詩集《搬石：飲江詩選》（《Moving a Stone: Bilingual in Chinese and English》）之緣起，卻是別人的一場翻譯遊戲。本書譯者之一謝曉虹表示，極少數香港詩集會譯成英文，因為翻譯詩歌不是輕鬆的事情，當中的意境與感覺比字面解釋更重要。因此要在香港出版這本中英雙語的詩集，殊不簡單。

文：香港電台開卷樂｜原題：一場翻譯的緣份 中英雙語詩集 ──《搬石：飲江詩選》



《搬石：飲江詩選》書封（圖片由香港電台開卷樂提供）

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飯桌旁的翻譯遊戲

謝曉虹與另一位譯者James Shea本身也是作家，早在2013、14年左右，James來到香港，與謝曉虹在餐敘時談及香港文學，請她介紹一些香港的詩歌。然而當時香港詩歌少有英文版，於是謝曉虹便即席為他翻譯和介紹飲江的詩。本身只是朋友間的談天話題，但二人漸漸發覺這個詩歌翻譯工作別具意義，於是萌生出書的念頭。

要將翻譯詩出版成書，不像朋友間分享般隨意，規格可要高得多。二人開始搜集資料，並拿著厚重的研究材料請教原作者飲江，以漫長的時間翻譯了100多首詩作，最終選出50多首收錄在詩集內。謝曉虹希望詩集盡量呈現飲江詩作的不同面向，長詩、短詩、組詩，不同題材與風格，一應俱全。謝曉虹坦言，語言的限制也是選詩因素之一。他們發現，有些詩作跨越到另一種語言後，很難還原該詩歌完整的感覺及意涵，而最終選出來的作品，都是譯者自信翻譯成功的作品。

飲江曾謙虛地笑言，這本詩集是「執到寶般的禮物」。當初得知謝曉虹有意翻譯他的詩，他便幽默地說：「自便啊。不要煩到別人就可以了。」雖然他自謙說惶恐拙作花了別人的時間，但言談間也難掩喜悅。他亦很樂意為這本詩集與兩位譯者互相交流，一同完成翻譯工作。

飲江詩句（圖片來源：書寫力量Facebook）

翻譯是一個劇場

翻譯詩歌不簡單，尤其是翻譯飲江的詩更具挑戰。飲江的詩作以語言的跳躍見稱，如〈一首母親瑪利亞賴斯小姐之歌（給母親）〉之中，便有中文書面語、廣東話口語和英文三種文字。這種語言風格，既反映出詩人的性格，也很有香港特色。飲江自言，這種活潑的語言安排並非有意經營，相反是他在創作過程中沒有刻意與規限，因為他的日常都是這樣，以不同語言接收養份，作為詩歌的材料，也就順其自然地在筆下表達出來。

在原作中這些活潑的語言元素，卻成為了兩位譯者的大挑戰。怎麼在英譯之中顯出中文書面語與廣東話口語的分別？原本是英文的詩句怎樣再翻譯成英文？謝曉虹動用了不同翻譯策略，呈現原作的混雜豐富，例如用了注釋及字型的小技巧，盡量保留原作的興味。其中讓謝曉虹頭痛的一篇是〈伏匿匿躱貓貓練習曲（1-6）〉，在字義上，「伏匿匿」和「躱貓貓」是同一個意思，英文即是Hide-and-Seek，但總不能譯成Hide-and-Seek-Hide-and-Seek吧？最後，他們想起了Peek-A-Boo，這一種類似又不完全等於Hide-and-Seek的遊戲，並將詩名翻譯成〈Études No.1-6 for Hide-and-Seek-Peek-A-Boo〉，銳意保留了兒童遊戲中好玩有趣的發音元素，且字詞意思相近。

飲江詩句（圖片來源：書寫力量Facebook）

欣賞着這些翻譯上的繆思，飲江形容，自己像提供了一個腳本，而翻譯就像是劇場上的表演者，在作品中演繹了腳本所寫的性格，「自己也好想進入他們的語言世界參與這個戲劇，這個經驗很開心。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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