聖誕節冷知識｜聖誕節不是耶穌生日？背後牽涉宗教角力複雜歷史？

近年，不少人為了對抗日漸商業化的聖誕節，主張聖誕節應該正名為耶誕節。即使並非所有人都是教徒，但聖誕應該是紀念耶穌生日，而不是歌頌聖誕老人，或者到商場血拼消費。然而，耶穌在聖誕節出生的說法受到愈來愈多質疑。那聖誕到底是什麼日子？誰才是聖誕節的壽星？



聖誕的主角應該是耶穌，而不是聖誕老人（圖片來源：Getty Images）

基督教教會成立之初其實並沒有慶祝耶穌誕生的傳統，對於基督徒來說，紀念耶穌被釘十字架後復活的復活節比起慶祝耶穌出生的聖誕節更加意義重大。況且，縱觀整本聖經都沒有提及耶穌生日的日期，人們也無從得知何時才是耶穌的生日，所以就算是資深的神學家和牧師也不會有耶穌基督何時出生的標準答案。

對於基督徒來說，紀念耶穌被釘十字架後復活的復活節比起慶祝耶穌出生的聖誕節更加意義重大。（圖片來源：Getty Images）

耶穌不可能在12月25日出生

根據聖經記載，耶穌出生當晚，伯利恆的旅館沒有空房，耶穌的母親瑪利亞只能在旅館外的馬槽誕下耶穌。另外，當晚又有來自東方的三博士和剛巧在曠野牧羊的牧羊人前來祝賀，見證基督降生。

然而，不少史學家質疑這個數十億人耳熟能詳的故事發生在十二月的可能性。中東地區冬季早晚溫差大，12月至1月期間更是全年最冷的時候，氣溫平均只有8、9度，地勢高的地區更可能會下雪。因此，從伯利恆的氣候推算，牧羊人不太可能在十二月帶著羊群外出；身為孕婦的瑪利亞亦難以在室外度過嚴寒的晚上。假設聖經上的描述屬實，耶穌幾乎不可能在12月出生，他的生日更可能在4、5月或9月。

12月25日是誰的生日？

耶穌出生在羅馬帝國統治時期，那時候的羅馬是一個多神教國家，除了基督宗教以外，還有很多不同宗教在民間中流傳。由波斯傳入的密特拉教（Mithraism）便是當時盛行的宗教之一，密特拉教信奉太陽神密特拉，他被譽為「不可征服的太陽」（Solis Invicti），相當於戰神或軍人的保護者，早在基督教盛行之前已受到羅馬公職人員和軍人士兵推崇。太陽神多年來保佑羅馬人東征西討，因此密特拉的誕辰也被視為古羅馬人一年最重要的節日。公元後273年，羅馬帝國把12月25日定為「不敗太陽誕生節」（Dies Natalis Solis Invicti），每年也會舉辦盛大的慶典活動讚頌這位守護者。所以，密特拉教的太陽神才是聖誕節當日生日的神，而不是耶穌。

12月25日是如何演變成耶穌的生日？

關於為何把耶穌的生日定在12月25日有不同的解釋，至今仍未有統一的說法。大約公元200年，有埃及神學家參考了古羅馬的曆法訂出今天的聖誕日。按照古羅馬曆法，3月25日的春分象徵重生或創造，又與主耶穌被釘十字架的日子相近。再者，人們認為耶穌復活的日子與耶穌的誕生有關，於是被認為是3月25日聖母受聖靈感孕，再加上懷胎的九個月，12月25日便成為了耶穌誕生的日子。

聖母瑪利亞受聖靈感孕。（圖源：wiki; Museo del Prado）

另一說法認為，古時大部份的宗教節日，都與星體運行有關，而按照當時羅馬的曆法，12月25日是冬至日，所以有理由相信把耶穌的出生定於當天，與冬至的特質有莫大的關係。冬至是每年日照時間最短的一日，那天後日照開始延長，故冬至又象徵黑暗逐漸過去，太陽、光明的來臨。耶穌作為世人的救世主，為我們帶來光明與希望，自他降生以來人間的光明就日漸增長；因著耶穌與太陽有極為相似的特質，冬至很自然的會被認為是耶穌基督的生日。而且自公元4世紀君士坦丁大帝把基督教列為國教以來，為了推廣基督教同時又避免信奉多神教的羅馬人反感，早期基督徒可能把同為「不敗太陽誕生節」的12月25日，宣揚為他們彌賽亞的生日，以此來對太陽神的崇拜和節慶傳統分庭抗禮。

君士坦丁大帝把基督教列為國教。（圖源：wiki; Bibliothèque nationale de France）

總括而言，聖誕節的來由錯綜複雜，多年來經過不同文化的演繹更衍生了不同的版本和傳統，實在難以追本溯源回復聖誕節的原貌，但無可否認的是聖誕節這一個日子的象徵意義非常重大。