John Lennon｜當搖滾巨星卸下光環　回顧約翰連儂小野洋子私生活

1980 年 12 月 8 日 22 時 50 分,搖滾樂團「披頭四(The Beatles)」核心人物約翰藍儂在與其妻小野洋子返回曼哈頓寓所途中遭到槍殺,得年 40 歲。搖滾樂壇從此失去了一位傳奇的人物。

文:moom bookshop|圖片來源:《Dream Lovers: John and Yoko in NYC: The Photographs of Brian Hamill》



《Dream Lovers: John and Yoko in NYC: The Photographs of Brian Hamill》(圖片來源:https://moom.cat/l/sHoE4j)

身為一名藝術家、音樂家,以及和平倡議者,約翰藍儂為世界帶來的影響並未隨著生命的消逝嘎然而止。由約翰藍儂創辦的英式搖滾樂團「披頭四」被譽為史上最偉大、最有影響力的搖滾樂團,其歷久彌新的音樂風格,成為音樂界後起之秀的啟蒙;約翰藍儂同時也是一名「和平倡議者」,他透過音樂傳遞理念,至今仍有許多膾炙人口的反戰歌曲是戰區人民的精神支柱。

《Dream Lovers: John and Yoko in NYC: The Photographs of Brian Hamill》(圖片來源:https://moom.cat/l/sHoE4j)

1969 年,約翰藍儂與其第二任妻子小野洋子結婚,小野洋子擁有前衛藝術家、和平倡議者、音樂家等多重身份,他們因此成為生活及工作上的絕佳夥伴。攜手十餘年間,在音樂創作、現場演出,及和平倡議活動上,約翰藍儂與小野洋子始終是彼此形影不離的存在。

在世人眼裡,約翰藍儂是一位非凡的傳奇人物;通過美國攝影師 Brian Hamill 親密的鏡頭,我們將看到這位搖滾巨星卸下一如既往的光環,展現最真實的面貌。《Dream Lovers: John and Yoko in NYC: The Photographs of Brian Hamill》一書記錄了約翰藍儂與小野洋子於紐約生活的表演與日常,無論是在舞台上的魅力綻放、在家中的輕鬆樣態,或是與小野洋子攜手散步的平凡日常,都再再揭露了這名看似遙不可及的搖滾巨星,平凡可親的一面。

Brian Hamill 出生於紐約市布魯克林區,於羅徹斯特理工學院學習攝影。Hamill 的攝影生涯始於 1960 年代,在他擔任攝影記者期間,拍攝主題涵蓋搖滾樂表演、政治、娛樂與體育等領域;並於 1960 年代末,陸續擔任多位當時的首席時尚攝影師的助理。1970 年代,他為《紐約時報》雜誌前往北愛爾蘭拍攝衝突現場,此後展開其靜態攝影生涯;他同時也是一名劇照師,拍攝超過 75 部電影,其中包含 26 部伍迪艾倫(Woody Allen)導演的電影。Brian Hamill 的曾於北美、倫敦和義大利等地舉辦個展;其作品也曾刊登於《生活》、《時代》、《新聞周刊》、《名利場》、《時尚先生》、《滾石》和《星期六晚郵報》等雜誌。

(本文獲moom bookshop授權轉載,書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬,本文不代表藝文格物立場。)

