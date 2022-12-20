聖誕節｜名畫《三博士來朝》謎團　非達文西手筆？揭示其叛逆風格

【聖誕節】普天同慶的聖誕節即將到來，現在說起聖誕主題的畫作大多會馬上聯想到聖誕老人、白色村莊等景象，不過這些都只屬慶祝現代聖誕節的主題，真正的聖誕畫所畫的當然要有小耶穌出生。宗教畫向來都是文藝復興之前一大藝術主流，文藝復興時期最重要的藝術家之一達文西亦有著名的以耶穌作為繪畫對象的作品，當中最轟動的有2017年以4.5億美元成交的《救世主》，一舉創下了單一藝術品的最高拍賣價紀錄。不過其後就有傳言指出《救世主》並非出自達文西之手。



2017年以4.5億美元成交的《救世主》，一舉創下了單一藝術品的最高拍賣價紀錄。不過其後有傳言指出《救世主》並非出自達文西之手。（圖片來源：佳士得）

謎團如天上繁星一樣多的奇才達文西，另有一幅名畫《三博士來朝》（Adorazione dei Magi），普遍認為是達文西的作品，但作品經過修復後慢慢發現，很有可能並非出自他之手，或者他只是為畫作上過底色、畫過草圖而已。《三博士來朝》的主題繪畫出耶穌誕生時東方三博士前來朝拜這個家傳戶曉的故事，作品是達文西移居到米蘭之前，早期於佛羅倫斯創作的最後一幅作品，也是他畫過最大幅的作品，長和寬度達到8英尺。之後由於達文西要搬到米蘭，所以這幅作品其實是沒有被完成的。

《三博士來朝》（Adorazione dei Magi）（圖片來源：Wiki）

《三博士來朝》當時是受託於聖多納托的奧古斯丁修道院所繪畫的大型祭壇畫，但作品中達文西並沒有畫出傳統地慶祝耶穌降生的畫面，而是將旁人賦予了困惑的表情，背景還有一些戰馬與士兵，聖母及聖子被包圍在不安與混亂之中，恍如訴說著耶穌日後受苦的未來。

東方三博士是耳熟能詳的元素，但如此的表現手法可謂是史無前例，相信當時修道院也視之為大逆不道。其中一個說法指出作品最後被關在一個倉庫之中，後來直到達文西的作品變得炙手可熱時，才有人將之拿出來並重新畫過，但達文西真正想畫的東西卻藏在顏料之下。作品由刻畫人物到背景營造的氛圍都與同期的作品盡然不同，所以作品可以說得上為文藝復興風格的先驅。

《聖母領報》（Annunciation）（圖片來源：Wiki）

達文西於1482年並沒有完成此幅作品就前往米蘭，畫作下一次出現之時已經到1621年成為意大利佛羅倫薩美第奇宮的收藏，現在屬於當地另一所著名的烏菲奇美術館，這裡還收藏了達文西的另一幅著名作品《聖母領報》（Annunciation），以天使向年輕的聖母瑪利宣布懷孕、耶穌即將出生為題。

復修後的《三博士來朝》（圖片來源：烏菲奇美術館）

《三博士來朝》被流傳下來之後，雖然上面有著複雜的構圖，但畫作還只是粗糙地上了底色，甚至備受質疑到底是否達文西上色的。更多關於這幅畫作的謎團，隨著後來烏菲奇美術館對畫作進行修復而慢慢解開。本來修復行為遭受到反對，於是美術方面要先為畫作進行風險評估，但觀察後得知畫作背面損毀嚴重，木板受到蟲蛀、長期水浸泡而侵蝕，作品有著一個長達140年的空白期，相信是長時間放置在一個潮濕的環境之中，令人好奇為何達文西的作品會受到這般對待，於是就有上述被關在修道院倉庫內無人問津的說法出現。

而且後來更發現，畫作上的顏料是後期再塗上的，而且塗法亦非常外行，幾乎不可能是出自達文西之手了。現時每年有多達百萬計的遊客特意前往佛羅倫斯對畫作朝聖，雖然畫作表面上並非由達文西來完成，但相信其概念或者畫內的草圖，依然寄存著達文西的意志，仍然是一件有意思的作品。