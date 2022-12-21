《窄路微塵》貼地不造作演活了疫情下相濡以沫的香港人｜何故專欄

《窄路微塵》，真摯感人，貼地不造作。袁澧林演技大躍進，和張繼聰擦出亮麗火花，演活了疫情下相濡以沫的香港人，真正的說好香港故事。



《窄路微塵》電影海報

《窄路微塵》由新晉導演林森執導，他於2017年參加「mm2新晉導演計劃」贏得大獎，繼而獲得電影公司長片合約，這是他的個人首套電影長片，由張繼聰、袁澧林、區嘉雯、董安娜、朱栢康及朱栢謙主演，電影主要在土瓜灣拍景拍攝，寫實地描述受疫情影響連「微塵」也不如的香港低下階層，如何在「窄路」上掙扎求存的故事。

《窄路微塵》電影海報

《窄路微塵》片名的「窄」，語帶雙關，既可以代表男主角是小型清潔公司「小飛俠」的老闆窄哥（張繼聰 飾），也反映了片中主角的生活環境都是「窄窄哋」（「窄」是港字演化的口語詞，一般形容沒錢、窮困、潦倒的意思，等同以前的「手緊」）。窄哥這個老闆只是一腳踢，而且在疫情下艱苦經營，偶然聘請了帶著七歲女兒細朱（董安娜 飾）的年輕單親媽媽Candy（袁澧林 飾），彼此在困局中互相扶持，其後清潔公司的生意漸漸好轉，窄哥也打算和Candy母女成為一家人，怎料⋯⋯

《窄路微塵》劇照

《窄路微塵》的窄哥本來設定在60歲，但張繼聰向導演反建議將窄哥改為40多歲，因為「人到中年，唔上唔落，等死都幾十年，但又已經冇得發圍，會更多掙扎」，這樣比老人在最後階段的唏噓更唏噓，窄哥也因此變得更立體，他為Candy的犧牲亦變得更無奈、卻更有意義。

《窄路微塵》劇照

《窄路微塵》的Candy是全片的關鍵！如果以父權社會的狹義思維，她絕對是「紅顏禍水」，但她也可以視為獨立自主的新世代堅強女性，在漂亮的外貌下充滿超越了道德枷鎖的母愛。袁澧林彷彿脫胎換骨，演活了這個倔強卻軟弱的單親媽媽，令人刮目相看，如果妳是首次在大銀幕觀看她的演出，你不會相信她曾經是不食人間煙火似的「文青女神」，更難以置信她曾經長期以「戲屎」見稱。

《窄路微塵》劇照

《窄路微塵》不是夢幻似的都市浪漫愛情故事，寫實的劇情令人共鳴。Candy因為生活拮据，以盜竊、甚至賣二手底褲維生，窄哥母親（區嘉雯 飾）則相信只有靠賭博才可以脫貧，也許是不少香港人的現狀和心聲。窄哥和Candy的性格缺憾，合理地帶動劇情的流向，雖然結局未必人人接受，善良老實的窄哥竟然遇上無妄之災，我也替他感到不值，只可惜，這就是人生，而且是在逆境中的人生。

《窄路微塵》劇照

《窄路微塵》在第59屆金馬獎本來獲四項提名，張繼聰和袁澧林分別入圍最佳男、女主角，歌手黃衍仁也同時獲提名「原創電影音樂」和「最佳原創電影歌曲」（〈在路上〉），但〈在路上〉早已做過公開演出，雖然未正式發行，卻並非為電影《窄路微塵》全新創作，因此並不符合金馬獎的「原創電影歌曲」提名範疇，經電影公司及創作者主動說明，金馬執委會決議取消《窄路微塵》的提名資格。最終雖然男女主角獎落空，黃衍仁卻贏得「原創電影音樂」，總算沒有空手而回。

《窄路微塵》劇照

《窄路微塵》和《過時‧過節》，同時獲選為2022年第19屆香港亞洲電影節的開幕電影，有趣的是，兩部電影同樣由袁澧林主演，更有趣的是，10月25日開幕當日，正巧是袁澧林的生日。香港亞洲電影節的英文是「Hong Kong Asian Film Festival」，這屆的「A」或許可以改為袁澧林英文名「Angela」的「A」，以「Hong Kong Angela Film Festival」作為紀念歷史性的時刻。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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