聖誕節｜祝福語Merry Christmas由來　世上首張聖誕卡敗壞風俗？

【聖誕節】一年容易又聖誕,大家已經沉醉在即將到來的假日氣氛了嗎?即使現代的聖誕節,被消費、玩樂所主導,但人們還是不忘普天同慶的本質,向親友們甚至不認識的人送上一句「Merry Christmas」祝福語毫不吝嗇,但大家有沒有好奇過,「Merry Christmas」是從何而來的?為何不是「Happy」而是「Merry」?



英國大文豪狄更斯在1843年創作的小說《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)(圖片來源:Wiki)

這個習俗始源於英國大文豪狄更斯的手筆,他在1843年創作的小說《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)中大量使用「Merry Christmas」,使之被廣泛傳播開去。據說狄更斯本來寫這本作品是出於解決財務上的燃眉之急,怎料出版之後大受歡迎。故事講述主角Ebenezer Scrooge是一位唯利是圖的老闆,對於旁人還是員工都相當吝嗇,所以他的人際關係並不好,也不會慶祝聖誕節,在他眼中慶祝聖誕節只是商人想出來大賺一筆的手法。

《魔幻聖誕頌》(A Christmas Carol)是一部2009年的3D電腦動畫電影,改編自狄更斯的同名小說,占基利在電影中飾演主角Scrooge(圖片來源:IMDB)

可是他也不敵孤單,見到在聖誕夜其他老闆與員工如何歡聚,令他回想起自己還是學徒時也曾受過當時的老闆的關愛。於是反思自己為何會從一個貧窮,但快樂的年輕人變成失去一切只剩下金錢的老闆,甚至擔憂起自己的未來。直到翌日,員工Bob雖然上班遲到了,但Scrooge並沒有放在心上,而是向對方祝福一句Merry Christmas,甚至希望解決對方貧苦的困局。之後他陸續向親人、以至是街上的人祝福Merry Christmas,當人們向他回報微笑,他人生真正地感受到快樂。

2019年改編為黑暗奇幻版本的電視劇(圖片來源:IMDB)

自從《聖誕頌歌》出版後,廣受讀者歡迎,「Merry Christmas」的說法也隨之而流傳開去,甚至推出印上Merry Christmas的聖誕卡傳遍世界。雖然現今「Happy Christmas」並不常見,但原來已故英女王伊莉莎白二世卻是常用「Happy Christmas」多於「Merry Christmas」的,據說Merry在維多利亞時代有著醉醺醺的意味,令人覺得有點敗壞風俗,又令人想起第一張聖誕卡的故事。

由倫敦一位爵士Sir Henry Cole發行的第一張聖誕卡(網上圖片)

雖然現在大多用電郵或者其他電子形式去送上聖誕卡,方便又環保,但聖誕卡的確曾經跨越世紀影響著世界。至於第一張聖誕卡是如何誕生的?於狄更斯出版《聖誕頌歌》的同一年1843年,當時其實已經有聖誕卡的出現,不過大多都是手製信件,這樣會對郵局帶來負擔,倫敦一位爵士Sir Henry Cole有見及此,希望創作一款製作簡便、設計統一的聖誕卡,並找來當時著名的插畫家John Horsley繪製,卡上印上祝賀語句、聖誕大餐、為他人披上大衣、分享食物等動作,主要也是宣揚聖誕行善之舉。不過大家細心發現,卡上竟然出現了小孩子喝酒的行為,在人們眼中當然是敗壞風俗,所以最初並不普及,而且初版印製了1,000張,售價也不便宜,當時索價1先令,大約是現今的5英鎊。

這張元祖聖誕卡下方印上的「A Merry Christmas and A Happy New Year to you」,成為了日後聖誕卡的標準字句,這位聖誕卡之父Cole後來成為了倫敦Victoria and Albert Museum的首任館長並晉身爵士,聖誕卡亦收藏在這家博物館之中,也曾於倫敦的狄更斯博物館展出,據說當年初版1,000張印刷品現時只有21張流傳下來,雖然是現在看來普通不過的聖誕卡,但卻代表了那個年代印刷業、插畫界的興盛,是英國成為工業強國的見證之一。