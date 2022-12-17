《First Love初戀》標誌性圓環　在劇情上有何意涵？｜湯禎兆專欄

撰文：湯禎兆
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從表面上來看，旭川常盤圓環在《First Love初戀》中無論虛實都有其功能存在。
文：湯禎兆｜原題：《First Love初戀》的圓環（下）

《First Love初戀》（youtube截圖）

首先，從實際層面而言，那是並木及野口第一次擦身而過式重遇的地點——之前並木曾在旭川機場遇上穿上空姐制服的野口，但那仍未進入「現在式」的時空，今次並木則在車上看到成為的士司機的野口。後來在第八集，野口同事旺太郎指導她成為的士司機時，同樣以能否駛入圓環才作測試準則，野口險些釀成車禍，象徵了她由失憶脫序逐步嘗試重返人間軌道的契機，時序上是在並木及野口重遇之前，正好對應情節上的推衍。

而從虛筆的角度來看，圓環最少具備兩層重象：一是宇多田光《First Love》的唱碟軌跡，二是火箭希望號上火星的軌道。兩者都是既離又合的象徵標誌——無論是實際在圓環上行駛的車輛，又或是兩人的遭遇，都好像不同大小的圓軌，表面上既不重疊，但同時又具備向心屬性。此所以《First Love》之歌，以及火箭的失敗（後來反成為兩人在天文台結緣的契機）均代表如惑星軌道般的互相牽引，最終必有所繫。

至於作為電影迷，私心上我還希望劇組有向山田洋次致意的寄託。旭川常盤圓環曾舉行黃手帕運動，概念取材自山田洋次的名作《幸福黃手絹》，在派遣自衛隊成員時用了黃手帕。而旭川正是第一隊派遣至伊拉克的自衛隊，當年大家正是在圓環上掛起了１６８條黃手帕，祝願所有自衛隊成員平安回來。那當然就是並木作為自衛員經歷的延身投射——平安歸來，回到原點，就是兩人重構初戀的憧憬盼望。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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