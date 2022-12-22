聖誕節冷知識｜各宗教對聖誕節的取態　信同一位神習俗又大不同？

不同宗教都有各自的習俗、理念和教義。例如東方的佛教便與西方的基督宗教北轍南轅，雙方信奉不同的神，自然也沒有太多類近的傳統和習俗。但是，就算相信同一位上帝，同一件事在同氣連枝的宗教間亦可能有不同的取態。西方宗教流派：基督教、東正教、猶太教，甚至伊斯蘭教都有關於「耶穌」這個人物的描述，那麼各大教派又是如何看待紀念耶穌誕生的聖誕節？



基督宗教起源於中東地區，本來只是猶太人的宗教。後來，經過多年的流傳和變革，讓這個宗教遍及全球，亦生出了很多分枝和流派。

東正教：

基督教被羅馬帝國列為國教以來，藉著羅馬人的擴張傳遍整個歐洲版圖。公元330年，羅馬皇帝君士坦丁一世在拜占庭（即現今的土耳其）建立新都，史稱君士坦丁堡。隨後，東西羅馬帝國分裂，基督教內部同樣出現嚴重矛盾，引致以君士坦丁堡為首的基督徒決定自成一個宗派，與西邊的梵蒂岡教廷分庭抗禮。由於君士坦丁堡的教會認為他們保存了初代基督教最原始的教導和傳統，是至公、至正的宗派，因此自稱「正教」；而且鑑於君士坦丁堡位於東方，故又名為「東正教」。

東正教與天主教共享非常多的習俗和儀式，教義上和頌讀的聖經都是大同小異，自然耶穌基督的降生對他們來說都是重要的年度大事。不過，「東正教」確實比現今的天主教保留更多初代基督教的傳統，讓兩大教派在紀念聖誕節的方式，甚至日期上都有所差異。東正教會千年來沿用一套公元前45年制定的儒略曆，儒略曆的曆法與我們日常使用的公歷不同，它計歷的方式比公歷慢13至14天，使東正教會並不會在12月25日慶祝聖誕節。以儒略曆計算，今年的聖誕節是公歷的1月7日，意味著假如你是一名東正教徒，每年你都會經歷兩個聖誕節。此外，東正教會在聖誕節前40日便開始齋戒紀念主耶穌基督為世人降生的恩典，所以東正教徒也不像一般基督教會一樣，會在聖誕節大肆慶祝，或舉辦盛宴。

猶太教：

正如上面所述，猶太教是現今基督宗教的始祖，及後因為對於聖經有不同的詮釋，分裂成不同的支派。根據基督宗教的教義，基督教相信耶穌基督是上帝的獨生子，他為了拯救世人而降生於凡間，是我們的彌賽亞、救世主。可是，猶太教教徒卻不這麼認為。猶太教認同耶穌的事蹟，亦非常敬佩同為猶太人的耶穌，但他們認為耶穌只是個人，並不是神的兒子，更不可能是我們的彌賽亞。因為猶太教的經典表明，如果彌賽亞降臨人間，世界將太平盛世，不會再有飢餓、戰爭、疾病、痛苦。但是，自耶穌誕生，上帝默示他們的情景卻一直未有來臨，耶穌的出現對於猶太教或猶太人的歷史來說並沒有造成很大的影響。因此對猶太教而言，聖誕節是個基督教的假期，與猶太人無關，加上慶祝不是彌賽亞的耶穌誕生，便有些莫名奇妙。

伊斯蘭教：

伊斯蘭教與基督宗教相信同一位真神，穆斯林稱基督徒的上帝為真主阿拉（Allāh），除了視《古蘭經》為經典，亦承認舊約聖經的《摩西五經》為他們重要的宗教指引。除此之外，包括耶穌在內不少聖經人物和故事在《古蘭經》中也有記載，可見伊斯蘭教與基督宗教有著不少關聯。伊斯蘭教和基督教最大的分別在於，穆斯林認為耶穌與書寫《古蘭經》的穆罕默德一樣是先知，並不是神的兒子或者救世主；地位上穆罕默德因為是最後一位真主派來人間的先知，比起耶穌更加重要和偉大。

伊斯蘭教教義上規定教徒除了傳統留傳下來的節日，並不允許慶祝非穆斯林任何的節日。雖然耶穌同是伊斯蘭教的宗教人物，但聖誕節被視為是基督教的節日，所以穆斯林普遍只會紀念另一位偉大先知穆罕默德的誕辰——聖紀節（Mawlid）。再者，伊斯蘭教一直提倡比起慶賀偉人的生日，更應該紀念和展現他們的精神與教導，使很多穆斯林都不會歡愉慶祝節日，更會在節日裡關懷窮困的弱勢群體，傚法前人。有趣的是，聖誕節對於穆斯林來說是一年少有的家庭時間，因為世界在聖誕節期間都忙於慶祝玩樂而停擺，讓穆斯林家庭都能夠藉此放下日常的活動，有與家庭團聚休息的機會。