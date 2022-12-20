85歲廣島婆婆Vtuber元宇宙出道！　虛擬博主如何形成獨特亞文化？

【網絡文化/ 元宇宙/ Vtuber】 早前日本一位85歲婆婆ひろこ開設Vtuber頻道，並征集同齡人加入成為虛擬偶像，希望能組建「元宇宙阿婆」（メタばあちゃん）團隊，在Twitter引起熱議。那麼，這些Vtuber具體是什麼？為什麼能吸引大量觀眾關注？



在自我介紹影片中，ひろこ一頭粉色頭髮，身穿女子高中生制服，十足少女模樣，卻是老年人聲線，形成鮮明反差，吸引大量人在Twitter討論。ひろこ表示自己目前居住在廣島縣，在「笨蛋孫子」鼓勵下決定開設頻道。她稱自己是「元宇宙阿婆」（メタばあちゃん）第0期成員，希望能征集更多同齡人一同開展虛擬博主活動。

原來這是「EverWonder」計劃中其中一環，由日本著名樂隊GReeeeN成員HIDE擔任創意企劃。項目希望能超越世代，讓更多人看到自身夢想或想做之事，故而產生「元宇宙阿婆」計劃，將精力充沛的婆婆們培養成世界人氣偶像。在計劃官網中，列出了幾項新成員選拔要求，條件如下。

-75歲以上

-女性

-在日本居住

-被診斷為腦退化症者不能申請



另外項目也列出一些加分項，包含唱歌好聽、擁有一技之長、或是有家庭成員能支持其活動等。項目截至明年1月11日，在此之後將會將「元宇宙阿婆」集結，展開組合活動。

Vtuber具體是什麼？

Vtuber，意指Virtual Youtuber，即虛擬Youtube博主，以虛擬人物形態在各種影片平台進行活動。他們一般分為「皮」，即虛擬人物形象；以及「魂」，意指背後操縱者，可以是一個人，也有可能背後有整個運營團隊。

這些虛擬博主通過動作捕捉裝置投射動作及表情至虛擬人物之上，如真人Youtuber，他們發佈的內容五花八門，有遊戲直播、視頻博客、甚至是與粉絲之閒聊記錄。Vtuber名稱由絆愛最先在2016年12月使用，自此相似博主數量不斷增加，吸引大量觀眾並形成獨特圈子，截至2020年10月Vtuber視頻已於Youtube累積15億播放量。

據Youtube 2020統計，Vtuber視頻已累積15億播放量。（youtube）

據《華爾街日報》所指，Vtuber實際上是日本動漫傳統的一種演變。原本這些二次元人物只存在於屏幕或紙張上，在Vtuber興起後，觀眾卻得以直接與他們進行即時互動，某程度上讓二次元人物直接「走進生活」。對於真人博主而言，外貌或會為其帶來優勢，但對於虛擬博主，觀眾則更關注其人格魅力或性格特長。由於Vtuber匿名性質，不少博主得以放下現實包袱暢所欲言，更可能發出「爆炸性發言」吸引觀眾注意力。不少Vtuber定期開通直播，長期與觀眾保持交流，更為一些人帶來情感寄託。

截至今天，頂級Vtuber Rushia Ch. 潤羽るしあ已於Youtube產生超過二千五百萬港元利潤（網頁截圖）

目前虛擬博主行業利潤豐厚，據統計網站Playboard數據，截至今天，頂級Vtuber Rushia Ch. 潤羽るしあ已於Youtube產生超過二千五百萬港元利潤。不知這次「元宇宙阿婆」計劃又能累積吸引多少人觀看呢？