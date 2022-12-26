結合形體藝術《Ellie, My Love》同名推理小說搬上舞台｜何故專欄

《Ellie, My Love》，將本土推理作家陳浩基的同名短篇推理小說反轉再反轉，在時空交錯下，結合形體藝術，非常有趣的演出！



《Ellie, My Love》海報

《Ellie, My Love》作為劇場空間的「推理空間－本土再造」系列之一，在《隱身的X》後，再次將陳浩基《第歐根尼協奏曲》裡的短篇故事搬上舞台，在賽馬會創意藝術中心的賽馬會黑盒劇場演出，由黎曜銘改編、布韻婷導演、阮泓竣身兼三職，除了聯合導演，還有戲劇構作和形體指導。

《Ellie, My Love》劇照（圖片來源：Theatre Space 劇場空間）

《Ellie, My Love》的原著小說很短，只有數千字，只扭橋一次，四位主角的背景都沒有清楚描寫，實在不夠內容作為長劇演出，必須加添劇情，以及補完原著中留白的部分。在這個大前提下，故事改動在預期之內，卻想不到竟然大刀闊斧地近乎重寫，只保留了原著中四位主角兩對夫婦的基本關係──黃熙童飾演原著中被殺害的艾莉（Ellie）、李妮姗飾演艾莉的妹妹蘇（So）、歐啟發飾演蘇的丈夫東尼（Tony）、梁景堯飾演艾莉的丈夫（原著中的「我」，劇中名為「Kim」），殺人方法和原因已經是另一回事，欠缺了精心設計的佈局，而且很快已知道誰是兇手，懸疑性打了折扣，為了陳浩基慕名而來的觀眾也許會有點期望落差，但本劇的重點是阮泓竣在丹麥歐丁劇團駐團一年後，將形體創作與推理故事融為一體，以新穎的講故事方法，為觀眾帶來嶄新的劇場體驗。

《Ellie, My Love》劇照（圖片來源：Theatre Space 劇場空間）

《Ellie, My Love》連同【序】和【尾聲】，共有八場，欲清楚來龍去脈，需要留意時間提示，按照場到上的故事時間線：【第五場】在12月24日21:30、【第二場】在12月25日08:30、【第三場】在12月25日11:00、【第四場】在12月25日16:30、【第一場】在12月25日20:30、【序】在12月25日22:45、【第六場】在12月25日23:30、【尾聲】在12月26日02:30，每完成一場，演員們都會以獨特的形體演出方式，像倒帶般重演一篇，並且將舞台的桌椅和不同物品放回這一場開始時的原位，感覺上就像在舞台上重播CCTV的片段，很有創意，亦勇於嘗試。四位主角都已盡力演出，雖然仍有瑕疵，未臻完善，卻為香港劇場帶來新意，值得鼓勵和支持。

《Ellie, My Love》劇照（圖片來源：Theatre Space 劇場空間）

《Ellie, My Love》除了四位主角，增加了一位只在【序】出場的傢伙送貨員，可惜他沒有太大發揮，亦對劇情沒有任何幫助。然而，這個角色除了在聖誕節向蘇傳福音，如果為他安排多一個身份，其實可以好好使用，增加故事的懸疑性或是趣味的彩蛋。既然故事發生在聖誕節前後，建議可以合拼《第歐根尼協奏曲》裡另一短篇故事《聖誕老人謀殺案》，讓蘇在【尾聲】願望成真，來個Happy Ending，或者呼應《今年的跨年夜，特別冷》，來個更峰迴路轉的結局。

《Ellie, My Love》劇照（圖片來源：Theatre Space 劇場空間）

《Ellie, My Love》跟劇場空間前作《隱身的X》一樣，都為觀眾營造出嶄新的舞台經驗。《隱身的X》將香港大會堂高座八樓演奏廳變成故事裡的大學講堂，除了「教授」的演員，都是坐在觀眾席上，和觀眾一起去找出「隱身的X」，個人非常喜歡這個安排。《第歐根尼協奏曲》裡另一封底推介《窺伺藍色的藍》已有讀劇演出，但個人最期待的是《作家出道殺人事件》，希望盡快能夠被搬上舞台！

《Ellie, My Love》劇照（圖片來源：Theatre Space 劇場空間）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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