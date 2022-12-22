聖誕節｜祝福語Merry Christmas由來　世上首張聖誕卡敗壞風俗？

【聖誕節】一年容易又聖誕，大家已經沉醉在即將到來的假日氣氛了嗎？即使現代的聖誕節，被消費、玩樂所主導，但人們還是不忘普天同慶的本質，向親友們甚至不認識的人送上一句「Merry Christmas」祝福語毫不吝嗇，但大家有沒有好奇過，「Merry Christmas」是從何而來的？為何不是「Happy」而是「Merry」？



英國大文豪狄更斯在1843年創作的小說《聖誕頌歌》(A Christmas Carol）（圖片來源：Wiki）

這個習俗始源於英國大文豪狄更斯的手筆，他在1843年創作的小說《聖誕頌歌》(A Christmas Carol）中大量使用「Merry Christmas」，使之被廣泛傳播開去。據說狄更斯本來寫這本作品是出於解決財務上的燃眉之急，怎料出版之後大受歡迎。故事講述主角Ebenezer Scrooge是一位唯利是圖的老闆，對於旁人還是員工都相當吝嗇，所以他的人際關係並不好，也不會慶祝聖誕節，在他眼中慶祝聖誕節只是商人想出來大賺一筆的手法。

《魔幻聖誕頌》（A Christmas Carol）是一部2009年的3D電腦動畫電影，改編自狄更斯的同名小說，占基利在電影中飾演主角Scrooge（圖片來源：IMDB）

可是他也不敵孤單，見到在聖誕夜其他老闆與員工如何歡聚，令他回想起自己還是學徒時也曾受過當時的老闆的關愛。於是反思自己為何會從一個貧窮，但快樂的年輕人變成失去一切只剩下金錢的老闆，甚至擔憂起自己的未來。直到翌日，員工Bob雖然上班遲到了，但Scrooge並沒有放在心上，而是向對方祝福一句Merry Christmas，甚至希望解決對方貧苦的困局。之後他陸續向親人、以至是街上的人祝福Merry Christmas，當人們向他回報微笑，他人生真正地感受到快樂。

2019年改編為黑暗奇幻版本的電視劇（圖片來源：IMDB）

自從《聖誕頌歌》出版後，廣受讀者歡迎，「Merry Christmas」的說法也隨之而流傳開去，甚至推出印上Merry Christmas的聖誕卡傳遍世界。雖然現今「Happy Christmas」並不常見，但原來已故英女王伊莉莎白二世卻是常用「Happy Christmas」多於「Merry Christmas」的，據說Merry在維多利亞時代有著醉醺醺的意味，令人覺得有點敗壞風俗，又令人想起第一張聖誕卡的故事。

由倫敦一位爵士Sir Henry Cole發行的第一張聖誕卡（網上圖片）

雖然現在大多用電郵或者其他電子形式去送上聖誕卡，方便又環保，但聖誕卡的確曾經跨越世紀影響著世界。至於第一張聖誕卡是如何誕生的？於狄更斯出版《聖誕頌歌》的同一年1843年，當時其實已經有聖誕卡的出現，不過大多都是手製信件，這樣會對郵局帶來負擔，倫敦一位爵士Sir Henry Cole有見及此，希望創作一款製作簡便、設計統一的聖誕卡，並找來當時著名的插畫家John Horsley繪製，卡上印上祝賀語句、聖誕大餐、為他人披上大衣、分享食物等動作，主要也是宣揚聖誕行善之舉。不過大家細心發現，卡上竟然出現了小孩子喝酒的行為，在人們眼中當然是敗壞風俗，所以最初並不普及，而且初版印製了1,000張，售價也不便宜，當時索價1先令，大約是現今的5英鎊。

這張元祖聖誕卡下方印上的「A Merry Christmas and A Happy New Year to you」，成為了日後聖誕卡的標準字句，這位聖誕卡之父Cole後來成為了倫敦Victoria and Albert Museum的首任館長並晉身爵士，聖誕卡亦收藏在這家博物館之中，也曾於倫敦的狄更斯博物館展出，據說當年初版1,000張印刷品現時只有21張流傳下來，雖然是現在看來普通不過的聖誕卡，但卻代表了那個年代印刷業、插畫界的興盛，是英國成為工業強國的見證之一。