Netflix《First Love》播出後　聽宇多田光的另一番感受｜林綸詩

十幾年前聽宇多田光,《First Love》、《Automatic》都是心頭好。隨著電視劇在Netflix播出,別有一番感受,亦想起自己初接觸J POP的種種。

文:林綸詩|原題:宇多田光 First Love——You Are就是永遠



聽日文歌,言語不通,對歌詞不會太深究,但遇上英文歌詞,自然會特別深刻。「You are always gonna be my love/the one」,起初聽的時候,不清楚是「are」還是「were」,因為此句是接「I'll remember to love/ You taught me how」之後。歌詞已講明初戀已是過去式,愛人教懂她如何去愛,但當說到愛人是她的最愛,用的不是過去式「were」,即不只是當時/從前/那一刻覺得他是最愛,而是肯定/以後/永遠對方都會是最愛、命中註定的the one。

這種肯定,就是全首歌最浪漫的地方吧。

現在看回翻譯歌詞,才知道劇裡也用到歌詞:

「最後的吻 有香煙的味道 既苦澀又難過的香味」——難怪男主角要吸煙,而煙盒亦是劇中的重要道具。劇中人將歌曲化為另一故事,把歌詞的意義延伸。

流行曲從來都有兩個故事,一是歌詞或詞人的故事,即歌詞想帶出的;另一就是聽者的故事,這是我們自己的歌曲歷史——即使我們不是戲中人,但每人也有自己的故事。這首歌有否在K房唱過給房裡一角暗戀的人聽?還是在電台托DJ點唱過給喜歡的他?或者在自己失戀時,安慰過自己?

最痴情的樂迷,甚至會把每一段情都寄托在不同的情歌上,到某天分開了,掛念對方時,可以找出來翻聽。掛念,但不打擾對方。歌曲被重播幾多次,也不會嫌聽者麻煩。帶上耳機,流行曲可以陪我們一起漫游在逝去的時光裡。更甚是有一魔幻時刻,當你想起他,電台竟點播了那首屬於你和他的歌(或者是串流平台派給你),似乎上天要默許你這一番掛念的心意。

92年的《家有囍事》是星爺經典之一,幾乎每逢農年新年電視都會重播。

這就如《家有囍事》裡,張曼玉對周星馳說:「以後《Ghost》嘅主題曲就係我哋嘅歌。」

《First Love》也好,《Unchained Melody》(Ghost人鬼情末了的主題曲),加上電影、電視劇的運用,這些歌又有第三個故事了。

(專欄「歌詞心頭好」隔周刊出,標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場)

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。