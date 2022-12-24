收集各地奇趣聖誕餐單！日本人食炸雞美國猶人卻流行吃中餐？

【聖誕節/平安夜/聖誕大餐】今晚就是平安夜，按照聖誕節傳統，不少人會在今天吃大餐慶祝。在最常見火雞、薑餅、樹幹蛋糕等以外，原來在一些國家，可能會有出乎意料的慶祝餐單。



不少港人愛在聖誕節外出吃聖誕大餐，套餐叫價大多不便宜。（Getty Images）

為什麼日本聖誕食炸雞？

先從港人熟悉的日本說起，如有留意日本動漫或影視作品，不難發現角色經常在聖誕節舉行炸雞派對，士多啤梨蛋糕也是桌上常客。如果沒有提前預定炸雞，在聖誕節當天就得在快餐店門口排上好幾個小時才能買到，受歡迎程度可見一斑。如果歐美國家聖誕節一定會吃烤雞，那麼在日本，聖誕必需品就是炸雞。那麼，這個習俗又是如何在日本形成？

日本KFC聖誕套餐（Getty）

原來全靠商家營銷！根據KFC日本網站，這項傳統最早從70年代初期開始，即快餐剛進入日本市場之時。據說當時有名在日本工作的外國人買不到火雞，打算到KFC青山店買炸雞作代替，有店員看到商機，便向上級提議以此作推廣。在1974年，KFC便推出以「聖誕節就是肯德基」（クリスマスにはケンタッキー）作為口號，向全國營銷炸雞。在1983年，他們更開始推出外帶全家桶「パーティバーレル」，含炸雞、沙拉、蛋糕、甚至還有聖誕紙碟，全面包辦聖誕餐桌。

日本快餐店會在聖誕推出聖誕套餐（Getty）

在60年代前，日本只有少於1%的國民是基督徒，所以極少人會慶祝聖誕節。在日本經濟起飛後，許多百貨店則開始效仿西方做法，在店內放上聖誕裝飾，漸漸聖誕裝飾和交換聖誕禮物都變得尋常，也更多人開始慶祝聖誕。

平安夜食平安果

而在中國內地，慶祝聖誕的方式竟然是派水果？這就得從平安夜名稱說起，傳說當年聖母瑪麗亞在馬槽誕下耶穌後，天使便向牧羊人傳訊：「在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與他所喜悅的人」，故這個夜晚代表「平安」。但實際上在歐美地區，24號一般直稱聖誕前夕，「平安夜」譯名可能與聖誕歌有關。《Silent Night》是全球最著名聖誕歌曲之一，每年都會在各地輪流播放，這首歌也被譯作「平安夜」，有可能亦是24號在華語地區泛稱為「平安夜」原因。

所謂「平安果」其實就是蘋果（Unsplash）

所謂「平安果」其實就是蘋果，「蘋」與「平」同音，於是在平安夜以蘋果寓意平安，為對方送上祝福。至於這個做法實際來源已不可考，傳聞有有幾個版本，均認為習俗源於80年代。一說法稱當時大學生受外籍老師和同學影響，融入中華元素慶祝聖誕；也有說法指是因為當年物資匱乏，留學生無法買到火雞，只能用蘋果代替。當然，這個習俗也可能只是蘋果商想出來的營銷招數。

美國猶太人聖誕節是吃中餐？

雖然在大家印象中，美國人多數會過聖誕，但對於猶太教徒來說，25號不過是尋常一天。但有趣的是，不少猶太人會在聖誕當天到中國城吃上幾籠點心、又或是點中式外賣全家一同分享。這個習俗曾在著名喜劇節目SNL中被惡搞，甚至美國最高法院大法官Elena Kagan也曾經說過：「你懂的，像所有猶太人一樣，我應該會在中餐廳出現。」

這個習俗從19世紀末期起出現，當時不少猶太人住在紐約下東區，鄰近不少中國移民，也相應毗鄰不少中餐廳。首個相關文獻記載來自1899年一份美國猶太人報刊，文章譴責當時猶太人吃「不符合猶太教規」（non-kosher）的食物，並點名批評大批猶太人吃中餐做法。在1936年，更有報導指至少18家中餐廳在猶太人聚居地開張。

猶太人之所以選擇中餐，原因有好幾個：一來根據猶太教規，肉類和乳製品不能混合使用，而中餐不常用到乳製品；二來，在二十世紀初期，不少猶太人對於德國及意大利反猶太政權感到擔憂，故更偏向中式餐廳。根據社會學家Gaye Tuchman所指，不少猶太人會在家中會嚴格跟隨教規準備食物，但外食時則更為靈活。由於在美式中餐，大部分含豬肉食品（像是雲吞），都會有一些其他東西包裹，肉眼看不到豬肉，所以是「比較安全的違規食品」。當然最重要原因也可能是——中餐廳在聖誕節還會開門。

《A Kosher Christmas》書封（AMAZON）

經過代代相傳，在平安夜和聖誕節於中菜館聚餐已經成為不少猶太家庭習俗，某程度上成為一種社區活動。雖然不過聖誕節，藉著中餐，這些猶太群體亦得以與朋友家人相聚。若讀者感興趣，可以一讀這本由猶太學者Joshua Eli Plaut所寫的《A Kosher Christmas》，更詳細了解猶太人相關習俗。