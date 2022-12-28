年度世界快樂事回顧　廣播快樂宣揚正向思維對抗焦慮│走吧！2022

一年過去，今年世界和香港都經歷了種種大小事件，世紀疫症陰霾未退，全球經濟、民生、政治距離復常尚有相當遙遠的距離。人們的生活仍然籠罩著眾多的不穩定和焦慮，讓人喘不了氣，也浮現出現代人心理健康的隱憂。組織The Happy Broadcast致力推動正向思維，關注人們的心理健康。他們從世界各地蒐羅正面快樂的故事並以有趣插畫分享，提醒人們除了困苦、艱難之外，今年世界仍有不少值得高興的事發生，邀請人們關注世界年度的好人好事，以正能量對抗焦慮憂愁。



現代人生活壓力繁重，資訊科技發達使人們時刻接收著來自世界各角的負面消息，天災、戰爭、瘟疫盡在眼簾之下，讓早已滿佈負能量的我們雪上加霜，近年患上不同程度心理疾病的都市人更是屢創新高。「快樂廣播」明白幫助人們管理和照顧心理健康的迫切性與需要性，於是他們從網絡找尋世界各地正面積極的故事回來與大眾分享，期望用他方發生的開心事鼓勵憂愁、焦慮的人振作起來，嘗試從另一種視角觀看世界，意識到世界雖壞，但仍然是有不少值得我們高興的事情與時刻。

組織The Happy Broadcast致力推動正向思維，關注人們的心理健康。（圖源：The Happy Broadcast）

「快樂廣播」多年來一直在世界的行動者、克服難關的故事中攝取養分，以有趣幽默的插圖教育和鼓勵人們，在社群中互相分享正能量來開展一周的工作。「快樂廣播」相信許多小行動可以共同產生重大影響，今年度世界也有著不少值得慶賀的好事情，「快樂廣播」早前精選了今年一些重要回顧，或許能夠為你的生活加添鼓勵和有所啟發：

蘇格蘭免費為女士提供月事產品

女士們每月總有數天不適，除了需要忍受皮肉之苦外，更需要花費一筆額外金錢在照顧自己的身體上，以免引發其他嚴重的感染和疾病，使錢包支出的痛有時比身體的痛有過之而無不及。因此今年2月，蘇格蘭議會立法定明國內所有的月事產品，例如衛生巾和衛生棉，皆免費提供給任何有需要的人。蘇格蘭是第一個在全國範圍提供月事產品的國家，因為女士不應該需要花費額外的金錢在照顧生理的需求上，因此決定以這個政策減少社會的不平等，亦減少窮困家庭的生活負擔。

蘇格蘭免費為女士提供經期產品。（圖源：The Happy Broadcast）

蠟蟲唾液可快速分解塑膠

今年10月，科學期刊《自然-通訊》一項研究發現，蠟蟲唾液中的一些成份能夠輕易降解聚乙烯。聚乙烯是製造塑膠和膠袋的常見物料，蠟蟲或蛾幼蟲唾液中的兩種酶，可以在幾個小時內就能分解塑料，意味著日後人們可以通過生物回收的技術解決地球的污染問題。塑料污染一直是人類難以解決的難題，等待塑膠自然分解需要用上過百年的時間，因此這次重大的發現為我們的未來引入了全新的解決方案，亦能為下一代營造一個可持續的環境生活，非常值得鼓舞。

蠟蟲唾液可快速分解塑膠。（圖源：The Happy Broadcast）

科學家發明納米機器人抗體對抗癌症

科學家Yanay Ofran經過多年艱苦的研究，在今年的12月終利用3D打印技術製作出對抗癌症的納米機器人抗體。納米機器人能夠在人體內阻止腫瘤的生長，同時增強體內細胞抑制癌細胞生長的能力。新的抗體治療現已在澳洲進入臨床實驗的階段，未來人們將有可能治癒好癌症，克服疾病苦痛。